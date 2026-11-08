தீபாவளி பண்டிகையையொட்டி சொந்த ஊருக்கு சென்ற மக்கள் - வெறிச்சோடிய சென்னை சாலைகள்
சென்னையில் இருந்து சுமார் 12 லட்சத்திற்கும் மேற்பட்டோர் தங்களது சொந்த ஊர்களுக்கு சென்றுள்ளதாக கூறப்படுகிறது.
Published : November 8, 2026 at 5:25 PM IST
சென்னை: தீபாவளி பண்டிகையையொட்டி, சென்னையில் வசிக்கும் லட்சக்கணக்கான மக்கள் தங்களது சொந்த ஊர்களுக்கு சென்றதால், சாலைகள் வெறிச்சோடி காணப்படுகின்றன.
தமிழ்நாட்டில் தீபாவளி பண்டிகை இன்று (நவ.8) உற்சாகமாகக் கொண்டாடப்பட்டு வருகிறது. இதையொட்டி, சென்னையில் வசிக்கும் லட்சக்கணக்கான மக்கள் தங்களது சொந்த ஊர்களுக்குச் சென்றுள்ளனர்.
சென்னையைப் பொறுத்தவரை, தமிழகத்தின் பல்வேறு மாவட்டங்களைச் சேர்ந்த ஏராளமான மக்கள் வசித்து வருகின்றனர். கல்வி, வேலைவாய்ப்பு, வணிகம் உள்ளிட்ட பல்வேறு காரணங்களுக்காக சென்னையில் தங்கியுள்ளனர். தீபாவளி, பொங்கல் போன்ற பண்டிகைக் காலங்களில் தங்களது குடும்பத்தினருடன் கொண்டாடுவதற்காக சொந்த ஊர்களுக்கு செல்வது வழக்கம்.
அந்த வகையில், இந்த ஆண்டு தீபாவளி பண்டிகையைக் கொண்டாடுவதற்காக பேருந்துகள், ரயில்கள், விமானங்கள் மற்றும் சொந்த வாகனங்கள் மூலம் சென்னையில் இருந்து சுமார் 12 லட்சத்திற்கும் மேற்பட்டோர் தங்களது சொந்த ஊர்களுக்கு சென்றுள்ளதாகக் கூறப்படுகிறது.
இதன் காரணமாக, வழக்கமாக வாகன நெரிசல் அதிகமாகக் காணப்படும் சென்னையின் முக்கிய சாலைகள் இன்று போக்குவரத்து நெரிசலின்றி வெறிச்சோடி காணப்படுகின்றன. குறிப்பாக, அண்ணா சாலை, பூந்தமல்லி நெடுஞ்சாலை, மெரினா கடற்கரையை ஒட்டிய காமராஜர் சாலை உள்ளிட்ட முக்கியச் சாலைகளில் வழக்கமான வாகனப் போக்குவரத்து குறைந்து காணப்படுகிறது.
இதற்கிடையே, சொந்த ஊர்களுக்கு செல்லும் பயணிகளின் எண்ணிக்கை அதிகரித்ததால் நேற்று இரவு வரை சென்னை புறநகர் பகுதிகளான தாம்பரம் மற்றும் ஜிஎஸ்டி நெடுஞ்சாலைகளில் கடுமையான போக்குவரத்து நெரிசல் ஏற்பட்டது. ஆனால், இன்று அதே சாலைகளில் வாகனப் போக்குவரத்து குறைந்து, ஆள் நடமாட்டமின்றி காணப்படுகின்றன.
மேலும், தீபாவளிக்கு மறுநாளான நாளையும் அரசு விடுமுறை என்பதால், சென்னையின் பெரும்பாலான முக்கிய சாலைகள் நாளையும் இதேபோன்று வாகனப் போக்குவரத்து குறைந்து வெறிச்சோடிக் காணப்படும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
இதற்கு மத்தியில், சென்னையில் உள்ள மக்கள் தீபாவளி பண்டிகையை கோலாகலமாக கொண்டாடி வருகின்றனர். தமிழ்நாட்டில் பட்டாசு வெடிக்க கட்டுப்பாடு விதிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில், காலை 6 முதல் 7 மணி வரை சிறியவர்கள் முதல் பெரியவர்கள் வரை பட்டாசு வெடித்து மகிழ்ந்தனர்.
இதனையடுத்து, சென்னையில் ஒட்டுமொத்தமாக மாநகரின் காற்றின் தரக் குறியீடு என்பது மிதமான அளவில் மாசடைந்ததாக மத்திய மாசுக் கட்டுப்பாட்டு வாரியம் அறிவித்தது. காலை நிலவரப்படி மணலியில் மட்டும் காற்றின் தரக்குறியீடு 246 என்ற அளவைத் தொட்டுள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டது.