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சொத்துக் குவிப்பு வழக்கு - முன்னாள் அமைச்சர் குடும்பத்திற்கான தண்டனையை உறுதி செய்த உயர் நீதிமன்றம்

வருமானத்துக்கு அதிகமாக 81 லட்சத்து 42 ஆயிரம் ரூபாய் அளவுக்கு சொத்து சேர்த்ததாக முன்னாள் அமைச்சர் செங்குட்டுவன் மற்றும் அவரது குடும்ப உறுப்பினர்கள் மீது லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை வழக்குப்பதிவு செய்திருந்தது.

சென்னை உயர் நீதிமன்றம்
சென்னை உயர் நீதிமன்றம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 17, 2026 at 3:43 PM IST

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சென்னை: முன்னாள் அமைச்சர் செங்குட்டுவன் குடும்பத்தினர் மீதான சொத்துக் குவிப்பு வழக்கில் திருச்சி நீதிமன்றம் அளித்த தீர்ப்பை சென்னை உயர்நீதிமன்றம் தண்டனையை உறுதிச் செய்தது.

கடந்த 1996 - 2001- ஆம் ஆண்டுகளில் திமுக ஆட்சிக் காலத்தில் திருச்சி மாவட்டத்தின் மருங்காபுரி சட்டமன்றத் தொகுதியின் எம்எல்ஏ செங்குட்டுவன், இந்து சமய அறநிலையத்துறை மற்றும் கால்நடைப் பராமரிப்புத்துறை அமைச்சராகப் பதவி வகித்தார். பின்னர் ஆட்சி மாற்றம் ஏற்பட்ட நிலையில், திமுகவில் இருந்து விலகிய செங்குட்டுவன், தன்னை அதிமுகவில் இணைத்துக் கொண்டார். அதைத் தொடர்ந்து, 2021- ஆம் ஆண்டு மீண்டும் திமுகவில் இணைந்தார்.

இந்த நிலையில், திமுக ஆட்சிக் காலத்தில் அமைச்சராக இருந்தபோது, வருமானத்துக்கு அதிகமாக 81 லட்சத்து 42 ஆயிரம் ரூபாய் அளவுக்கு சொத்து சேர்த்ததாக முன்னாள் அமைச்சர் செங்குட்டுவன் மற்றும் அவரது மகன்கள் பன்னீர்செல்வம், சக்திவேல், மகள் மீனாட்சி, மருமகன் ராஜலிங்கம், சகோதரரின் மகள் வள்ளி ஆகியோருக்கு எதிராக லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை வழக்குப்பதிவுச் செய்திருந்தது.

இந்த வழக்கு திருச்சி முதன்மை அமர்வு நீதிமன்றத்தில் நடைபெற்று வந்தது. இந்த சூழலில் முன்னாள் அமைச்சர் செங்குட்டுவன் மற்றும் அவரது மருமகன் ராஜலிங்கம் உயிரிழந்துவிட்டனர். இதையடுத்து, அவர்கள் மீதான குற்றச்சாட்டுக்களை நீதிமன்றம் கைவிட்டது. இந்த வழக்கு தொடர்பாக அனைத்து தரப்பு வாதங்களையும் கேட்ட நீதிமன்றம், மறைந்த முன்னாள் அமைச்சர் செங்குட்டுவனின் மகன்கள், மகள் மற்றும் சகோதரர் மகளுக்கு தலா மூன்று ஆண்டுகள் சிறைத் தண்டனையும், தலா ரூபாய் 2,000 அபராதமும் விதித்து, கடந்த 2023- ஆம் ஆண்டு அக்டோபர் மாதம் தீர்ப்பளித்திருந்தது.

இந்த தீர்ப்பை எதிர்த்து பன்னீர்செல்வம், சக்திவேல், மீனாட்சி, வள்ளி ஆகிய நான்கு பேரும் சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் மேல்முறையீடு செய்திருந்தனர். இந்த வழக்கில் மனுதாரர், லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை உள்பட அனைத்துத் தரப்பு வாதங்களும் நிறைவடைந்த நிலையில், சென்னை உயர்நீதிமன்ற நீதிபதி ஜி.கே.இளந்திரையன் இன்று (ஆக.17) தீர்ப்பளித்துள்ளார்.

அதில், சொத்துக் குவிப்பு வழக்கில் கீழமை நீதிமன்றத்தால் நான்கு பேருக்கும் விதிக்கப்பட்ட மூன்று ஆண்டுகள் சிறைத் தண்டனையை உறுதிச் செய்ததுடன், அவர்களின் மேல்முறையீட்டு மனுக்களை தள்ளுபடி செய்து தீர்ப்பளித்துள்ளார்.

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TAGGED:

சொத்துக் குவிப்பு வழக்கு
உறுதிச் செய்த உயர்நீதிமன்றம்
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