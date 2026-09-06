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தீபாவளி முன்பதிவு: சில நிமிடங்களிலேயே விற்று தீர்ந்த ரயில் டிக்கெட்

நவம்பர் 6ஆம் தேதி வெள்ளிக்கிழமை தங்களுடைய பயணத்தை திட்டமிட்டுள்ள பயணிகளுக்கான முன்பதிவு நாளை (செப். 7) தொடங்குகிறது.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (IANS)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 6, 2026 at 11:06 AM IST

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சென்னை: தீபாவளி பண்டிகைக்கான ரயில் டிக்கெட் முன்பதிவு இன்று காலை 8 மணிக்குத் தொடங்கிய நிலையில், சில நிமிடங்களிலேயே அனைத்து இடங்களும் விற்றுத் தீர்ந்தன.

சென்னை போன்ற பெருநகரங்களில் படிப்பு மற்றும் வேலைக்காக தங்கியிருக்கும் நபர்கள் தீபாவளி, பொங்கல் போன்ற பண்டிகை காலங்களில் சொந்த ஊர்களுக்கு படையெடுத்து செல்வது வழக்கம். அந்த வகையில், இந்த ஆண்டும் தீபாவளியன்று சென்னையில் இருந்து பலரும் சொந்த ஊருக்கு பயணம் மேற்கொள்ள திட்டமிட்டு வருகிறார்கள்.

தீபாவளி திருநாள் நாடு முழுவதும் வரும் நவம்பர் 8ஆம் தேதி அன்று கோலாகலமாக கொண்டாடப்பட உள்ளது. தீபாவளி பண்டிகை இந்த ஆண்டு விடுமுறை நாளான ஞாயிற்றுக்கிழமை வரவுள்ளது. இதனால், பலரும் சற்று வருத்தத்தில் உள்ளனர்.

இதுபோன்ற சூழலில், பயணிகள் வசதிக்காகவும், கூட்ட நெரிசலைத் தவிர்க்கும் பொருட்டும் தெற்கு ரயில்வே சார்பில் சிறப்பு ரயில்கள் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளன. தீபாவளிக்கு முந்தைய வியாழக்கிழமையான நவம்பர் 5ஆம் தேதி ரயிலில் பயணிக்க விரும்புவோர், செப்டம்பர் 6ஆம் தேதியும், நவம்பர் 6ஆம் தேதி வெள்ளிக்கிழமை ரயில் பயணம் செய்ய விரும்புவோர், செப்டம்பர் 7ஆம் தேதியும், நவம்பர் 7ஆம் தேதி சனிக்கிழமை ரயில் பயணம் மேற்கொள்வோர், செப்டம்பர் 8ஆம் தேதியும் முன்பதிவு செய்யலாம்.

காத்திருப்பு பட்டியல்
காத்திருப்பு பட்டியல் (IRCTC)

தீபாவளி திருநாள் அன்று அதாவது நவம்பர் 8ஆம் தேதி ரயில் பயணம் மேற்கொள்வோர், செப்டம்பர் 9ஆம் தேதியும் டிக்கெட் முன்பதிவு செய்துக் கொள்ளலாம். செப்டம்பர் 6- ஆம் தேதி முதல் நாள்தோறும் காலை 8 மணிக்கு முன்பதிவு தொடங்கும். irctc.co.in என்ற இணையதளம் மூலமாகவோ அல்லது ரயில் நிலையங்களில் உள்ள டிக்கெட் முன்பதிவு மையங்களிலோ தங்களது டிக்கெட்டுகளை முன்பதிவுச் செய்துக் கொள்ளலாம் என தெற்கு ரயில்வே தெரிவித்திருந்தது.

இந்நிலையில், இன்று (செப். 6) காலை 8 மணிக்கு தொடங்கிய முன்பதிவில், சென்னையிலிருந்து தென் மாவட்டங்கள் மற்றும் மேற்கு மாவட்டங்களுக்கு செல்லும் ரயில்களில் டிக்கெட்டுகள் சில நிமிடங்களிலேயே விற்றுத் தீர்ந்தன.

நவம்பர் 8ஆம் தேதி தீபாவளி பண்டிகை கொண்டாடப்படும் நிலையில், நவம்பர் 5ஆம் தேதி வியாழக்கிழமை முன்கூட்டியே சொந்த ஊர் செல்ல திட்டமிட்டவர்கள் இன்று ரயில் டிக்கெட்டை புக்கிங் செய்தனர். ஒரே நேரத்தில் பயணிகள் பலரும் ஐஆர்சிடிசி சேவையை பயன்படுத்தியதால், இணையதளப்பக்கம் முடங்கியது.

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தென்மாவட்டங்களுக்கு செல்லும் ரயில்கள் குறிப்பாக கன்னியாகுமரி விரைவு ரயில், அனந்தபுரி விரைவு ரயில், நெல்லை விரைவு ரயில், பொதிகை விரைவு ரயில், முத்துநகர் விரைவு ரயில் ஆகிய ரயில்களில் டிக்கெட்டுகள் முழுமையாக விற்று தீர்ந்தன. அதேபோல் மேற்கு மாவட்டங்களுக்கு செல்லும் சேரன், நீலகிரி உள்ளிட்ட ரயில்களிலும் டிக்கெட்டுகள் விற்று தீர்த்தன.

இன்றைய முன்பதிவில், தீபாவளி ரயில் பயணத்திற்கான டிக்கெட் கிடைக்காதவர்கள் நவம்பர் 6ஆம் தேதி வெள்ளிக்கிழமை தங்களுடைய பயணத்தை திட்டமிட்டுள்ளதாக தெரிகிறது. அவர்களுக்கான முன்பதிவு நாளை (செப். 7) தொடங்குகிறது.

அதாவது, நவம்பர் 6ஆம் தேதி தேதி வெள்ளிக்கிழமை சொந்த ஊருக்கு செல்வதற்கு நாளை (செப்டம்பர் 7) காலை 8 மணி முதல் முன்பதிவு துவங்கும். எனவே, IRCTC செயலி அல்லது இணைய தளத்தில் உங்கள் பயணிகளின் பட்டியலை (Master List) பதிவு செய்து வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் என தெற்கு ரயில்வே அறிவுறுத்தியுள்ளது.

TAGGED:

தீபாவளி முன்பதிவு
DIWALI TRAIN TICKET
தீபாவளி பண்டிகை
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