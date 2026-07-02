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குழாயடி சண்டையில் ஆரம்பித்த பிரச்சனை - திருநெல்வேலி இரட்டைக் கொலையில் வெளியான திடுக்கிடும் தகவல்

பழிக்கு பழியாக 5 வயது சிறுவன் பரிதாபமாக கொலை செய்யப்பட்ட சம்பவம், திருநெல்வேலியில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

சம்பவம் நடந்த இடம்
சம்பவம் நடந்த இடம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : July 2, 2026 at 10:46 PM IST

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திருநெல்வேலி: திருநெல்வேலி இரட்டை கொலை சம்பவத்தில் பல்வேறு திடுக்கிடும் தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளன.

திருநெல்வேலி மாவட்டம், கல்லிடைக்குறிச்சி அருகே மூலச்சி கிராமத்தைச் சேர்ந்தவர் காளிமுத்து (வயது 40). இவர் இன்று (ஜூலை 02) தனது மகன்களான சின்னதுரை (வயது 15) மற்றும் ஜெயராஜ் (வயது 5) ஆகியோருடன் இருசக்கர வாகனத்தில் வல்லத்தி நம்பிகுளம் பகுதியில் சென்றுக் கொண்டிருந்தார். அப்போது அவரை காரில் பின்தொடர்ந்த மர்மகும்பல், இருசக்கர வாகனத்தின் மீது மோதியது.

இதில் இருசக்கர வாகனத்தில் இருந்து கீழே விழுந்த காளிமுத்துவை மர்மகும்பல் அரிவாளால் தலையைத் துண்டித்துக் கொடூரமாகக் கொலை செய்தது. பின்னர் அவரது தலையை மட்டும் கையில் எடுத்து சுமார் 5 கிலோ மீட்டர் தூரம் கொண்டு வந்து கல்லிடைக்குறிச்சி அருகே உள்ள கரம்பை மாநில நெடுஞ்சாலையில் வைத்து விட்டு தப்பியோடியுள்ளது.

மேலும், இருசக்கர வாகனத்தின் மீது கார் பலமாக மோதியதில் 5 வயது சிறுவன் ஜெயராஜ் சம்பவ இடத்திலேயே பரிதாபமாக உயிரிழந்தார். மற்றொரு மகனான சின்னதுரைக்கு எலும்பு முறிவு ஏற்பட்டிருந்த நிலையில் அருகில் உள்ள மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளார். அங்கு அவருக்கு மருத்துவர்கள் சிகிச்சைப் பெற்று வருகின்றனர்.

இந்த சம்பவம் குறித்து தகவலறிந்து விரைந்து வந்த திருநெல்வேலி சரக காவல்துறை டிஐஜி திருநாவுக்கரசு, திருநெல்வேலி எஸ்பி விஸ்வேஷ் பாலசுப்பிரமணிய சாஸ்திரி ஆகியோர் நேரில் பார்வையிட்டு விசாரணை நடத்தினர். தடயவியல் நிபுணர்கள் வரவழைக்கப்பட்டு தடயங்கள் சேகரிக்கப்பட்டன. மேலும் மோப்பநாய் வரவழைக்கப்பட்டு சோதனை நடத்தப்பட்டது. 15 வயது சிறுவன் கண் முன்னே தந்தை மற்றும் சகோதரர் கொலை செய்யப்பட்ட சம்பவம், திருநெல்வேலி மாவட்டத்தையே உலுக்கியுள்ளது.

இந்த சம்பவம் குறித்து காவல்துறையினர் தீவிர விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர். இது குறித்து காவல்துறையினரிடம் கேட்டபோது, மூலச்சி கிராமத்தில் ஒரே சமூகத்தைச் சேர்ந்த மக்கள் வசிக்கும் நிலையில் கடந்த 2025- ஆம் ஆண்டு குடிநீர் குழாயில் தண்ணீர் பிடிப்பது தொடர்பாக இரு தரப்பினரிடையே மோதல் ஏற்பட்டுள்ளது. அதன் தொடர்ச்சியாக, இருதரப்பினை சேர்ந்தவர்களும் ஒருவருக்கொருவர் மாறி மாறி அரிவாளால் கொலை வெறியோடு தாக்குதலில் ஈடுபட்டுள்ளனர்.

இதுதொடர்பாக இரு தரப்பினர் மீதும் காவல்துறையினர் பல்வேறு கட்டங்களாக வழக்குப்பதிவு செய்துள்ளனர். மோதலின் உச்சமாக எதிர்த்தரப்பைச் சேர்ந்த பெருமாள் பாண்டியன் என்பவரை தற்போது கொலையான காளிமுத்து தரப்பினர், கடந்த 2012- ஆம் ஆண்டு கொடூரமாக வெட்டிக் கொலை செய்து விட்டு அவரது தலையைத் துண்டாக எடுத்து கல்லிடைக்குறிச்சி அருகே கரம்பை பகுதியில் வைத்துவிட்டு சென்றுள்ளனர்.

அதற்குப் பழிக்கு பழியாக பெருமாள் பாண்டியன் தரப்பினர் காளிமுத்து தரப்பினரை தாக்கியுள்ளனர். மோதல் போக்கு நீடித்ததால் கடந்த 2021- ஆம் ஆண்டு காவல்துறை சார்பில் பேச்சுவார்த்தை நடத்தப்பட்டுள்ளது. ஆனாலும் பகை நீடித்ததால் இக்கிராமத்தில் பலர் தலைமறைவாக இருந்து வந்துள்ளனர்.

அந்த வகையில் காளிமுத்துவும் சில ஆண்டுகளாக வெளியூரில் வசித்த நிலையில் இரண்டு மாதங்களுக்கு முன்பு தான் சொந்த ஊருக்கு வந்துள்ளார். இதையறிந்த பெருமாள் பாண்டியன் தரப்பினர் காளிமுத்துவை கொலை செய்ய திட்டமிட்டு அவரை நோட்டமிட்டுள்ளனர். இன்று அவர் இருசக்கர வாகனத்தில் செல்வதை அறிந்து பின்தொடர்ந்து கொடூரமாக கொலை செய்ததோடு பெருமாள் பாண்டியனுக்கு நடந்ததைப் போன்று காளிமுத்துவின் தலையைத் துண்டாக எடுத்து ஊருக்குள் வலம் வந்துள்ளனர்.

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ஊரிலிருந்த பெண்களிடம் தலையைக் காண்பித்து பெருமாள் பாண்டியனை போன்று உங்கள் ஆளையும் கொலை செய்துவிட்டோம் என கெத்தாக தலையை காட்டியபடி சென்றுள்ளனர். அதன்பிறகே தலையை அதே கல்லிடைக்குறிச்சி கரம்பை பகுதியில் போட்டுவிட்டு தப்பிச் சென்றுள்ளதாகக் கூறினர். பழிக்கு பழியாக நீடிக்கும் தீரா பகையில் 5 வயது சிறுவன் பரிதாபமாக கொலை செய்யப்பட்ட சம்பவம் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

இதற்கிடையில் தப்பி ஓடிய மர்மகும்பலைப் பிடிக்க காவல்துறை சார்பில் ஆறு தனிப்படைகள் அமைக்கப்பட்டு தீவிர தேடுதல் வேட்டை நடைபெற்று வருகிறது.

TAGGED:

திருநெல்வேலி
இரட்டைக் கொலை
POLICE INVESTIGATION
MOOLACHI VILLAGE
TIRUNELVELI DOUBLE MURDER

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