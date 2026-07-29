கேரளாவுக்கு கனிம வளங்கள் எடுத்து சென்றால் குண்டர் தடுப்பு சட்டம் பாயும் - மாவட்ட எஸ்.பி எச்சரிக்கை
வாகன ஓட்டிகள் போக்குவரத்து விதிகளுக்கு உட்பட்டு வாகனங்களை இயக்க வேண்டும் என மாவட்ட எஸ்.பி ஸ்டாலின் அறிவுறுத்தினார்.
Published : July 29, 2026 at 4:50 PM IST
கன்னியாகுமரி: தடையை மீறி தமிழ்நாட்டில் இருந்து கனிம வளங்கள் கேரளாவுக்கு கொண்டு செல்பவர்கள் மீது குண்டர் சட்டத்தில் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என மாவட்ட எஸ்.பி ஸ்டாலின் எச்சரித்துள்ளார்.
கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தில் மாவட்டக் காவல்துறை சார்பில் 10 முக்கிய சந்திப்புகளின் AI தொழில்நுட்பத்துடன் கூடிய தானியங்கி போக்குவரத்து விதிமீறல்களை கண்டறியும் கேமராக்களை மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர் ஸ்டாலின் தொடங்கி வைத்தார்.
தொடர்ந்து பேசிய அவர், "கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தை விபத்தில்லா மாவட்டமாக உருவாக்குவதற்காக மாவட்ட காவல்துறை பல்வேறு முயற்சி எடுத்து வருகின்றனர். குறிப்பாக விபத்தை ஏற்படுத்தும் விளக்குகள் பொருத்தப்பட்ட வாகனங்களில் இருந்து வண்ண விளக்குகளை போலீசார் பறிமுதல் செய்து வருகின்றனர்.
மேலும் 18 வயதிற்கு உட்பட்டவர்கள் வாகனங்கள் இயக்கினால் அவரது பெற்றோர்கள் மீது பாரபட்சமின்றி நடவடிக்கை எடுத்து வருகின்றனர். கனரக வாகனங்கள் செல்வதற்கு நேர கட்டுப்பாடுகள் விதிக்கப்பட்டு உள்ளன.
இது போன்ற பல்வேறு நடவடிக்கையை மாவட்ட காவல்துறை எடுத்து வருகின்றன. இதில் ஒரு பகுதியாக AI தொழில் நுட்பத்துடன் கூடிய தானியங்கி போக்குவரத்து விதிமீறல்களை கண்டறியும் கேமரா கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தில் 10 முக்கிய சந்திப்புகளில் பொருத்தப்பட்டு உள்ளது.
இந்த கேமராவானது அதிக வேகத்தில் செல்வது, தலைக்கவசம் அணியாமல் செல்வது, இருசக்கர வாகனங்களில் இரண்டிற்கும் அதிகமான நபர்கள் செல்வது போன்றவைகளை கண்டறிந்து அபராதம் விதிக்கும் வகையில் இந்த கேமரா வடிவமைக்கப்பட்டு உள்ளது. க
டந்த இரண்டு மாதங்களுக்கு முன்பு நாகர்கோவில் மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலக சந்திப்பில் இந்த கேமரா பொருத்தப்பட்டது. இந்த நிலையில் தற்போது அதை விரிவு படுத்தி கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தில் முக்கிய 10 இடங்களில் கேமரா பொருத்தப்பட்டுள்ளது. வாகன ஓட்டிகள் போக்குவரத்து விதிகளுக்கு உட்பட்டு வாகனங்களை இயக்க வேண்டும், தலைக்கவசம் அணிந்து வாகனங்கள் இயக்க வேண்டும்" என்றார்.
மேலும் பேசிய அவர், "தமிழ்நாட்டில் இருந்து கனிம வளங்கள் கேரள மாநிலத்திற்கு கொண்டு செல்ல தமிழக அரசு தடை விதித்துள்ளது. இதற்காக எல்லையோர பகுதிகளில் 24 மணி நேரமும் கண்காணிக்கப்பட்டு வருகிறது. கேரள மாநிலத்திற்கு கனிம வளங்கள் கொண்டு செல்ல முயன்றால், அவர்கள் மீது குண்டர் சட்டத்தில் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும். மேலும் வாகனங்கள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டு வாகனம் அரசுடமையாக்கப்படும்" என எச்சரிக்கை விடுத்தார்.