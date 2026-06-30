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ஐஏஎஸ், ஐபிஎஸ் மாநாடு; சிறப்பாக பணியாற்றிய ஆட்சியர்கள், காவல் துறை அதிகாரிகளுக்கு விருதுகள் வழங்கி கௌரவித்த முதவ்வர் விஜய்

உண்மையாகவும், நேர்மையாகவும் பணியாற்றி மக்களுக்கு பாரபட்சமற்ற, துரிதமான சேவையாற்ற வேண்டும் என்று அதிகாரிகளுக்கு முதல்வர் விஜய் அறிவுறுத்தினார்.

ஆவடி முன்னாள் காவல் ஆணையர் சங்கருக்கு விருது வழங்கிய முதலமைச்சர் விஜய்
ஆவடி முன்னாள் காவல் ஆணையர் சங்கருக்கு விருது வழங்கிய முதலமைச்சர் விஜய் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : June 30, 2026 at 10:16 PM IST

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சென்னை: தமிழ்நாட்டில் சிறப்பாக பணியாற்றிய மாவட்ட ஆட்சியர்கள் மற்றும் காவல் துறை அதிகாரிகளுக்கு முதலமைச்சர் ஜோசப் விஜய் விருதுகளை வழங்கி கௌரவித்தார்.

சென்னை தலைமைச் செயலகத்தில் உள்ள நாமக்கல் கவிஞர் மாளிகையில், மாவட்ட ஆட்சித் தலைவர்கள், காவல் துறை மற்றும் வனத்துறை அதிகாரிகள் மாநாடு ஜூன் 29, 30 ஆகிய இரண்டு நாட்கள் நடைபெற்றது.

முதலமைச்சர் ஜோசப் விஜய் தலைமையில் நடைபெற்ற மாநாட்டில் முதல் நாளான நேற்று(ஜூன் 29), முதலமைச்சர் தொடக்க உரையாற்றினார். பிற்பகலில் மாவட்ட ஆட்சித் தலைவர்கள் மாநாடு நடைபெற்றது.

இரண்டாம் நாளான இன்று (ஜூன் 30) முற்பகலில் காவல்துறை அதிகாரிகள் மாநாடும், பிற்பகலில் மாவட்ட ஆட்சித் தலைவர்கள் மற்றும் வனத்துறை அதிகாரிகள் மாநாடும் நடைபெற்றது.

இந்த மாநாட்டில், ரேஷன், கல்வி, குடிநீர், சுகாதாரம், மின்சாரம், சாலை வசதி, பேருந்து வசதி போன்ற அடிப்படை வசதிகள், சட்டம் ஒழுங்கு, பெண்கள் மற்றும் குழந்தைகள் பாதுகாப்பு, சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பு போன்றவற்றில் முக்கிய கவனம் செலுத்த வேண்டும் என்றும், உண்மையாகவும், நேர்மையாகவும் பணியாற்றி மக்களுக்கு பாரபட்சமற்ற, துரிதமான சேவையாற்ற வேண்டும் என்றும் மாவட்ட ஆட்சித் தலைவர்கள், காவல்துறை மற்றும் வனத்துறை அதிகாரிகளுக்கு முதலமைச்சர் விஜய் அறிவுறுத்தினார்.

பசுமை விருது

மாநாட்டின் நிறைவாக, சுற்றுச்சூழல், காலநிலை மாற்றம் மற்றும் வனத்துறை சார்பில் தமிழ்நாட்டில் சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பு மற்றும் மேம்பாட்டிற்காக சிறப்பாகப் பணியாற்றியமைக்காக 2024-25ஆம் ஆண்டுக்கான பசுமை விருதுகளை முதல்வர் வழங்கினார்.

இந்த விருதுகளை திண்டுக்கல் முன்னாள் மாவட்ட ஆட்சித் தலைவர் எம்.என்.பூங்கொடி, திருவள்ளூர் முன்னாள் மாவட்ட ஆட்சித் தலைவர் த.பிரபுசங்கர், புதுக்கோட்டை முன்னாள் மாவட்ட ஆட்சித் தலைவர் ஐ.எஸ்.மெர்சி ரம்யா ஆகியோர் பெற்றுக் கொண்டனர்.

தமிழ் ஆட்சி மொழி விருது

தமிழ் வளர்ச்சி மற்றும் செய்தித் துறை சார்பில், தமிழ் ஆட்சி மொழித் திட்டத்தை திறம்படச் செயல்படுத்தியதற்காக 2023-ஆம் ஆண்டிற்கான விருதுகளை சிவகங்கை முன்னாள் மாவட்ட ஆட்சித் தலைவர் ஆஷா அஜித், கன்னியாகுமரி முன்னாள் மாவட்ட ஆட்சித் தலைவர் பி.என். ஸ்ரீதர் ஆகியோர் பெற்றுக் கொண்டனர்.

மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு சிறந்த சேவை

மாற்றுத்திறனாளிகள் நலத்துறை சார்பில், மாற்றுத் திறனாளிகள் நலனுக்காக சிறப்பாக சேவை புரிந்தமைக்காக 2024-ஆம் ஆண்டிற்கான விருதினை விருதுநகர் முன்னாள் மாவட்ட ஆட்சித் தலைவர் வீ.ப.ஜெயசீலனுக்கும், 2025-ஆம் ஆண்டிற்கான விருதுகளை தருமபுரி முன்னாள் மாவட்ட ஆட்சித் தலைவர் கே.சாந்தி, முன்னாள் இராணிப்பேட்டை மாவட்ட ஆட்சித் தலைவர் முனைவர் ஜெ.யு.சந்திரகலாவுக்கும், தஞ்சாவூர் முன்னாள் மாவட்ட ஆட்சித் தலைவர் பா.பிரியங்காவுக்கும் வழங்கி முதலமைச்சர் விஜய் கௌரவித்தார்.

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குறைதீர் மனுக்களுக்கு உடனடி தீர்வு

பொதுத்துறை சார்பில் முதலமைச்சரின் குறைதீர்ப்புப் பிரிவின் கீழ் வரப்பெற்ற மனுக்களுக்கு உரிய தீர்வு காணப்பட்டதற்காக, 2025-26ஆம் ஆண்டிற்கான சிறந்த மாவட்ட ஆட்சியருக்கான விருதை கன்னியாகுமரி முன்னாள் மாவட்ட ஆட்சித் தலைவர் ரா.அழகுமீனாவும், அதே பிரிவில் சிறந்த காவல் ஆணையருக்கான 2025-26ஆம் ஆண்டிற்கான விருதை ஆவடி முன்னாள் காவல் ஆணையர் திரு. கே.சங்கரும் பெற்றுக் கொண்டனர்.

சுகாதாரத் துறை

மருத்துவம் மற்றும் மக்கள் நல்வாழ்வுத் துறை சார்பில் அனைத்து 20 சுகாதாரக் குறியீடுகளிலும் சிறப்பாக பணியாற்றியதற்காக, 2025-26ஆம் ஆண்டிற்கான விருதுகளை திண்டுக்கல் முன்னாள் மாவட்ட ஆட்சித் தலைவர் எஸ்.சரவணன், கோயம்புத்தூர் மாவட்ட ஆட்சித் தலைவர் பவன்குமார் க. கிரியப்பனவர், நாமக்கல் முன்னாள் மாவட்ட ஆட்சித் தலைவர் துர்கா மூர்த்தி, ஆகியோர் பெற்றுக் கொண்டனர்.

உள்துறை மற்றும் மதுவிலக்குத் துறை

உள் துறை, மதுவிலக்கு மற்றும் ஆயத்தீர்வைத் துறை சார்பில் குற்றங்களைக் கட்டுப்படுத்துவதில் சிறப்பாகச் செயலாற்றியமைக்கான விருதுகளை விழுப்புரம் முன்னாள் மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர் வா.வெ.சாய் பிரணீத், அரியலூர் முன்னாள் மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர் விஸ்வேஷ் பாலசுப்பிரமணியம், கிருஷ்ணகிரி மாவட்ட முன்னாள் காவல் கண்காணிப்பாளர் பெ.தங்கதுரை, கன்னியாகுமரி மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர் இரா.ஸ்டாலின் ஆகியோருக்கும் முதல்வர் விஜய் வழங்கி கௌரவித்தார்.

இந்நிகழ்வில், அமைச்சர்கள், தலைமைச் செயலாளர் மு.சாய்குமார், துறைச் செயலாளர்கள், காவல்துறை, வனத்துறை மற்றும் அரசு உயர் அலுவலர்கள் கலந்து கொண்டனர்.

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