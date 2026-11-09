தீபாவளி அன்று கொடூரம்: அண்ணனுக்காக தட்டி கேட்க சென்ற தம்பி ஓட ஓட விரட்டி கொலை - 6 பேருக்கு போலீஸ் வலை
தனுஷை வெட்டி கொலை செய்துவிட்டு தலைமறைவான அப்புகுட்டி மற்றும் அவரது தந்தை உள்ளிட்ட ஆறு பேரை கைது செய்ய இரண்டு தனிப்படைகள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன.
Published : November 9, 2026 at 1:48 PM IST
சென்னை: வியாசர்பாடியில் அண்ணனைத் தாக்கியவர்களை தட்டிக் கேட்ட 19 வயது ஆட்டோ ஓட்டுநரை 6 பேர் கொண்ட கும்பல் ஓட ஓட விரட்டிச் சென்று சரமாரியாக வெட்டிக் கொலை செய்த சம்பவம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
சென்னை வியாசர்பாடி சத்தியமூர்த்தி நகர் பகுதியைச் சேர்ந்த தனுஷ் (19), அப்பகுதியில் ஆட்டோ ஓட்டி வந்துள்ளார். தீபாவளி இரவு சுமார் 10 மணியளவில் இவரது அண்ணன் சிலம்பரசன், சாலையில் நடந்து சென்று கொண்டிருந்த போது, அந்தப் பகுதியைச் சேர்ந்த அப்புகுட்டி என்பவர் மது போதையில் தகராறில் ஈடுபட்டுள்ளார்.
’இந்த பகுதிக்கு ஏன் வருகிறாய்’ எனக் கேட்டு சிலம்பரசனை அப்புக்குட்டி வம்புக்கு இழுத்துள்ளார். தொடர்ந்து இருவருக்கும் இடையே வாக்குவாதம் ஏற்பட்ட நிலையில், அப்புகுட்டி சிலம்பரசனை தாக்கியதாகக் கூறப்படுகிறது. இதையடுத்து அங்கிருந்து வீட்டிற்குச் சென்ற சிலம்பரசன், தனக்கு நேர்ந்த சம்பவம் குறித்து தனது தம்பி தனுஷிடம் தெரிவித்துள்ளார்.
இதனைத் தொடர்ந்து, தனது அண்ணனைத் தாக்கியவர்களிடம் தட்டிக் கேட்பதற்காக, சம்பவம் நடந்த இடத்திற்கு தனுஷ் சென்றுள்ளார். அப்போது அங்கு அப்புகுட்டி மற்றும் அவரது தந்தை உள்ளிட்ட சிலர் இருந்துள்ளனர். இந்நிலையில், தனுஷுக்கும் அவர்களுக்கும் இடையே மீண்டும் தகராறு ஏற்பட்டுள்ளது.
இதில் ஆத்திரமடைந்த அப்புகுட்டி, அவரது தந்தை பொய்யாது உள்ளிட்ட 6 பேர் கொண்ட கும்பல் தனுஷைச் சுற்றிவளைத்து அரிவாளால் சரமாரியாக வெட்டியதாக காவல் துறையினர் விசாரணையில் தெரிய வந்துள்ளது. தப்பிப்பதற்காக தனுஷ் ஓடிய நிலையிலும், விடாமல் துரத்திச்சென்ற அந்த கும்பல், தனுஷை சரமாரியாக வெட்டியுள்ளது.
இந்தத் தாக்குதலில் தனுஷுக்கு உடலின் பல்வேறு பகுதிகளில் பலத்த வெட்டுக்காயங்கள் ஏற்பட்டுள்ளன. இதனைப் பார்த்த அப்பகுதி மக்கள், ரத்த வெள்ளத்தில் உயிருக்கு போராடிய தனுஷை மீட்டு, ஆட்டோ மூலம் ராயபுரம் ஸ்டான்லி அரசு மருத்துவமனைக்குக் கொண்டு சென்றுள்ளனர். அங்கு அவருக்கு தீவிர சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டுள்ளது. இருப்பினும், சிகிச்சை பலனின்றி தனுஷ் பரிதாபமாக உயிரிழந்துள்ளார்.
இந்த கொலை சம்பவம் தொடர்பாக எம்.கே.பி. நகர் காவல்துறையினர் சம்பவ இடத்திற்குச் சென்று விசாரணை மேற்கொண்டுள்ளனர். மேலும், கொலை செய்யப்பட்ட தனுஷின் உடலைக் கைப்பற்றி பிரேதப் பரிசோதனைக்காக அனுப்பி வைத்த காவல்துறை, இந்த கொலை வழக்கு சம்பந்தமாக தீவிர விசாரணை மேற்கொண்டனர்.
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காவல் துறையினரின் முதற்கட்ட விசாரணையில், தனுஷுக்கும் அப்புகுட்டி குடும்பத்தினருக்கும் இடையே ஏற்கனவே முன்விரோதம் இருந்து வந்தது தெரிய வந்துள்ளது. இதன் காரணமாக தான் இரு தரப்பினருக்கும் இடையே தகராறு ஏற்பட்டு கொலைச் சம்பவம் நடந்ததா? அல்லது வேறு ஏதேனும் காரணம் உள்ளதா? என்ற கோணங்களிலும் காவல்துறையினர் விசாரித்து வருகின்றனர்.
இதற்கிடையே, தனுஷை வெட்டிக் கொலை செய்துவிட்டு தலைமறைவான அப்புகுட்டி மற்றும் அவரது தந்தை உள்ளிட்ட ஆறு பேரை கைது செய்ய போலீசார் நடவடிக்கை மேற்கொண்டுள்ளனர். தலைமறைவாக உள்ளவர்களைப் பிடிப்பதற்காக இரண்டு தனிப்படைகள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன. தனிப்படை போலீசார் பல்வேறு இடங்களில் தீவிர தேடுதல் வேட்டையில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.