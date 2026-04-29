வரதராஜ பெருமாள் கோயிலில் இருதரப்பினரிடையே தகராறு; கருவறையில் போலீசார் குவிக்கப்பட்டதால் பரபரப்பு
பெருமாளுக்கு தோத்திர பாடல் பாடுவதில் தகராறு ஏற்பட்டது இறைவனை காண வந்த பக்தர்களை முகம் சுளிக்க வைத்தது.
Published : April 29, 2026 at 9:27 PM IST
காஞ்சிபுரம்: புகழ்பெற்ற வரதராஜ பெருமாள் திருக்கோயிலில் திருஅவதார உற்சவத்தில் தோத்திர பாடல் பாடுவதில் தாத்தாச்சாரியார் பிரிவினருக்கும் தென்கலை பிரிவினருக்கும் இடையே தகராறு ஏற்பட்டதால் அங்கு போலீசார் குவிக்கப்பட்டனர்.
108 வைணவ திவ்ய தலங்களில் 31வது திருத்தலமாக விளங்குகிறது காஞ்சிபுரம் வரதராஜ பெருமாள் திருக்கோயில். இந்த கோயிலில் தான் 40 ஆண்டுகளுக்கு ஒருமுறை அனந்தசரஸ் தீர்த்த குளத்திலிருந்து வெளிவந்து காட்சியளிக்கும் அத்திவரதர் மிகவும் பிரசித்தமானவர்.
இந்த திருக்கோயிலில் திருஅவதார உற்சவம் எனும் பெருமாளின் பிறந்தநாள் விழா உற்சவம் இன்று காலை நடைபெற்றது. பிறந்தநாள் உற்சவத்தை முன்னிட்டு பெருமாளுக்கு சிறப்பு அபிஷேக ஆராதனைகள் செய்யப்பட்டன. சிறப்பு அலங்காரத்தில் மூலவர் தேவராஜ சுவாமி எழுந்தருளினார்.
வரதராஜ பெருமாள் கோயிலை பொருத்தவரை, பெருமாளின் கருவறை மண்டபத்தில் அமர்ந்து தாத்தாச்சாரி பிரிவினர் தோத்திர பாடல் பாடுவதை வழக்கமாகவும், உரிமையாகவும் கொண்டுள்ளனர். இந்த நிலையில் பெருமாள் விழா உற்சவத்தை முன்னிட்டு, தங்களுக்கும் தோத்திர பாடல் பாடுவதில் உரிமை வழங்க வேண்டும் என்று கேட்டு தென்கலை ஐயங்கார் பிரிவினர் திடீர் வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டனர்.
கோயில் கருவறை முன்பே வாக்குவாதம் நடைபெற்றதன் காரணமாக, ஏராளமான போலீசார் அங்கு குவிக்கப்பட்டனர். பெருமாளை முதன்மையாக வணங்கும் இருபிரிவினரும் இடையே பெருமாளின் பிறந்தநாளன்று, தோத்திர பாடல் பாடுவதில் தகராறு ஏற்பட்டது பெருமாளை தரிசிக்க வந்த பக்தர்களை முகம் சுளிக்க வைத்தது.
காஞ்சிபுரம் வரதராஜர் கோயிலில் வடகலை மற்றும் தென்கலை பிரிவினரிடையே காலம் காலமாகவே மோதல் போக்கு நீடித்து வருகிறது. தீர்த்தம் வழங்குதல், திவ்ய பிரபந்தம் மற்றும் தோத்திர பாடல்களை பாடுதல் போன்றவற்றில் இருதரப்பினரும் அவ்வபோது மோதிக்கொள்வதுண்டு.
முன்னதாக, வைகாசி பிரமோற்சவத்தின்போது இருதரப்பினருக்கும் இடையே மோதல் ஏற்பட்டது குறிப்பிடத்தக்கது. கோயில் நிர்வாகம் இந்த பிரச்சனையை தீர்த்து வைக்க பலமுறை முயற்சிகள் மேற்கொண்டும் அவை தோல்வியிலேயே முடிந்துள்ளன. முக்கிய திருவிழாக்களின்போது அடிக்கடி இப்படி இருதரப்பினரும் மோதிக்கொள்வதால் பெருமாளை தரிசிக்க வரும் தாங்கள் மனவருத்தத்துடன் செல்ல வேண்டியுள்ளதாக பக்தர்கள் வேதனை தெரிவிக்கின்றனர்.