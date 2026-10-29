கூட்டுறவு அங்காடிகளில் ரூ.200-க்கு 10 மளிகைப் பொருட்கள் அடங்கிய தொகுப்பு – சென்னையில் நாளை தொடக்கம்
இந்த தொகுப்பில் கடலைப்பருப்பு, பாசிப்பருப்பு, உளுத்தம் பருப்பு, மிளகாய், தனியா, பூண்டு, புளி, கடுகு, சீரகம், சோம்பு ஆகிய 10 மளிகைப் பொருட்கள் இடம்பெறும் எனத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
Published : October 29, 2026 at 4:59 PM IST
சென்னை: தீபாவளி பண்டிகையை முன்னிட்டு, பொதுமக்களுக்கு குறைந்த விலையில் மளிகைப் பொருட்களை வழங்கும் நோக்கில், கூட்டுறவு அங்காடிகளில் 10 மளிகைப் பொருட்கள் அடங்கிய தொகுப்பை ரூ.200-க்கு விற்பனை செய்ய இருப்பதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.
தமிழக கூட்டுறவுத் துறை மற்றும் நுகர்வோர் பாதுகாப்புத் துறை சார்பில், பொதுமக்களுக்குக் குறைந்த விலையில் அத்தியாவசியப் பொருட்களை வழங்க பல்வேறு நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன. இதன் ஒரு பகுதியாக, 10 வகையான மளிகைப் பொருட்கள் அடங்கிய தொகுப்பை ரூ.200-க்கு விற்பனை செய்யத் திட்டமிடப்பட்டுள்ளது.
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இந்தத் தொகுப்பில் கடலைப்பருப்பு, பாசிப்பருப்பு, உளுத்தம் பருப்பு, மிளகாய், தனியா, பூண்டு, புளி, கடுகு, சீரகம், சோம்பு ஆகிய 10 வகையான மளிகைப் பொருட்கள் இடம்பெறும் எனத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
தீபாவளி பண்டிகை நெருங்கி வரும் நிலையில், பொதுமக்கள் அத்தியாவசிய மளிகைப் பொருட்களை குறைந்த விலையில் வாங்குவதற்கு உதவும் வகையில் இந்தத் திட்டத்திற்கு ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது.
இந்தத் திட்டம், சென்னையில் நாளை (அக்.30) தொடங்கி வைக்கப்பட உள்ளதாகத் தகவல் வெளியாகியுள்ளது.