முதலமைச்சர் விஜயின் மனைவி சங்கீதா தொடர்ந்த விவாகரத்து வழக்கு - ஆகஸ்ட் 7 ஆம் தேதிக்கு ஒத்திவைப்பு
அடுத்த விசாரணையின் போது விஜய் மற்றும் சங்கீதா நேரில் ஆஜராவார்களா? அல்லது நீதிமன்றத்தின் அனுமதியுடன் இன் கேமரா முறையில் விளக்கம் அளிக்க உள்ளார்களா? என்பது பெரும் எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தி உள்ளது.
Published : June 15, 2026 at 1:17 PM IST
செங்கல்பட்டு: முதலமைச்சர் விஜயின் மனைவி சங்கீதா தொடர்ந்த விவாகரத்து வழக்கு ஆகஸ்ட் 7 ஆம் தேதிக்கு ஒத்திவைக்கப்பட்டுள்ளது.
தமிழ்நாடு முதலமைச்சரும் தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் தலைவருமான விஜய்யிடமிருந்து விவாகரத்து கோரி அவரது மனைவி சங்கீதா தாக்கல் செய்த வழக்கு, செங்கல்பட்டு குடும்ப நலன் நீதிமன்றத்தில் இன்று மீண்டும் விசாரணைக்கு வந்தது.
கடந்த ஆண்டு டிசம்பர் 23 ஆம் தேதி சங்கீதா, அவரது கணவரும் தற்போதைய தமிழ்நாடு முதலமைச்சருமான விஜயிடமிருந்து விவாகரத்து கோரி செங்கல்பட்டு மாவட்ட நீதிமன்றத்தில் மனு தாக்கல் செய்திருந்தார். இந்த வழக்கு குடும்ப நல நீதிமன்றத்திற்கு மாற்றப்பட்டு விசாரணையில் இருந்து வருகிறது.
முன்னதாக, இந்த வழக்கு தொடர்பாக கடந்த ஏப்ரல் 20 ஆம் தேதி நீதிமன்றத்தில் விசாரணைக்கு வந்த போது விஜய் மற்றும் சங்கீதா ஆகியோர் பொதுவெளியில் பிரபலமான நபர்கள் என்பதாலும், அவர்களின் பாதுகாப்பு மற்றும் இதர நடைமுறை சிக்கல்களை கருத்தில் கொண்டு நேரில் ஆஜராவதற்கு பதிலாக வீடியோ கான்ஃபரன்ஸ் மூலம் ஆஜராக அனுமதி வழங்க வேண்டும் என்றும் கோரி அவர்கள் தரப்பில் மனு தாக்கல் செய்யப்பட்டது.
அப்போது இரு தரப்பிலும் வழக்கறிஞர்கள் மட்டும் ஆஜராகி தங்களது விளக்கங்களை அளித்தனர். விசாரணையின் போது விஜய் மற்றும் சங்கீதா எப்போது நீதிமன்றத்தில் ஆஜராக வாய்ப்பு உள்ளது என நீதிபதி கேள்வி எழுப்பினார். அதற்கு ஜூன் மாதத்தில் ஆஜராக வாய்ப்பு இருப்பதாக வழக்கறிஞர்கள் தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டது. இதனையடுத்து இந்த வழக்கின் அடுத்தகட்ட விசாரணையை ஜூன் 15 ஆம் தேதிக்கு ஒத்திவைத்து நீதிபதி உத்தரவிட்டிருந்தார்.
அதன்படி, செங்கல்பட்டு குடும்ப நல நீதிமன்றத்தில் நீதிபதி சுஜாதா முன்னிலையில் இந்த வழக்கு இன்று மீண்டும் விசாரணைக்கு வந்தது. அப்போது சங்கீதா தரப்பு வழக்கறிஞரிடம், இதுவரை இந்த வழக்கு குறித்த வக்காலத்து ஏன் தாக்கல் செய்யப்படவில்லை? என்று நீதிபதி கேள்வி எழுப்பினார்.
மேலும் வீடியோ கான்ஃபரன்ஸ் மூலம் ஆஜராக அனுமதி கோரி தாக்கல் செய்யபட்டிருந்த மனுவில், இருவரின் உரிய மெயில் ஐடி முகவரிகள் இடம் பெறாததால் அந்த மனுவை நீதிமன்றம் தள்ளுபடி செய்தது. அதே சமயம் மனுதாரரான சங்கீதா மற்றும் எதிர் மனுதாரரான முதலமைச்சர் விஜய் ஆகிய இருவரின் மின்னஞ்சல் முகவரிகளையும் நீதிமன்றத்தில் முதலில் சமர்ப்பிக்க வேண்டும் என உத்தரவிடப்பட்டது.
மேலும் வழக்கின் அடுத்தகட்ட விசாரணையை வரும் ஆகஸ்ட் மாதம் 7 ஆம் தேதிக்கு ஒத்தி வைத்து நீதிபதி சுஜாதா உத்தரவிட்டுள்ளார்.
|இதையும் படிங்க: விரைவில் ‘வெள்ளை அறிக்கை’ - அமைச்சர் நிர்மல் குமார் உறுதி
இதனால் அடுத்த விசாரணையின் போது விஜய் மற்றும் சங்கீதா நேரில் ஆஜராவார்களா? அல்லது நீதிமன்றத்தின் அனுமதியுடன் இன் கேமரா முறையில் விளக்கம் அளிக்க உள்ளார்களா? என்பது பெரும் எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தி உள்ளது.
இருப்பினும், விஜய் தற்போது தமிழ்நாட்டின் முதலமைச்சராக பதவி வகித்து வரும் நிலையில், அவரது பாதுகாப்பு மற்றும் நிர்வாக பொறுப்புகளை கருத்தில் கொண்டு நேரில் ஆஜராவதில் இருந்து விலக்கு அளிப்பது குறித்து நீதிமன்றம் பரிசீலித்து முடிவெடுக்கும் என வழக்கறிஞர்கள் தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.