ETV Bharat / state

எடப்பாடி பழனிசாமி மீது அதிருப்தி; அதிமுக எம்எல்ஏக்கள் தனியாக ஆலோசனை

சட்டமன்ற தேர்தலில் அதிமுக படுதோல்வியை தழுவியதால் அதிமுக பொதுச்செயலாளர் பதவியிலிருந்து எடப்பாடி பழனிசாமியை நீக்கிவிட்டு புதிய பொதுச்செயலாளரை தேர்வு செய்வது குறித்து அதிருப்தி அதிமுக எம்எல்ஏக்கள் கூட்டத்தில் ஆலோசிக்கப்பட்டதாக கூறப்படுகிறது.

அதிமுக பொதுச் செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி- கோப்புப்படம்
அதிமுக பொதுச் செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி- கோப்புப்படம் (ETV Bharat Tamilnadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : May 10, 2026 at 10:06 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

சென்னை: தேர்தல் தோல்வியால் அதிமுக பொதுச் செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி மீது அதிருப்தியில் இருக்கும் அக்கட்சியை சேர்ந்த எம்எல்ஏக்கள் சிலர் தனியாக ஆலோசனை நடத்தி வருகின்றனர்.

நடந்து முடிந்த தமிழக சட்டப் பேரவைத் தேர்தலில் தமிழக வெற்றிக் கழகம் 108 இடங்களில் வெற்றி பெற்றது. அதிமுக கூட்டணி 53 இடங்களில் (அதிமுக - 47, பாஜக - 4, பாமக, அமமுக தலா 1) வெற்றி பெற்று 3-வது இடத்திற்கு சென்றுவிட்டது. இதனால், அதிமுகவில் வெற்றி பெற்ற எம்எல்ஏக்கள், கட்சியின் பொதுச் செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு எதிராக போர்க்கொடி தூக்கி உள்ளனர்.

அதிமுகவின் மூத்த தலைவர்களான எஸ்.பி.வேலுமணி, சி.வி.சண்முகம் உள்ளிட்டோர் சென்னையில் சி.வி.சண்முகம் வீட்டில் கடந்த சில நாட்களாக தனியாக ஆலோசனை நடத்தினர். இந்த கூட்டத்தில் 36 அதிமுக எம்ஏல்ஏக்கள் கலந்து கொண்டனர்.

சட்டமன்ற தேர்தலில் அதிமுக படுதோல்வியை தழுவியதால் அதிமுக பொதுச்செயலாளர் பதவியிலிருந்து எடப்பாடி பழனிசாமியை நீக்கிவிட்டு புதிய பொதுச்செயலாளரை தேர்வு செய்வது குறித்து அந்த கூட்டத்தில் ஆலோசிக்கப்பட்டதாக கூறப்படுகிறது. இதற்காக அதிருப்தி எம்எல்ஏக்கள் அனைவரும் ஒருங்கிணைந்து பொதுக்குழு கூட்டத்தை விரைவில் கூட்டுவது என்றும் முடிவு செய்யப்பட்டுள்ளது.

தேர்தலுக்கு முன்புதான் தவெகவுடன் கூட்டணி அமைக்கவில்லை; தேர்தலில் யாருக்கும் அறுதிப்பெரும்பான்மை கிடைக்காத நிலையில் காங்கிரசுக்கு முன்னதாகவே விஜய்யுடன் பேச்சுவார்த்தை நடத்தி புதிய கூட்டணியை ஏற்படுத்தி இருக்கலாம் என்றும், அதை செய்ய எடப்பாடி பழனிசாமி தவறி விட்டார் என்றும் கட்சி நிர்வாகிகள் குற்றம் சாட்டியுள்ளனர்.

இனி வரும் காலங்களில் விஜய்யுடன் கூட்டணி அமைத்து செயல்படுவதற்கான சூழல் ஏற்பட்டால், அதனை முறையாக பயன்படுத்திக்கொள்ள வேண்டும் என்பதுதான் தேர்தலில் வெற்றி பெற்ற அதிமுக எம்எல்ஏக்களின் எண்ணமாக இருக்கிறது.

இதனை நிறைவேற்றும் வகையில் எடப்பாடி பழனிசாமியின் எதிர்ப்பாளர்கள் தீவிரமாக ஆலோசனை மேற்கொண்டு வருகின்றனர். தேர்தல் தோல்விக்கு பொறுப்பேற்று எடப்பாடி பழனிசாமி பதவி விலக வேண்டும் என்று வலியுறுத்தி உள்ள 36 எம்எல்ஏக்களும் எஸ்.பி.வேலுமணி, சி.வி.சண்முகம் ஆகியோருடன் இணைந்து செயல்பட முடிவு செய்துள்ளனர். அதிமுக புதிய பொதுச்செயலாளராக எஸ்.பி.வேலுமணி, அதிமுக சட்டமன்ற குழு தலைவராக சி.வி.சண்முகம் ஆகியோர் தேர்வு செய்யப்பட வாய்ப்பு உள்ளது.

இதையும் படிங்க.. தமிழ்த்தாய் வாழ்த்து பாடல் சர்ச்சை: தமிழக அரசு விளக்கம்

நடந்து முடிந்த தேர்தலில் அதிமுக வெற்றி பெற்று எடப்பாடி பழனிசாமி மீண்டும் முதலமைச்சர் ஆவார் என்று அந்த கட்சியின் இரண்டாம் கட்ட தலைவர்களும், நிர்வாகிகளும் பெரிதும் நம்பி இருந்தனர். ஆனால், தேர்தல் முடிவுகள் அதிமுகவிற்கு கடும் பின்னடைவை ஏற்படுத்தும் வகையில் அமைந்தன. இதைத்தொடர்ந்து அதிமுகவில் எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு எதிராக அந்த கட்சியின் மூத்த தலைவர்களும் எம்எல்ஏக்களும் களம் இறங்கி இருப்பது அரசியல் களத்தில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தி உள்ளது.

இதற்கிடையில், சென்னை பசுமை வழிச்சாலையில் உள்ள எடப்பாடி பழனிசாமி வீட்டில் அதிமுக மாவட்ட செயலாளர்கள் கூட்டம் இன்று காலை நடந்தது. இதில் ஒரு சில மாவட்ட செயலாளர்கள் மட்டுமே கலந்து கொண்டனர்.

TAGGED:

ADMK EPS
ADMK MLA MEET
CV SHANMUGAM
SP VELUMANI
ADMK DISSENT MLAS DISCUSSES

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.