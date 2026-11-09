மதுரையில் 128.40 டன் பட்டாசுக் கழிவுகளை அகற்றிய இந்திய ஜனநாயக வாலிபர் சங்கத்தினர்
மதுரையில் ஞாயிற்றுக்கிழமை மட்டும் 128.40 மெட்ரிக் டன் குப்பைகள் சேகரிக்கப்பட்டுள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டது.
Published : November 9, 2026 at 2:31 PM IST
மதுரை: மதுரை மாநகரில் தீபாவளி பட்டாசுக் கழிவுகளை அகற்றும் பணியில், இந்திய ஜனநாயக வாலிபர் சங்கம் மற்றும் இந்திய மாணவர் சங்கத்தைச் சேர்ந்த நூற்றுக்கும் மேற்பட்டோர் ஈடுபட்டனர்.
மதுரை மாநகராட்சிக்கு உட்பட்ட பகுதிகளில் நேற்று (நவ.8) தீபாவளி பண்டிகை உற்சாகமாகக் கொண்டாடப்பட்டது. இதையொட்டி, காலை மற்றும் இரவு நேரங்கள் பொதுமக்கள் விதவிதமான பட்டாசுகளை வெடித்து மகிழ்ந்தனர்.
இதனால், மாநகரின் முக்கிய சாலைகள், வீதிகள் மற்றும் வணிகப் பகுதிகளில் பட்டாசுக் கழிவுகள், பிளாஸ்டிக் குப்பைகள், உணவுக் கழிவுகள், அட்டைகள் உள்ளிட்டவை அதிக அளவில் தேங்கின.
இதனையடுத்து, மாநகரம் முழுவதும் தேங்கியுள்ள குப்பைகளை அகற்றும் பணியில் ஆயிரக்கணக்கான மாநகராட்சி தூய்மைப் பணியாளர்கள் இன்று ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.
இந்நிலையில், தூய்மைப் பணியாளர்களுக்கு உதவிடும் வகையில், இந்திய ஜனநாயக வாலிபர் சங்கம் மற்றும் இந்திய மாணவர் சங்கத்தினர் தன்னார்வ அடிப்படையில் தூய்மைப் பணியில் ஈடுபட்டனர். ஒவ்வொரு ஆண்டும் தீபாவளிக்கு மறுநாள் இப்பணியில் ஈடுபடுவதை அவர்கள் வழக்கமாக கொண்டுள்ளனர்.
அதன்படி, இந்த ஆண்டும் நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட இவ்விரு அமைப்புகளைச் சேர்ந்தவர்கள் ஒன்றிணைந்து மதுரை விளக்குத்தூண் பகுதியில் தூய்மைப் பணியை மேற்கொண்டனர். விளக்குத்தூண், மேலமாசி வீதி, கீழமாசி வீதி, காமராஜர் சாலை, சித்திரை வீதிகள், ஆவணி மூல வீதிகள் மற்றும் வெளி வீதிகள் உள்ளிட்ட மாநகரின் முக்கியப் பகுதிகளில் சாலைகளில் தேங்கியிருந்த பட்டாசுக் கழிவுகள், பிளாஸ்டிக் குப்பைகள் உள்ளிட்டவற்றை அகற்றினர்.
இப்பணியில் வழக்கமான குப்பை சேகரிப்பு வாகனங்களுடன் கூடுதலாக 11 ஜே.சி.பி. இயந்திரங்கள், 5 பாப்கேட் இயந்திரங்கள், 9 டிப்பர் லாரிகள், 42 டிராக்டர்கள் ஈடுபடுத்தப்பட்டன.
ஞாயிற்றுக்கிழமை மட்டும் 128.40 மெட்ரிக் டன் குப்பைகள் சேகரிக்கப்பட்டுள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டது. கடந்த நவம்பர் 2-ஆம் தேதி இதே நேரத்தில் 95.08 மெட்ரிக் டன் குப்பைகள் சேகரிக்கப்பட்ட நிலையில், தற்போது கூடுதலாக 33.32 மெட்ரிக் டன் பண்டிகைக் காலக் குப்பைகள் அகற்றப்பட்டுள்ளன.
இந்தத் தூய்மைப் பணியை மதுரை மாநகராட்சி மேயர் நாகராஜன் மற்றும் மாநகராட்சி ஆணையாளர் கௌரவ்குமார் ஆகியோர் தொடங்கி வைத்தனர். அப்போது, சமூகப் பொறுப்புணர்வுடன் தூய்மைப் பணியில் ஈடுபட்ட இளைஞர்களை பொதுமக்கள் பாராட்டினர்.
திண்டுக்கலில் 14 டன் குப்பை அகற்றம்
இதே போன்று, திண்டுக்கல் மாவட்டத்திலும் முக்கிய பகுதிகளில் குவிந்துள்ள பட்டாசுக் கழிவுகளை அகற்றும் பணியில் தூய்மைப் பணியாளர்களுடன் 20க்கும் மேற்பட்ட இந்திய ஜனநாயக வாலிபர் சங்கத்தை சேர்ந்த இளைஞர்கள் ஈடுபட்டனர்.
குப்பைகளை அகற்றும் பணியை திண்டுக்கல் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் சச்சிதானந்தம் துவக்கி வைத்தார். மேலும், அவரும் இப்பணியில் ஈடுபட்டார். அதன்படி, இதுவரை திண்டுக்கல் நகரில் மட்டும் 14 டன் குப்பைகள் அகற்றப்பட்டுள்ளது என நகராட்சி ஊழியர்கள் தெரிவித்தனர். கடைவீதி முழுவதும் சுத்தம் செய்தால் கிட்டத்தட்ட 100 டன்னுக்கு மேல் குப்பை சேரும் என மாநகராட்சி அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர்.