அமைச்சர் துரைமுருகன் மீதான சொத்து குவிப்பு வழக்கு விசாரணைக்கு உச்சநீதிமன்றம் இடைக்கால தடை

வழக்கு தொடர்பாக, தமிழக அரசு வரும் ஏப்ரல் 20 ஆம் தேதி பதில் மனு தாக்கல் செய்ய வேண்டும் என்றும் உச்சநீதின்ற நீதிபதிகள் உத்தரவு பிறப்பித்தனர்.

அமைச்சர் துரைமுருகன்- கோப்புப்படம்
அமைச்சர் துரைமுருகன்- கோப்புப்படம்
Published : April 1, 2026 at 6:35 PM IST

Updated : April 1, 2026 at 6:47 PM IST

புதுடெல்லி: அமைச்சர் துரைமுருகன் மீதான சொத்து குவிப்பு வழக்கை மீண்டும் விசாரிக்க வேண்டும் என்று சென்னை உயர் நீதிமன்றம் பிறப்பித்த உத்தரவுக்கு உச்ச நீதிமன்றம் இடைக்காலத் தடை விதித்துள்ளது.

அமைச்சர் துரைமுருகன், கடந்த 1996-ஆம் ஆண்டு முதல் 2001-ஆம் ஆண்டு வரையிலான திமுக ஆட்சிக் காலத்தில் பொதுப்பணித் துறை அமைச்சராக பதவி வகித்தார். அந்த கால கட்டத்தில் அவர் தனது பெயரிலும், தனது குடும்பத்தினர் பெயர்களிலும் வருமானத்திற்கு அதிகமாக ரூ.3.92 கோடி அளவுக்கு சொத்து சேர்ந்ததாக லஞ்ச ஒழிப்புத் துறை வழக்குப் பதிவு செய்தது.

இந்த வழக்கை விசாரித்த வேலூர் சிறப்பு நீதிமன்றம், துரைமுருகன் மற்றும் அவருடைய குடும்பத்தினரை வழக்கில் இருந்து விடுவித்து உத்தரவு பிறப்பித்தது. இதை எதிர்த்து, லஞ்ச ஒழிப்புத் துறை சார்பில் சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் மனு தாக்கல் செய்யப்பட்டது.

இந்த மனுவை விசாரித்த சென்னை உயர் நீதிமன்றம், அமைச்சர் துரைமுருகன் மற்றும் அவருடைய குடும்பத்தினர் மீதான சொத்து குவிப்பு வழக்கை மீண்டும் விசாரிக்குமாறு வேலூர் சிறப்பு நீதிமன்றத்திற்கு உத்தரவிட்டிருந்தது. மேலும், வழக்கை தினசரி அடிப்படையில் விசாரித்து 6 மாதங்களில் முடிக்க வேண்டும் என்றும் உயர் நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டிருந்தது.

இதையடுத்து, வேலூர் சிறப்பு நீதிமன்றத்தின் விசாரணைக்குத் தடை கோரி, அமைச்சர் துரைமுருகன் உச்ச நீதிமன்றத்தில் மனுத்தாக்கல் செய்தார். இந்த மனு, நீதிபதிகள் வி.நாகரத்னா, உஜ்ஜல் புயான் தலைமையிலான அமர்வு முன் இன்று விசாரணைக்கு வந்தது.

அப்போது, அமைச்சர் துரைமுருகன் சார்பில் ஆஜரான மூத்த வழக்கறிஞர் அபிஷேக் சிங்வி, ஏற்கெனவே ஒரு வழக்கில் பிறப்பிக்கப்பட்ட உத்தரவை சுட்டிக் காட்டி, துரைமுருகன் மீதான வழக்கு விசாரணைக்கு தடை விதிக்க வேண்டும் என்று வாதிட்டார்.

இதை ஏற்றுக் கொண்ட நீதிபதிகள் வி.நாகரத்னா, உஜ்ஜல் புயான் அமர்வு, அடுத்த உத்தரவு பிறப்பிக்கப்படும் வரை சிறப்பு நீதிமன்ற விசாரணைக்கு தடை விதிப்பதாக தெரிவித்தனர். இது தொடர்பாக, தமிழக அரசு வரும் ஏப்ரல் 20-ஆம் தேதி பதில் மனு தாக்கல் செய்ய வேண்டும் என்றும் நீதிபதிகள் உத்தரவு பிறப்பித்தனர்.

