தூத்துக்குடியில் வெளுத்து வாங்கிய கனமழை - தாமிரபரணி ஆற்றங்கரையோர மக்களுக்கு எச்சரிக்கை!

தூத்துக்குடியில் பெய்து வரும் கனமழை காரணமாக அணைகளில் நீர்மட்டம் அதிகரித்து வருவதால், தாமிரபரணி ஆற்றங்கரையோர மக்களுக்கு மாவட்ட நிர்வாகம் எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளது.

தூத்துக்குடியில் பெய்த மழையில் சாலையில் தேங்கிய மழைநீர்
தூத்துக்குடியில் பெய்த மழையில் சாலையில் தேங்கிய மழைநீர் (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : November 24, 2025 at 9:33 AM IST

1 Min Read
தூத்துக்குடி: தொடர் கனமழை காரணமாக தூத்துக்குடி மாவட்டத்தின் பல்வேறு பகுதிகளில் குடியிருப்புகளில் மழை நீர் புகுந்து பொதுமக்களின் இயல்பு வாழ்க்கை பாதிக்கப்பட்டுள்ளது.

தென்கிழக்கு வங்கக்கடலில் நிலை கொண்டுள்ள ஆழ்ந்த காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி, புயலாக மாற வாய்ப்புள்ளது. இதனால், அடுத்த 2 நாட்களுக்கு கன்னியாகுமரி, திருநெல்வேலி, தூத்துக்குடி, தென்காசி, விருதுநகர், ராமநாதபுரம், புதுக்கோட்டை, தஞ்சாவூர், திருவாரூர், நாகப்பட்டினம், மயிலாடுதுறை மாவட்டங்களில் கன முதல் மிக கனமழை பெய்யும் என சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் எச்சரிக்கை விடுத்திருந்தது.

அதன்படி, நேற்று இரவு முதல் தூத்துக்குடி மாநகரப் பகுதிகளில் தொடர்ந்து பலத்த மழை பெய்து வருகிறது. இதன் காரணமாக, சாலைகள் முழுவதும் மழைநீர் சூழ்ந்து வெள்ளக்காடாக காட்சியப்பதால் வாகன ஓட்டிகள் மிகுந்த சிரமத்திற்கு உள்ளாகி வருகின்றனர். இரவு முழுவதும் பெய்த கனமழையால், மாவட்ட அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனையில், குழந்தைகள் வார்டு பகுதி உள்ளிட்ட பல்வேறு வார்டு பகுதிகளில் மழை நீர் புகுந்துள்ளது. இதனால், பொதுமக்கள் மற்றும் நோயாளிகள் மருத்துவமனைக்கு செல்ல முடியாத நிலை ஏற்பட்டுள்ளது.

குடியிருப்புக்குள் புகுந்த மழைநீர்:

அதேபோல், தாழ்வான பகுதிகள் உள்ள குடியிருப்புகளில் மழை நீர் புகுந்ததால், மக்களின் இயல்பு வழ்க்கை பாதிக்கப்பட்டுள்ளது. எனவே, மாவட்ட நிர்வாகம் மற்றும் மாநகராட்சி நிர்வாகம் உடனடியாக போர்க்கால அடிப்படையில் மழை நீரை அகற்ற நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என பொதுமக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.

பொதுமக்களுக்கு எச்சரிக்கை:

இந்த கனமழையால், மருதூர் அணைக்கட்டிலிருந்து சுமார் 15,250 கன அடியும், திருவைகுண்டம் அணைக்கட்டில் இருந்து சுமார் 11,060 கனஅடி நீரும் வெளியேறி தாமிரபரணி ஆற்றில் சென்று கொண்டிருக்கிறது. அதேபோல், கோரம்பள்ளம் அணைக்கட்டில் இருந்து சுமார் 1000 கன அடி நீர் உப்பாத்து ஓடையில் திறந்து விடப்பட்டுள்ளது.

இதனால், மருதூர், திருவைகுண்டம் அணைக்கட்டு பகுதிகள், கலியாவூர் முதல் புன்னக்காயல் வரை தாமிரபரணி ஆற்றங்கரையோர கிராமங்களில் வசிக்கும் பொதுமக்கள் ஆற்றில் இறங்கவோ, குளிக்கவோ கூடாது என தூத்துக்குடி மாவட்ட ஆட்சியர் இளம்பகவத் உத்தரவிட்டுள்ளார். மேலும், கனமழையால் மாவட்டத்தில் உள்ள பள்ளிகளுக்கு மட்டும் இன்று விடுமுறை அளிக்கப்பட்டுள்ளது.

