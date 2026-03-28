ETV Bharat / state

நாளை மறுநாள் பார் கவுன்சில் தேர்தல் - வாக்குக்கு பணம், பொருள் கொடுத்தால் தகுதிநீக்கம் என எச்சரிக்கை

ஓய்வு பெற்ற நீதிபதி பாஷா, மூத்த வழக்கறிஞர் ஓம் பிரகாஷ்
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : March 28, 2026 at 4:47 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

சென்னை: தமிழ்நாடு புதுச்சேரி பார் கவுன்சில் தேர்தலில் வாக்குக்கு பணம், பொருள் கொடுப்பது உறுதி செய்யப்பட்டால் வேட்பாளர்கள் தகுதி நீக்கம் செயப்படுவார்கள் என தேர்தல் நடத்தும் அதிகாரியான உயர் நீதிமன்றத்தின் ஓய்வு பெற்ற நீதிபதி பி.என்.பாட்ஷா எச்சரித்துள்ளார்.

தமிழ்நாடு மற்றும் புதுச்சேரி பார் கவுன்சிலின் தேர்தல் வரும் திங்கட்கிழமை (மார்ச் 30) நடைபெற உள்ளது. அதில், மொத்தமாக 1 லட்சத்து 540 வழக்கறிஞர்கள் வாக்களிக்க உள்ளனர். 5 ஆண்டுகளுக்கு ஒரு முறை நடத்தப்படும் இந்த தேர்தல் 2018-ம் ஆண்டுக்கு பிறகு 7 ஆண்டுகள் கழித்து தற்போது நடைபெற உள்ளது.

தேர்தலுக்காக 168 வாக்குச்சாவடிகள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன. அதில் தமிழகத்தில் 166 மையங்களும், புதுச்சேரியில் 2 மையங்களும் அமைக்கப்பட்டுள்ளன. அனைத்து மாவட்டங்களிலும் உள்ள நீதிமன்ற வளாகங்களில் காலை 10 மணிக்கு தொடங்கும் வாக்குப்பதிவு மாலை 6 மணி வரை நடைபெறும்.

மொத்தமாக 23 உறுப்பினர்கள் பதவிகளுக்கு தேர்தல் நடைபெறவுள்ளது. அதில், குறைந்தது 5 பேர் பெண்களாக இருக்க வேண்டும். முன்னுரிமை வாக்குகள் அடிப்படையில் வழக்கறிஞர்கள் தங்கள் வாக்குகளை செலுத்தலாம். குறைந்தபட்சம் 1 வாக்கையும், அதிகபட்சமாக 23 வாக்குகளையும் செலுத்த முடியும்.

உச்ச நீதிமன்ற தீர்ப்பின் படி, தேர்தல் நடத்தும் அதிகாரியாக ஹிமாச்சலபிரதேச உயர் நீதிமன்ற முன்னாள் தலைமை நீதிபதி ராஜீவ் ஷக்தர், சென்னை உயர்நீதிமன்ற ஓய்வு பெற்ற நீதிபதி கே.என் பாட்ஷா, மூத்த வழக்கறிஞர் ஓம் பிரகாஷ் அடங்கிய குழு அமைக்கப்பட்டுள்ளது.

அதிகபட்சமாக சென்னையில் 30 ஆயிரம் வழக்கறிஞர்களும், மதுரையில் 9,294 வழக்கறிஞர்களும் வாக்களிக்க உள்ளனர். மதுரை உயர்நீதிமன்றத்தில் மட்டும் 8591 பேர் வாக்களிக்க உள்ளனர்.

இது குறித்து தேர்தல் நடத்தும் அதிகாரி நீதிபதி பி.என்.பாட்ஷா செய்தியாளர்களிடம் பேசுகையில், "இந்த தேர்தலில் 151 பேர் வேட்புமனு தாக்கல் செய்திருந்தனர். அதில் குற்ற வழக்கை மறைத்ததாக 3 பேரின் மனுக்கள் நிராகரிக்கப்பட்டன. 5 பேர் தங்களின் வேட்பு மனுவை திரும்ப பெற்றனர். நிராகரிப்பு மற்றும் திரும்ப பெற்றது போக 143 வேட்பாளர்கள் களத்தில் உள்ளனர்.

வாக்காளர்களுக்கு தங்களின் பதிவு எண் கொண்ட கியூ ஆர் கோட் சிலிப் வழங்கப்படும். அதன்மூலம் மட்டுமே வழக்கறிஞர்கள் வாக்களிக்க முடியும். அனைத்து வழக்கறிஞர்களும் அதை இணையதளத்தில் இருந்து எடுத்துக் கொள்ளலாம். மாவட்ட முதன்மை நீதிபதிகள் மாவட்ட தேர்தல் அதிகாரியாக இருந்து தேர்தலை நடத்துவார்கள்" என தெரிவித்தார்.

தொடர்ந்து பேசிய தேர்தல் நடத்தும் உயர்மட்ட குழு அதிகாரியும் மூத்த வழக்கறிஞருமான ஓம் பிரகாஷ், "மார்ச் 30ம் தேதி வாக்கு பதிவு முடிந்ததும், வாக்கு பெட்டிகள் அனைத்தும் சென்னைக்கு கொண்டு வரப்பட்டு ஏப்ரல் 3-ம் தேதி வாக்கு எண்ணிக்கை தொடங்கும்.

வாக்குக்கு பணம், பொருள் கொடுப்பதாக புகார்கள் வந்தால் சட்டப்படி நடவடிக்கை எடுக்கப்படும். தற்போது வரை எந்த புகார்களும் பதிவாகவில்லை. உச்சநீதிமன்ற உத்தரவின் படி இதுவரை 6 மாநிலங்களில் பார் கவுன்சில் தேர்தல் நடைபெற்று முடிந்துள்ளது. கடந்த 3 ஆண்டுகளில் 29 ஆயிரம் பேர் தங்களை வழக்கறிஞர்களாக பதிவு செய்துள்ளனர். அதில் 18 ஆயிரம் பேர் எந்த நீதிமன்ற சங்கத்திலும் உறுப்பினராக இல்லை" என தெரிவித்தார்.

அமைதியான முறையில் தேர்தலை நடத்த தேர்தல் பார்வையாளர்களாக ஓய்வுபெற்ற நீதிபதிகள் நியமிக்கப்பட்டுள்ளனர். கோவைக்கு பார்வையாளராக நீதிபதி ராஜேஸ்வரன், திருவள்ளூருக்கு நீதிபதி பி.என் பிரகாஷ், சென்னைக்கு நீதிபதி கோகுல்தாஸ், நாமக்கல்லுக்குநீதிபதி பஷீர் அகமது, அரியலூர் மற்றும் பெரம்பலூருக்கு நீதிபதி சொக்கலிங்கம், திருச்சி - புதுக்கோட்டைக்கு நீதிபதி பாஸ்கரன், மதுரைக்கு நீதிபதி எம். கோவிந்தராஜன், வேலூருக்கு நீதிபதி ஆர்.என் மஞ்சுளா, கன்னியாகுமரிக்கு நீதிபதி ஏ.நக்கீரன், செங்கல்பட்டுக்கு நீதிபதி பெரிய கருப்பையா ஆகியோர் நியமிக்கப்பட்டுள்ளனர்.

TAGGED:

BAR COUNCIL ELECTION
சென்னை உயர் நீதிமன்றம்
BAR COUNCIL

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.