தீபாவளி எதிரொலி: சென்னையில் ஒரே நாளில் 200 டன் பட்டாசுக் கழிவுகள் அகற்றம்
பட்டாசுக் கழிவுகளை விரைந்து அகற்றும் பணிக்காக, கூடுதலாக 600 தூய்மைப் பணியாளர்கள் மற்றும் 350 வாகனங்கள் மாநகரின் பல்வேறு பகுதிகளில் பணியமர்த்தப்பட்டன என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
Published : November 9, 2026 at 1:39 PM IST|
Updated : November 9, 2026 at 2:49 PM IST
சென்னை: சென்னையில் இதுவரையில் 200 டன் பட்டாசுக் கழிவுகள் அகற்றப்பட்டுள்ளதாக சென்னை மாநகராட்சி அறிவித்துள்ளது.
தமிழ்நாடு முழுவதும் தீபாவளி பண்டிகை நேற்று (நவ.8) வெகுவிமரிசையாக கொண்டாடப்பட்டது. தலைநகர் சென்னையை பொறுத்தவரை, பல்வேறு பகுதிகளில் மக்கள் பட்டாசுகளை வெடித்தும், இனிப்புகளை பகிர்ந்து கொண்டும் கொண்டாடினர்.
இதனையடுத்து, சாலைகளில் குவிந்துள்ள பட்டாசு கழிவுகளை அகற்றும் பணியில் மாநகராட்சித் தூய்மைப் பணியாளர்கள் ஈடுபட்டுனர். வழக்கமாக சென்னை மாநகராட்சியின் 15 மண்டலங்களிலும் சுமார் 19 ஆயிரம் தூய்மைப் பணியாளர்கள் பணியில் ஈடுபட்ட நிலையில், பட்டாசுக் கழிவுகளை அகற்றுவதற்காக கூடுதலாக 600 பணியாளர்கள் நியமிக்கப்பட்டு, அவர்களுக்குத் தனிப்பொறுப்புகள் வழங்கப்பட்டன.
பொதுமக்கள் ஒத்துழைப்பு எதிர்பார்த்த அளவு இல்லை
இந்நிலையில் இதுகுறித்து பெருநகர சென்னை மாநகராட்சி வெளியிட்டுள்ள செய்திக் குறிப்பில், “பெருநகர சென்னை மாநகராட்சியின் சார்பில், தீபாவளி பண்டிகையின் போது உருவாகும் பட்டாசுக் கழிவுகளைப் பொதுமக்கள் தனியாகப் பிரித்து, அதற்கென வழங்கப்பட்டுள்ள தனிப்பைகளில் சேகரித்து, தூய்மைப் பணியாளர்களிடம் ஒப்படைக்குமாறு ஏற்கனவே கேட்டுக்கொள்ளப்பட்டது. இருப்பினும், பொதுமக்களிடையே இதற்கான ஒத்துழைப்பு எதிர்பார்த்த அளவிற்கு இல்லை.
200 மெட்ரிக் டன் பட்டாசுக் கழிவுகள் அகற்றம்
சென்னை மாநகரம் முழுவதும் இதுவரை சுமார் 200 மெட்ரிக் டன் பட்டாசுக் கழிவுகள் அகற்றப்பட்டுள்ளன. மேலும், வரும் நாட்களில் சுமார் 450 மெட்ரிக் டன் பட்டாசுக் கழிவுகளை அகற்ற மாநகராட்சி இலக்கு நிர்ணயித்து நடவடிக்கை மேற்கொண்டு வருகிறது.
மேலும், மழை காரணமாக பட்டாசுக் கழிவுகள் சாலைகளில் ஒட்டிக் கொண்டு இருப்பதால், அவற்றை அகற்றுவதில் சிரமம் ஏற்பட்டுள்ளது. இருப்பினும், பெருநகர சென்னை மாநகராட்சியின் தூய்மைப் பணியாளர்கள் தொடர்ந்து பணியில் ஈடுபடுத்தப்பட்டு, சாலைகளில் தேங்கியுள்ள பட்டாசுக் கழிவுகளை அகற்றும் பணிகள் தீவிரமாக மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றனர்.
கூடுதலாக 600 தூய்மைப் பணியாளர்கள்
பட்டாசுக் கழிவுகளை விரைந்து அகற்றும் பணிக்காக, கூடுதலாக 600 தூய்மைப் பணியாளர்கள் மற்றும் 350 வாகனங்கள் மாநகரின் பல்வேறு பகுதிகளில் பணியமர்த்தப்பட்டுள்ளன. மேலும், பட்டாசுக் கழிவுகளைத் தனியாகச் சேகரிப்பதற்காகத் தூய்மைப் பணியாளர்களுக்கு 30,000 எண்ணிக்கையிலான 50 கிலோ கொள்ளளவு கொண்ட சேகரிப்புப் பைகளும் வழங்கப்பட்டுள்ளன.
இவ்வாறு சேகரிக்கப்படும் பட்டாசுக் கழிவுகள், அறிவியல்பூர்வமான மற்றும் பாதுகாப்பான முறையில் சுத்திகரித்து அகற்றுவதற்காக கும்மிடிப்பூண்டியில் உள்ள பிரத்யேக செயலாக்க மையத்திற்கு எடுத்துச் செல்லப்பட உள்ளன.
எனவே, பொதுமக்கள் பட்டாசுக் கழிவுகளை தனியாகப் பிரித்து, தங்களது பகுதிகளுக்கு வரும் பெருநகர சென்னை மாநகராட்சியின் தூய்மைப் பணியாளர்களிடம் ஒப்படைத்து முழு ஒத்துழைப்பு வழங்குமாறு மீண்டும் கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறார்கள்.
பட்டாசுக் கழிவுகளை வழக்கமான வீட்டு குப்பைகளுடன் கலக்காமலும், சாலைகள் மற்றும் பொது இடங்களில் கொட்டாமலும் இருக்குமாறு கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறார்கள். தூய்மையான, பாதுகாப்பான மற்றும் சுகாதாரமான சென்னையை உருவாக்க பொதுமக்களின் ஒத்துழைப்பு மிகவும் அவசியமாகும்” என குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.
சென்னை மாநகராட்சி ஆணையர் ஆய்வு
இதனிடையே, சென்னையில் பட்டாசு கழிவுகளை அகற்றும் பணியை சென்னை மாநகராட்சி ஆணையர் சமீரன் பார்வையிட்டார். இதன் பிறகு செய்தியாளர்களை சந்தித்த அவர், "வெடிக்காத பட்டாசுகள், கந்தகம், வெடிமருந்து மற்றும் அலுமினியம், சோடியம் நைட்ரேட் உள்ளிட்ட ரசாயனப் பொருட்கள் கலந்த கழிவுகள் தனியாகப் பிரிக்கப்படுகின்றன. இவை கும்மிடிப்பூண்டி மற்றும் தனியார் நிறுவனங்களின் சிறப்பு கழிவு அகற்றும் மையங்களுக்கு அனுப்பி வைக்கப்படுகின்றன.
கழிவுகளை உடனுக்குடன் எடுத்துச் செல்வதற்காக 350 டிப்பர் லாரிகளும், ராம்கி மற்றும் அர்பேசர் உள்ளிட்ட தனியார் நிறுவனங்களின் 68 டிப்பர் லாரிகளும் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. மேலும், மாநகரின் பல்வேறு பகுதிகளில் உள்ள 37 பொருள் மீட்பு மையங்கள் (Material Recovery Facility - MRF) மூலம் காகிதம் உள்ளிட்ட மறுசுழற்சி செய்யக்கூடிய பொருட்களும், இதர கழிவுகளும் தரம் பிரிக்கப்படுகின்றன.
தீபாவளியின் போது பட்டாசுகள் வெடிக்கப்பட்டதால் காற்றில் மாசுத் துகள்களின் அளவு அதிகரித்திருந்த நிலையில், நேற்று பெய்த மழையின் காரணமாக காற்றில் உள்ள துகள்களின் அளவு குறைந்துள்ளதாகத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இதனால் காற்றின் தரம் இயல்பு நிலைக்குத் திரும்பி வருகிறது" என்றார்.