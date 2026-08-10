இன்சூரன்ஸ் மோசடி வழக்குகளை விசாரிக்க மாவட்டந்தோறும் சிறப்பு குழு- உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவு
இன்சூரன்ஸ் மோசடியை தடுக்க தவறிய அதிகாரிகளுக்கு எதிராக துறைரீதியான நடவடிக்கையும், குற்றவியல் நடவடிக்கையும் எடுக்க வேண்டும் என்றும் அரசுத் துறைகளுக்கு நீதிபதி உத்தரவிட்டுள்ளார்.
Published : August 10, 2026 at 7:31 PM IST
சென்னை: இன்சூரன்ஸ் மோசடி வழக்குகளை விசாரிக்க, அனைத்து மாவட்டங்களிலும் சிறப்பு புலன் விசாரணைக் குழுவை அமைக்க வேண்டும் என தமிழ்நாடு அரசுக்கும், டிஜிபி-க்கும் சென்னை உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.
போலி மருத்துவ அறிக்கைகள், போலி இன்சூரன்ஸ் பாலிசிகளை சமர்ப்பித்து நடக்கும் இன்சூரன்ஸ் மோசடிகள் குறித்து விசாரணை நடத்த மாவட்டந்தோறும் சிறப்பு புலனாய்வு குழுவை அமைக்க உத்தரவிடக் கோரி, கோ டிஜிட் பொது இன்சூரன்ஸ் கம்பெனி சார்பில், சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தாக்கல் செய்யப்பட்டது.
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இந்த வழக்கு, நீதிபதி ஜி.கே.இளந்திரையன் முன் இன்று விசாரணைக்கு வந்தது. அப்போது, "விபத்து நடந்ததாகக் கூறி இழப்பீடு வழங்கும்படி, இன்சூரன்ஸ் நிறுவனங்களுக்கு மோட்டார் வாகன விபத்து வழக்குகளை விசாரிக்கும் தீர்ப்பாயங்கள் உத்தரவு பிறப்பிப்பதால், இன்சூரன்ஸ் நிறுவனங்கள் பாதிக்கப்படுகின்றன. இதற்கு வழக்கறிஞர்கள், மருத்துவர்கள் உள்ளிட்டோர் உடந்தையாக செயல்படுகின்றனர்" என மனுதாரர் தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டது.
அரசுத் தரப்பில், கூடுதல் டிஜிபி தலைமையில் சிறப்பு புலனாய்வு குழு அமைப்பதற்கு சாத்தியமில்லை என்பதால், மாவட்டங்களில் குற்றப்பிரிவு துணை காவல் கண்காணிப்பாளர்கள் தலைமையிலும், நகரங்களில் உதவி ஆணையர் தலைமையிலும் குழு அமைக்கலாம் என யோசனை தெரிவிக்கப்பட்டது.
இதை ஏற்றுக் கொண்ட நீதிபதி ஜி.கே.இளந்திரையன், இன்சூரன்ஸ் மோசடி வழக்குகளை விசாரிக்க அனைத்து மாவட்டங்களிலும் சிறப்பு புலனாய்வு குழுவை அமைக்க வேண்டும் என தமிழ்நாடு அரசுக்கும், டிஜிபிக்கும் உத்தரவிட்டார்.
மாவட்டங்களில், மாவட்ட குற்றப்பிரிவு துணை காவல் கண்காணிப்பாளர் தலைமையிலும், நகரங்களில் குற்றப்பிரிவு உதவி ஆணையர் தலைமையிலும் இந்த குழுக்களை அமைக்க வேண்டும் என உத்தரவிட்ட நீதிபதி, இந்த குழுவுக்கு தேவையான நிதியுதவிகளை வழங்க வேண்டும் எனவும் தமிழ்நாடு அரசுக்கு உத்தரவிட்டுள்ளார்.
இந்த சிறப்பு புலனாய்வு குழுக்களின் செயல்பாட்டை மாவட்டங்களில் காவல் கண்காணிப்பாளர் கண்காணிக்க வேண்டும் எனவும், ஒட்டுமொத்த மாநிலத்தில் சிறப்பு புலன் விசாரணைக் குழுக்களின் செயல்பாடுகளை கூடுதல் டிஜிபியும் கண்காணிக்க வேண்டும் என்றும் நீதிபதி உத்தரவிட்டுள்ளார்.
இன்சூரன்ஸ் மோசடி தொடர்பாக, இன்சூரன்ஸ் நிறுவனங்கள் அளிக்கும் புகார்களை குறித்த காலத்துக்குள் ஆதாரங்களை சேகரித்து விசாரிக்க வேண்டும் என சிறப்பு புலனாய்வு குழுவுக்கு உத்தரவிட்ட நீதிபதி, இன்சூரன்ஸ் மோசடியை தடுக்கத் தவறிய அதிகாரிகளுக்கு எதிராக துறைரீதியான நடவடிக்கையும், குற்றவியல் நடவடிக்கையும் எடுக்க வேண்டும் என அரசுத் துறைகளுக்கு உத்தரவிட்டார்.