'திருப்பத்தூர் வந்த ஹாக்கி உலகக்கோப்பை' - ஆட்சியர் தலைமையில் மேளதாளம் முழங்க உற்சாக வரவேற்பு!
Published : November 23, 2025 at 10:05 PM IST
திருப்பத்தூர்: ஹாக்கி உலகக்கோப்பை தொடர் விரைவில் நடைபெறவுள்ள நிலையில், இன்று திருப்பத்தூர் வந்த ஹாக்கி உலகக்கோப்பைக்கு ஆட்சியர் ஆலுவலகத்தில் உற்சாக வரவேற்பு அளிக்கப்பட்டது.
சர்வதேச ஹாக்கி கூட்டமைப்பு சார்பில் இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு ஒருமுறை ஜூனியர் உலகக்கோப்பை ஹாக்கி போட்டி நடத்தப்படுகிறது. அந்த வகையில் இந்த ஆண்டு நடத்தப்படும் ஜூனியர் ஆண்கள் உலக கோப்பை ஹாக்கிப் போட்டி சென்னை மற்றும் மதுரையில் இந்த மாதம் 28 ஆம் தேதி தொடங்கி அடுத்த மாதம் 10 ஆம் தேதி வரை நடைபெறுகிறது.
ஜூனியர் ஹாக்கி உலகக்கோப்பை விளையாட்டு குறித்து விளம்பரப்படுத்தும் பொருட்டும், தமிழகத்தை சேர்ந்த ஹாக்கி விளையாட்டு வீரர்களை ஊக்குவிக்கும் விதமாகவும் ஜூனியர் ஹாக்கி உலகக்கோப்பை மற்றும் லோகோ தமிழகத்தில் அனைத்து மாவட்டங்களில் அறிமுகம் செய்யப்பட்டு வருகிறது.
அந்த வகையில் இன்று மாலை திருப்பத்தூர் மாவட்டத்திற்கு வந்த உலகக்கோப்பையை மேளதாளங்கள் முழங்க சிலம்பம், கராத்தே உள்ளிட்ட தற்காப்பு கலைகளை செய்தவாறு திருப்பத்தூர் வட்டாட்சியர் அலுவலகத்தில் இருந்து முக்கிய சாலை வழியாக மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகம் வளாகம் வரை மாணவர்கள் மற்றும் விளையாட்டு வீரர், வீராங்கனைகள் என 300க்கும் மேற்பட்டோர் ஊர்வலமாக உற்சாக வரவேற்பு அளித்து வரவேற்றனர்.
ஊர்வலமாக எடுத்து வரப்பட்ட உலகக்கோப்பையை மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலக வளாகத்தில் மாவட்ட ஆட்சியர் சிவசௌந்தரவல்லி வரவேற்று அறிமுகப்படுத்தினார். மேலும் ஹாக்கி விளையாட்டு போட்டிக்கான லோகோவை அறிமுகம் செய்து வைத்தனர். இதை தொடர்ந்து பொதுமக்கள் மற்றும் விளையாட்டு வீரர் மற்றும் வீராங்கனைகள் பார்வையிடும் வகையில், திருப்பத்தூர் மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலக வளாகத்தில் கோப்பை காட்சிப்படுத்தப்பட்டது.
இந்நிகழ்ச்சியில் ஜோலார்பேட்டை சட்டமன்ற உறுப்பினர் தேவராஜி, மாவட்ட இளைஞர் நலன் மற்றும் விளையாட்டு நல அலுவலர் ஜெயக்குமாரி, காவல் துணை கண்காணிப்பாளர் சௌமியா, துறை சார்ந்த அரசு அலுவலர்கள் மற்றும் பலர் பங்கு பெற்றனர்.