தஞ்சாவூர் கல்லணை கால்வாயை பொதுமக்களுடன் சேர்ந்து சுத்தம் செய்த மாவட்ட ஆட்சியர்

நீர்நிலைகளில் குப்பைகளை கொட்டுவதை பொதுமக்கள் முற்றிலுமாக தவிர்க்க வேண்டும்; நீர்நிலைகளை பாதுகாப்பது நம் அனைவரின் பொறுப்பு என்று மாவட்ட ஆட்சியர் பிரியங்கா பங்கஜம் தெரிவித்தார்.

பொதுமக்களுடன் சேர்ந்து சுத்தம் செய்த தஞ்சாவூர் மாவட்ட ஆட்சியர் பிரியங்கா பங்கஜம் (ETV Bharat Tamilnadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : May 31, 2026 at 10:56 PM IST

தஞ்சாவூர்: தஞ்சாவூரில் நீர்நிலைகளை தூய்மைப்படுத்தும் சவாலின் ஒரு பகுதியாக, தூய்மை இயக்கத்தை மாவட்ட ஆட்சியர் பிரியங்கா பங்கஜம் தொடங்கி வைத்தார்.

தஞ்சாவூர் மாவட்ட நிர்வாகம் சார்பில் நீர்நிலைகளை தூய்மைப்படுத்தும் சவால் தொடங்கப்பட்டது. இதனை மாவட்ட ஆட்சியர் பிரியங்கா பங்கஜம், தஞ்சாவூர் பெரியகோவில் அருகில் உள்ள கல்லணை கால்வாயில் தொடங்கி வைத்தார்.

தஞ்சாவூர் மாவட்டத்தில் உள்ள குளங்கள், ஏரிகள், ஆறுகள், கால்வாய்கள், நீர்வழித் தடங்கள் மற்றும் கடற்கரைப் பகுதிகள் உள்ளிட்ட பல்வேறு நீர்நிலைகளில் தேங்கியுள்ள பிளாஸ்டிக் கழிவுகள், குப்பைகள் மற்றும் ஆக்கிரமிப்பு கழிவுகளை அகற்றி, நீர்நிலைகளின் இயற்கைச் சூழலை மீட்டெடுப்பதே இந்த இயக்கத்தின் முக்கிய நோக்கமாகும்.

அதனடிப்படையில், தஞ்சாவூர் மாவட்டத்தின் பல்வேறு பகுதிகளில் உள்ள நீர்நிலைகளில் உள்ளாட்சி அமைப்புகள், தன்னார்வ அமைப்புகள் மற்றும் பொதுமக்கள் இணைந்து தூய்மைப் பணிகளை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.

தஞ்சை சரசுவதி மகால் நூலக தமிழ்ப் பண்டிதர் மணி.மாறன் (ETV Bharat Tamilnadu)

அதன் ஒரு பகுதியாக, தஞ்சாவூர் கல்லணை கால்வாயில் நடைபெற்ற தூய்மைப் பணியை மாவட்ட ஆட்சியர் பிரியங்கா பங்கஜம் தொடங்கி வைத்தார். இதில், மாநகராட்சி, பேரூராட்சிகள் மற்றும் ஊரக உள்ளாட்சி அமைப்புகளைச் சேர்ந்த 500-க்கும் மேற்பட்ட தூய்மைப் பணியாளர்கள் பங்கேற்று தூய்மைப் பணிகளை மேற்கொண்டனர்.

இதுகுறித்து மாவட்ட ஆட்சியர் பிரியங்கா பங்கஜம் கூறுகையில், "நீர்நிலைகளில் பிளாஸ்டிக் பொருட்கள் மற்றும் குப்பைகளை கொட்டுவதை பொதுமக்கள் முற்றிலுமாக தவிர்க்க வேண்டும். பெரியகோவில் அருகில் உள்ள கல்லணை கால்வாயில் குளித்துவிட்டு துணிகள் மற்றும் பிற கழிவுகளை வீசுவதை முற்றிலும் நிறுத்த வேண்டும். நீர்நிலைகளை பாதுகாப்பது அனைவரின் பொறுப்பு. தூய்மையான மற்றும் நிலையான சுற்றுச்சூழலை உருவாக்க பொதுமக்கள் முழு ஒத்துழைப்பு வழங்க வேண்டும்" என்று வலியுறுத்தினார்.

தூய்மை இயக்கம் குறித்து தஞ்சை சரசுவதி மகால் நூலக தமிழ்ப் பண்டிதர் மணி.மாறன் கூறுகையில், "தஞ்சைக்கு பெருமை தரக்கூடியவை பெரிய கோயில், சரஸ்வதி மஹால் நூலகம், கோட்டை அகழி ஆகியவையாகும்.

தஞ்சை பெரிய கோயிலை சுற்றியுள்ள கோட்டை அகழி, பாதுகாப்பு அரணாக திகழ்ந்துள்ளது. அகழியில் எப்போதும் நீர் நிறைந்து காணப்பட்டதால் நிலத்தடி நீர்மட்டம் வெகுவாக உயரும். காலப்போக்கில் உரிய பராமரிப்பின்றி இந்த அகழியில் மரங்கள், முட்புதர்கள், செடிகள் மண்டி காட்சியளித்தன. தற்போது மாவட்ட ஆட்சியர் முன்னெடுப்பில் இந்த அகழி சுத்தம் செய்யப்பட்டு அழகாக மாறிவிட்டது" என்று தெரிவித்தார்.

இந்நிகழ்ச்சியில் தஞ்சாவூர் சட்டமன்ற உறுப்பினர் விஜய்சரவணன், மாநகராட்சி ஆணையர் கண்ணன், சுற்றுலா வளர்ச்சிக் குழும ஒருங்கிணைப்பாளர் முத்துக்குமார் உள்ளிட்ட பலர் கலந்து கொண்டனர்.

