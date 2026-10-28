சென்னை தீவுத்திடலில் பட்டாசு கடைகள் அமைக்க உயர்நீதிமன்றம் அனுமதி
இந்த வழக்கு இன்று மீண்டும் விசாரணைக்கு வந்தபோது, டெண்டர் திறக்கப்பட்டதாகவும், அதில் மனுதாரர் சங்கம் பங்கேற்க அனுமதிக்கப்பட்டதாகவும் பதிவுத்துறை சார்பில் ஆஜரான வழக்கறிஞர் அறிக்கை தாக்கல் செய்தார்.
Published : October 28, 2026 at 5:26 PM IST
சென்னை: சென்னை தீவுத்திடலில் தீபாவளி பண்டிகையின்போது, சென்னை பட்டாசு விற்பனையாளர்கள் நல சங்கம் சார்பில், தற்காலிக பட்டாசு கடைகள் அமைக்க அனுமதித்து சென்னை உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.
இதுகுறித்து சென்னை பட்டாசு விற்பனையாளர்கள் நல சங்கம் சார்பில், சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் மனு தாக்கல் செய்யப்பட்டது. அந்த மனுவில், "தீபாவளி பண்டிகையின்போது, முக்கிய தெருக்களில் பட்டாசுகளை விற்பனை செய்ய சென்னை உயர் நீதிமன்றம் கடந்த 2005ஆம் ஆண்டு தடை விதித்தது. இந்த உத்தரவை எதிர்த்து தொடரப்பட்ட வழக்கில், பாதுகாப்பான முறையில் பட்டாசுகளை விற்பனை செய்வதற்காக தீவுத்திடலில் தற்காலிக பட்டாசுக் கடைகளை அமைக்க உயர்நீதிமன்றம் அனுமதித்தது.
இந்த சூழலில், கடந்த 2011-ஆம் ஆண்டு முதல், டெண்டர் அடிப்படையில் அதிகப்படியான தொகைக்கு தீவுத்திடலில் பட்டாசு கடைகள் ஒதுக்க சுற்றுலாத் துறை முடிவு செய்தது. இதனால், புதிதாக கடை அமைக்க விரும்புபவர்களுக்கு கடைகள் கிடைக்காமல், ஏற்கெனவே முடிவு செய்தவர்களுக்கு மட்டும் கடைகள் ஒதுக்கும் வகையில் சுற்றுலாத் துறை திட்டமிட்டு செயல்பட்டு வருகிறது.
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ஒவ்வொரு ஆண்டும் தங்களுக்கும் கடைகள் ஒதுக்க வேண்டும் என கோரிக்கை வைத்தும் ஒதுக்குவது இல்லை. எனவே, இந்த ஆண்டு கடைகள் ஒதுக்குவதில் எங்களுக்கு முன்னுரிமை வழங்க வேண்டும் என ஜூலை 14 மற்றும் 20 ஆகிய தேதிகளில் சம்பந்தப்பட்ட அதிகாரிகளுக்கு கோரிக்கை மனு அளிக்கப்பட்டது.
இதையடுத்து, செப்டம்பர் 11-ஆம் தேதி, அதிகாரிகள் நடத்திய கூட்டத்தில், எங்களின் இந்தக் கோரிக்கை முன்வைக்கப்பட்டது. ஆனால், இதனை அதிகாரிகள் ஏற்காததால், மீண்டும் நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடரப்பட்டுள்ளது" என அந்த மனுவில் கோரப்பட்டிருந்தது.
இந்த வழக்கை சில வாரங்களுக்கு முன்பு விசாரித்த சென்னை உயர்நீதிமன்றம் நீதிமன்றம், "செப்டம்பர் 11-ஆம் தேதி நடந்த கூட்டத்தில் எடுக்கப்பட்ட முடிவுகள் தொடர்பான அறிக்கையை தாக்கல் செய்ய வேண்டும்" என சுற்றுலாத்துறைக்கு உத்தரவிட்டிருந்தது.
இந்நிலையில், இந்த வழக்கு அக்டோபர் 21-ஆம் தேதி, மீண்டும் விசாரணைக்கு வந்தபோது, சுற்றுலாத்துறை சார்பில் அறிக்கை தாக்கல் செய்யப்பட்டது. அந்த அறிக்கையை ஆய்வு செய்த நீதிபதி பி.டி ஆஷா, யாருக்கு டெண்டர் வழங்குவது என சுற்றுலாத் துறை இயக்குநருக்கு வழங்கப்பட்ட அதிகாரத்தை ரத்து செய்து உத்தரவிட்டார்.
மேலும், மனுதாரர் தரப்பு சங்கம் உள்ளிட்ட அனைத்து தரப்பினரிடம் இருந்தும் விண்ணப்பங்களை பெற்ற பிறகே, நீதிமன்ற பதிவுத்துறை முன்னிலையில் இந்த டெண்டரை அறிவிக்க வேண்டும் என உத்தரவிட்டு விசாரணையை ஒத்தி வைத்திருந்தார்.
மனுதாரர் தரப்பு சங்கம் உள்ளிட்ட அனைத்து தரப்பினரிடம் இருந்தும் விண்ணப்பங்களை பெற்று நீதிமன்ற பதிவாளர் டெண்டரை திறந்து அறிவிக்க வேண்டும் என்றும் நீதிபதி உத்தரவிட்டிருந்தார்.
இந்நிலையில், இந்த வழக்கு நீதிபதி பி.டி.ஆஷா முன்பு இன்று மீண்டும் விசாரணைக்கு வந்தது. அப்போது, பதிவுத்துறை சார்பில் ஆஜரான வழக்கறிஞர், டெண்டர் திறக்கப்பட்டதாகவும், அதில் மனுதாரர் சங்கம் டெண்டரில் பங்கேற்க அனுமதிக்கப்பட்டதாகவும் தெரிவித்து அறிக்கை தாக்கல் செய்தார்.
மனுதாரர் தரப்பில் ஆஜரான வழக்கறிஞர் விஜய் ஆனந்த், தீபாவளி பண்டிகைக்கு இன்னும் சில நாட்களே இருக்கும் நிலையில் டெண்டர் இறுதி செய்யப்பட்டதால், தீயணைப்புத்துறை தடையில்லா சான்றிதழை காலதாமதம் இன்றி வழங்க உத்தரவிட வேண்டும் என தெரிவித்தார்.
இதையடுத்து வழக்கை விசாரித்த நீதிபதி, "எத்தனை கடைகளை அனுமதிப்பது, வாகன நிறுத்துமிடம் உள்ளிட்ட பணிகளை சுற்றுலாத் துறை உடனடியாக தொடங்க வேண்டும். மேலும், மனுதாரர் சங்கம் கடைகள் அமைக்க தடையில்லா சான்றிதழை உடனே வழங்க நடவடிக்கை எடுக்குமாறு தீயணைப்புத்துறைக்கு உத்தரவிட வேண்டும்" என்று உத்தரவு பிறப்பித்து வழக்கை முடித்து வைத்தார்.