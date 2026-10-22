மன்னர் குடும்பத்தில் மோதல் - யாருக்கு முதல் மரியாதை பிரச்சினையால் தடைபட்ட விஜய தசமி நிகழ்ச்சி
சேதுபதி மன்னர் குடும்ப வாரிசுகளிடையே ஏற்பட்ட மோதல் காரணமாக, வழக்கமாக நடைபெறும் மகர் நோன்பு பொட்டல் ஊர்வலம் தடைபட்டது.
Published : October 22, 2026 at 1:15 PM IST
ராமநாதபுரம்: சேதுபதி மன்னர் குடும்பத்தில் வாரிசுகளுக்கு இடையே முதல் மரியாதை தொடர்பாக ஏற்பட்ட தகராறால் விஜயதசமி ஊர்வலம் நிகழ்ச்சி தடைபட்டது.
ராமநாதபுரம் சேதுபதி மன்னர்களின் குலதெய்வம் ராஜராஜேஸ்வரி அம்மன். ஆண்டுதோறும் விஜயதசமி பண்டிகையை முன்னிட்டு அரண்மனையில் இருந்து அம்மனை மகர் நோன்பு பொட்டல் வரை ஊர்வலமாக எடுத்து சென்று, அங்கு அம்பு எய்து அசுரனை வதம் செய்யும் நிகழ்ச்சி நடைபெறுவது வழக்கம்.
இந்த நிலையில், சேதுபதி மன்னர் அரண்மனையின் பங்காளிகளான ராஜேஸ்வரி நாச்சியார் மற்றும் குமரன் சேதுபதி ஆகிய இரு குடும்பத்தினருக்கும் இடையே பிரச்சினை இருந்ததாக கூறப்படுகிறது. இந்நிலையில், கடந்த 20-ஆம் தேதி விஜயதசமி பண்டிகை ராமநாதபுரம் சேதுபதி அரண்மனையில் வழக்கம் போல் கொண்டாடப்பட்டது.
அப்போது, விஜயதசமி பண்டிகைக்கான ஊர்வலத்திற்காக சேதுபதி மன்னர்களின் குலதெய்வமான ராஜராஜேஸ்வரி அம்மன் மலர் அலங்காரத்தில் அரண்மனையில் இருந்து புறப்பட்டு வெளியே ஊர்வலமாக கொண்டு வரப்பட்டார். அப்போது, ராமநாதபுரம் ராணி ராஜேஸ்வரி நாச்சியாரின் வாரிசுகளுக்கும், குமரன் சேதுபதியின் வாரிசுகளுக்கும் இடையே யாருக்கு முதல் மரியாதை என்பதில் பிரச்சினை ஏற்பட்டது.
இதனால், இரு தரப்பினருக்கும் இடையே கடுமையான வாக்குவாதம் ஏற்பட்டு தள்ளுமுள்ளு ஏற்பட்டது. இதனைத் தொடர்ந்து, விஜயதசமி ஊர்வலத்தில் பங்கேற்காமல் ராஜராஜேஸ்வரி அம்மன் மீண்டும் அரண்மனைக்குள் கொண்டு செல்லப்பட்டார். தொடர்ந்து, அரண்மனையின் கதவுகள் மூடப்பட்டு, குறிப்பிட்ட சிலரை தவிர மற்றவர்களுக்கு, அரண்மனைக்கு உள்ளே செல்ல அனுமதி மறுக்கப்பட்டது.
இதனால், ஆண்டுதோறும் வழக்கமாக நடைபெறும் மகர் நோன்பு பொட்டல் ஊர்வலம் தடைபட்டது. மேலும், அரண்மனை வளாகத்திலேயே, அசுரன் மீது அம்பு விடும் நிகழ்ச்சியும் நடைபெற்றது. இதனிடையே அரண்மனை வளாகத்திற்குள் பொதுமக்களை அனுமதிக்க வேண்டும் என பலர் அங்கு காத்திருந்தனர். இதையடுத்து, அங்கு பாதுகாப்புப் பணியில் ஈடுபட்டிருந்த காவல் துறையினர், பொதுமக்களை கலைந்து செல்லுமாறு அறிவுறுத்தி அங்கிருந்து அப்புறப்படுத்தினர்.
கடந்த 300 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக ராமநாதபுரம் சமஸ்தான தேவஸ்தானம் சார்பில், விஜயதசமி விழாவை முன்னிட்டு, ராமநாதபுரத்தில் உள்ள 50-க்கும் மேற்பட்ட கோயில்களில் இருந்து சுவாமிகள் ஊர்வலமாக மகர் நோன்பு பொட்டலுக்கு எடுத்து செல்லப்பட்டு, அங்கு அசுரன் மீது அம்பு விடும் நிகழ்ச்சி நடைபெறுவது வழக்கமாகும்.
|இதையும் படிங்க: கேரளத்தில் தடம்புரண்ட பிலாஸ்பூர் - நெல்லை விரைவு ரயில்: தமிழ்நாட்டிலிருந்து 6 ரயில் சேவைகள் ரத்து!
ஆனால், இந்த ஆண்டு சேதுபதி மன்னர் அரண்மனை குடும்ப வாரிசுகளிடையே முதல் மரியாதை தொடர்பாக ஏற்பட்ட தகராறு காரணமாக, பாரம்பரிய விஜயதசமி ஊர்வலம் தடைபட்டது, ராமநாதபுரம் மக்களிடையே வேதனையை ஏற்படுத்தியுள்ளது.