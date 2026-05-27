சூலூர் சிறுமி கொடூர சம்பவம்: கைதான இருவர் மீதும் குண்டர் சட்டம் பாய்ந்தது
கோவை மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர் பவன் குமார் ரெட்டி பரிந்துரையின்பேரில், கார்த்திக் மற்றும் மோகன்ராஜ் ஆகிய இருவர் மீதும் குண்டர் சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படவுள்ளது.
Published : May 27, 2026 at 2:37 PM IST
கோயம்புத்தூர்: சூலூர் அருகே 9 வயது சிறுமி பாலியல் வன்கொடுமை செய்யப்பட்டு கொலை செய்யப்பட்ட வழக்கில், கைதான இருவர் மீதும் குண்டர் தடுப்புச் சட்டத்தின் கீழ் நடவடிக்கை எடுக்க மாவட்ட ஆட்சியர் உத்தரவிட்டுள்ளார்.
இந்த கொடூர சம்பவத்தில் தொடர்புடையவர்கள் மீது கடும் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என கோரிக்கைகள் எழுந்தன. இதனையடுத்து கோவை மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர் பவன் குமார் ரெட்டி பரிந்துரையின் பேரில், கார்த்திக், மோகன்ராஜ் ஆகிய இருவர் மீதும் குண்டர் தடுப்புச் சட்டத்தில் நடவடிக்கை எடுக்க கோவை மாவட்ட ஆட்சியர் உத்தரவிட்டுள்ளார்.
கோவை மாவட்டம், சூலூர் பகுதியில் வசித்துவரும் ஒரு தம்பதியின் 10 வயது மகள் மே 21-ம் தேதி மாலை வீட்டிற்கு அருகிலிருந்த கடைக்குச் சென்று வீடு திரும்பவில்லை. இதனால் பதற்றமடைந்த சிறுமியின் பெற்றோர் அவரை அக்கம்பக்கத்தில் தேடியுள்ளனர். ஆனால் சிறுமி கிடைக்காததால் மளிகைக்கடைக்குச் சென்று விசாரித்துள்ளனர்.
அப்போது சிறுமியை இருசக்கர வாகனத்தில் வந்த இளைஞர் ஒருவர் அழைத்துச் சென்றது தெரியவந்தது. இதுகுறித்து சிறுமியின் பெற்றோர் சூலூர் காவல் நிலையத்தில் புகாரளித்த நிலையில் விசாரணை தொடங்கப்பட்டது.
ஆனால் அடுத்த நாளே கண்ணம்பாளையம் குளக்கரை அருகே உடலில் காயங்களுடன் சிறுமியின் சடலம் கண்டெடுக்கப்பட்டது. இந்த வழக்கில் சிசிடிவி ஆதாரங்களை வைத்து, அதே பகுதியைச் சேர்ந்த கார்த்திக் என்பவரை போலீசார் கைது செய்தனர்.
விசாரணையில், சிறுமிக்கு சாக்லெட் வாங்கிக் கொடுத்து குளக்கரைக்கு கூட்டிச் சென்று பாலியல் வன்கொடுமை செய்ததாகவும், சிறுமி சத்தம்போட்டதால் கழுத்தை நெறித்ததில் அவர் உயிரிழந்ததாகவும் வாக்குமூலம் கொடுத்தார்.
இதற்கு உடந்தையாக இருந்த கார்த்திக்கின் நண்பர் மோகன்ராஜையும் போலீசார் கைது செய்து விசாரணை மேற்கொண்டனர். விசாரணையின்போது தப்பிக்க முயன்ற கார்த்திக் மதில் சுவர் மீது ஏறி குதித்ததில் கை, காலில் எலும்புமுறிவு ஏற்பட்டு மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டார்.
கார்த்திக்கை ஜூன் 5 வரையிலும், மோகன்ராஜை மே 27 வரையிலும் நீதிமன்ற காவலில் வைக்க நீதிபதி உத்தரவிட்ட நிலையில், இருவரும் கோவை மத்திய சிறையில் அடைக்கப்பட்டனர்.
மோகன்ராஜின் நீதிமன்ற காவல் இன்று முடிவடைந்ததை அடுத்து, அவர் கோவை போக்சோ நீதிமன்றத்தில் நீதிபதி முன்னிலையில் ஆஜர்படுத்தப்பட்டார். வழக்கை விசாரித்த நீதிபதி, மோகன்ராஜின் நீதிமன்ற காவலை ஜூன் 5ஆம் தேதி வரை நீட்டித்து உத்தரவிட்டார்.