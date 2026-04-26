ETV Bharat / state

வாக்கு எண்ணிக்கை மையங்களில் மூன்று அடுக்கு பாதுகாப்பு - திருவள்ளூர் ஆட்சியர் ஆய்வு

வாக்குப்பதிவு இயந்திரங்கள் வைக்கப்பட்டுள்ள காப்பறைகள் சிசிடிவி கேமராக்கள் மூலம் கண்காணிக்கப்பட்டு வருகிறது.

சிசிடிவி காட்சிகளை மாவட்ட தேர்தல் அலுவலரும், ஆட்சியருமான பிரதாப் ஆய்வு செய்த காட்சி
சிசிடிவி காட்சிகளை மாவட்ட தேர்தல் அலுவலரும், ஆட்சியருமான பிரதாப் ஆய்வு செய்த காட்சி (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : April 26, 2026 at 7:40 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

திருவள்ளூர்: வாக்கு எண்ணிக்கை மையங்களில் போடப்பட்டுள்ள மூன்று அடுக்கு பாதுகாப்பு மற்றும் காப்பறைக்கான சிசிடிவி கண்காணிப்பு ஆகியவற்றை மாவட்ட தேர்தல் அலுவலரும், ஆட்சியருமான பிரதாப் ஆய்வு செய்தார்.

திருவள்ளூர் மாவட்டம் மற்றும் வட்டம், செவ்வாய்பேட்டை அரசினர் தொழிற்பயிற்சி கல்லூரி, பெருமாள்பட்டு தனியார் கல்வி நிறுவன தொழிற்பயிற்சி கல்லூரி மற்றும் கல்வி நிறுவன பள்ளி ஆகிய இடங்களில் வாக்கு எண்ணிக்கை மையங்கள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன. இங்குள்ள காப்பறைக்குள் வாக்குப்பதிவு இயந்திரங்கள் வைக்கப்பட்டு, பூட்டி சீல் வைக்கப்பட்டுள்ளது.

அப்பகுதிகளில் துணை ராணுவம், காவல்துறையினர் என மூன்று அடுக்கு பாதுகாப்பு போடப்பட்டுள்ளது. மேலும், காப்பறை சிசிடிவி காட்சி மூலம் கண்காணிக்கப்படுகிறது. இந்நிலையில், திருவள்ளூர் மாவட்ட தேர்தல் அலுவலரும், மாவட்ட ஆட்சியருமான பிரதாப், அதனை நேரில் ஆய்வு செய்தார்.

தொடர்ந்து பேசிய அவர், “சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிந்த பிறகு, திருவள்ளூர் மாவட்டத்தில் உள்ள 10 சட்டமன்ற தொகுதிகளில் 325 மண்டலங்களாக பிரிக்கப்பட்டு அந்த மண்டலங்களுக்குள் 10, 15 வாக்குச்சாவடிகள் பிரிக்கப்பட்டன. அங்கிருந்து மின்னணு வாக்குப்பதிவு இயந்திரங்கள் மற்றும் விவிபிஏடி உள்ளிட்ட வாக்குப்பதிவு இயந்திரங்கள், ஆவணங்கள், 17 சி. படிவம் அனைத்தையும் எடுத்துக் கொண்டு, மண்டல அலுவலர்கள் இங்கு மூன்று இடங்களில் வாக்குப்பதிவு இயந்திரங்கள் பாதுகாப்பாக சேமிக்கப்பட்டுள்ளன.

செவ்வாபேட்டை தொழிற்பயிற்சி கல்லூரியில் நான்கு சட்டமன்றத் தொகுதிகள் அங்கு உள்ளன. ஸ்ரீராம் கல்வி நிறுவனத்தில் இருக்கும் இரு கல்வி நிறுவனங்கள் ஒன்று தொழிற்பயிற்சி மற்றொன்று பள்ளி. இந்த இரண்டு இடங்களிலும் 3-3 தொகுதிகள் வீதம் மொத்தம் 10 சட்டமன்ற தொகுதிகள். இந்த இரண்டு இடங்கள் இருக்கும் மூன்று கட்டிடங்களில் சேமித்து வைக்கப்பட்டுள்ளது.

இங்கு ஒவ்வொரு இடங்களிலும் பெருமாள்பட்டு மற்றும் செவ்வாய்பேட்டை தொழிற்பயிற்சி கல்லூரியிலும் மூன்றடுக்கு பாதுகாப்பு அமைக்கப்பட்டுள்ளது. முதல் அடுக்கு அதாவது Inner Periphery சொல்லக்கூடிய இருப்பு அறையை ஒட்டியிருக்கும் இடங்களில் மத்திய காவல் படையினர் பாதுகாப்பு பணிகளில் ஈடுபட்டு இருக்கிறார்கள். இரண்டாம் வளையம் அதற்கு அடுத்து இருக்கும் Periphery அங்கு தமிழ்நாடு சிறப்பு காவல்படை பாதுகாப்பு பணிகளில் ஈடுபட்டு இருக்கிறார்கள்.

காப்பறையை ஆய்வு செய்த ஆட்சியர் (ETV Bharat Tamil Nadu)

மூன்றாவது வெளிப்புற பாதுகாப்பு அடுக்கில் நுழைவாயிலிருந்து கட்டடத்தின் நுழைவாயில் வரைக்கும் மாநில காவல்துறையினர் பாதுகாப்பு பணிகளில் ஈடுபட்டு இருக்கிறார்கள். மூன்று இடங்களிலும் 160 மேற்பட்ட காவல்துறையினர் தங்களது பணிகளை மேற்கொண்டுள்ளனர்.

உதவி ஆணையர் நியமிக்கப்பட்டு அவரது தலைமையில் இந்த பணிகள் மேற்கொள்ளப்படுகின்றன. மொத்தம் 387-க்கும் மேற்பட்ட சிசிடிவி கண்காணிப்பு கேமராக்கள் பொருத்தப்பட்டு, வளாகம் முழுவதும் சிசிடிவி கேமராக்களால் கண்காணிக்கப்படுகிறது. அதேபோன்று இரண்டு இடங்களிலும் அரசியல் கட்சிகளின் வேட்பாளர்கள் மற்றும் அவர்களது முகவர்களுக்கு அனுமதி அடையாள அட்டைகள் வழங்கப்பட்டு, அவர்களுடன் வட்டாட்சியர் மற்றும் காவல் துறையினர் சுழற்சி முறையில் கண்காணித்து வருகிறார்கள்.

செய்தியாளர்களின் வேண்டுகோளுக்கிணங்க சிசிடிவி அறையில் அவர்களும் காணும் வகையில் ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டுள்ளது. எவ்வித அய்யமுமின்றி நடுநிலையான தேர்தல் முடிவுகளுக்காக அனைத்து நடவடிக்கைகளும் எடுக்கப்பட்டுள்ளது. வருகின்ற மே 4-ஆம் தேதி வரை பாதுகாப்பு பணிகள் தொடரும்” என தெரிவித்தார்.

TAGGED:

TIRUVALLUR VOTE COUNTING CENTERS
TAMIL NADU ASSEMBLY ELECTION 2026
திருவள்ளூர் காப்பறைகள் பாதுகாப்பு
திருவள்ளூர் வாக்கு எண்ணிக்கை மையம்
TIRUVALLUR COUNTING CENTERS CCTV

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.