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சொத்து குவிப்பு புகார்- திருக்கோயில் ஊழியர்கள் பணியிடை நீக்கம்

தமிழ்நாடு அரசின் இந்து சமய அறநிலையத்துறை அமைச்சர் ரமேஷ், பிரசித்திப் பெற்ற திருக்கோயில்களுக்கு நேரடியாகச் சென்று தொடர்ந்து ஆய்வு மேற்கொண்டு வருகிறார்.

இந்து சமய அறநிலையத்துறை அமைச்சர் ரமேஷ்
இந்து சமய அறநிலையத்துறை அமைச்சர் ரமேஷ் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : July 24, 2026 at 10:27 PM IST

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சென்னை: இந்து சமய அறநிலையத்துறை கட்டுப்பாட்டில் உள்ள சமயபுரம் மாரியம்மன் கோயில், வடபழனி ஆண்டவர் கோயில் ஆகிய திருக்கோயில்களில் பணியாற்றும் இரு ஊழியர்கள் மீது குற்றச்சாட்டுகள் எழுந்த நிலையில் அவர்களைப் பணியிடை நீக்கம் செய்து அமைச்சர் ரமேஷ் நடவடிக்கை எடுத்துள்ளார்.

தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் விஜய் தலைமையில் தமிழக வெற்றிக் கழக அரசு புதிதாக பொறுப்பேற்றுள்ள நிலையில், அரசு அதிகாரிகள், ஊழியர்கள் லஞ்சம் வாங்குவதைத் தடுக்கும் வகையில் அவ்வப்போது அரசு அலுவலகங்களில் லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை சோதனை போன்ற கடுமையான நடவடிக்கைகளை அரசு எடுத்து வருகிறது. குறிப்பாக கையூட்டுப் பெரும் அரசு ஊழியர்களைத் துறை ரீதியான நடவடிக்கை எடுத்து பணியிடை நீக்கம் செய்யப்படுவதுடன், சம்மந்தப்பட்ட அரசு ஊழியர் மீது வழக்குப்பதிவுச் செய்து மேல் நடவடிக்கையையும் அரசு எடுத்து வருகிறது.

குறிப்பாக, துறைவாரியாகப் பணியாற்றும் அரசு ஊழியர்கள் கையூட்டு பெற்றால் சம்பந்தப்பட்டத் துறையின் அமைச்சர்கள், அவர்கள் மீது கடும் நடவடிக்கை எடுத்து வருகின்றனர். அந்த வகையில் இந்து சமய அறநிலையத்துறை அரசு ஊழியர்கள் இருவர் மீது ஊழல் குற்றச்சாட்டு எழுந்துள்ளதால், அவர்களை இந்து சமய அறநிலையத்துறை அமைச்சர் ரமேஷ் பணியிடை நீக்கம் செய்து உத்தரவிட்டுள்ளார்.

அதன்படி, திருச்சி மாவட்டம், சமயபுரத்தில் அமைந்துள்ள உலகப் புகழ்பெற்ற அருள்மிகு மாரியம்மன் திருக்கோயிலில் மணியம் பதவி வகித்து வந்த பழநி என்பவர் மீது அளவுக்கு அதிகமாகச் சொத்து சேர்த்ததாக எழுந்த புகாரின் மீது ஊழல் தடுப்புக் கண்காணிப்புப் பிரிவு வழக்கு பதிவுச் செய்து விசாரணை நடத்தியது. இதன் காரணமாக, அவர் மீது ஊழல் குற்றச்சாட்டு எழுந்த நிலையில், அவரை பணியிடை நீக்கம் செய்து இந்து சமய அறநிலையத்துறை அமைச்சர் ரமேஷ் உத்தரவிட்டுள்ளார்.

அதேபோல், சென்னை அருள்மிகு வடபழனி ஆண்டவர் திருக்கோயிலில் சில தினங்களுக்கு முன்பு இந்து சமய அறநிலையத்துறை அமைச்சர் ரமேஷ் மேற்கொண்ட ஆய்வில் சில நிர்வாக ஒழுங்கின்மைகள் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காரணத்தால் இளநிலை உதவியாளர் ஹரி கோவிந்த் என்பவர் பணியிடை நீக்கம் செய்யப்பட்டுள்ளார்.

இந்து சமய அறநிலையத்துறை அமைச்சர் ரமேஷ், பல்வேறு திருக்கோயில்களுக்கு நேரடியாகச் சென்று ஆய்வு செய்து வருகிறார். ஆய்வின்போது, கிடைக்கப்பெறும் புகார்கள் அடிப்படையில் சம்மந்தப்பட்ட ஊழியர்கள் மீது கடும் நடவடிக்கையை எடுத்து வருகிறார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

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TAGGED:

ஊழியர்கள் பணியிடை நீக்கம்
இந்து சமய அறநிலையத்துறை
MINISTER RAMESH
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