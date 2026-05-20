தவெக பெண் தொண்டர்களை இழிவாக பேசியதாக புகார்: முன்ஜாமின் மனு தாக்கல் செய்த பொன்ராஜ்

அரசியல் விமர்சனம் மற்றும் பேச்சுரிமை ஆகியவற்றை முடக்கும் நோக்கத்தில் தன் மீது இந்த வழக்குப்பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளதாக பொன்ராஜ் தனது மனுவில் குறிப்பிட்டுள்ளார்.

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : May 20, 2026 at 7:23 PM IST

சென்னை: தவெக பெண் தொண்டர்களை இழிவாக பேசியதாக முதலமைச்சர் விஜய் அளித்த புகாரின் பேரில் பதிவான வழக்கில் முன்ஜாமீன் கோரி அரசியல் விமர்சகர் பொன்ராஜ் உயர் நீதிமன்றத்தில் மனுத்தாக்கல் செய்துள்ளார்.

தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் தலைவர் விஜய்க்கு பெண் தொண்டர்கள் அதிகமானோர் ஆதரவளித்து தொடர்பாக யூடியூப் சேனலுக்கு ஒன்றுக்கு பேட்டியளித்த அரசியல் விமர்சகரும், மறைந்த முன்னாள் குடியரசு தலைவர் அப்துல் கலாமின் ஆலோசகருமான பொன்ராஜ், தவெக பெண் தொண்டர்கள் குறித்து இழிவாக பேசியதாக சர்ச்சை எழுந்தது.

இதுதொடர்பாக தவெக தலைவரும், தமிழ்நாடு முதலமைச்சருமான விஜய், டிஜிபி அலுவலகத்திற்கு நேரில் சென்று புகார் அளித்தார். அதேபோல, சென்னை மாநகர காவல் ஆணையரிடமும் தவெக நிர்வாகிகள் புகார் அளித்திருந்தனர். கடலூர் மாவட்ட தவெக செயலாளரும், தற்போதைய எம்.எல்.ஏ.வுமான பி.ராஜ்குமார், கடலூர் புது நகர் காவல் நிலையத்தில் தனியாக புகார் அளித்திருந்தார்.

தேர்தலுக்கு முன் அளிக்கப்பட்ட இந்த புகார்களின் அடிப்படையில், பொன்ராஜ்-க்கு எதிராக சென்னை சைபர் குற்றப்பிரிவு காவல்துறையும், கடலூர் புதுநகர் காவல் நிலையத்திலும் தனித்தனியாக வழக்குகள் பதிவு செய்யப்பட்டன. இந்த இரு வழக்குகளிலும் தனக்கு முன் ஜாமீன் வழங்கக் கோரி பொன்ராஜ் சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் மனுத்தாக்கல் செய்துள்ளார்.

அதில், தன் மீதான குற்றச்சாட்டுகள் பொய்யானவை, முற்றிலும் திரிக்கப்பட்டவையாகும். அரசியல் காழ்ப்புணர்ச்சி கொண்டவை என்றும், அரசியல் பழிவாங்கும் நடவடிக்கையாக அதிகாரத்தை துஷ்பிரயோகம் செய்து பதிவு செய்யப்பட்ட வழக்கு என்றும் குறிப்பிட்டுள்ளார்.

அரசியல் விமர்சனம் மற்றும் பேச்சுரிமை ஆகியவற்றை முடக்கும் நோக்கத்தில் தன் மீது இந்த வழக்குப் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது என கூறியுள்ளார். இந்த மனு விரைவில் விசாரணைக்கு வரும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

