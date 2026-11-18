சொத்துக்குவிப்பு வழக்கு: சென்னை அமலாக்கத் துறை அலுவலகத்தில் முன்னாள் அமைச்சர் விஜயபாஸ்கர் ஆஜர்
இரண்டாவது முறையாக சம்மன் அனுப்பிய அமலாக்கத் துறை இன்று விசாரணைக்கு ஆஜராகுமாறு முன்னாள் அமைச்சரும், தற்போதைய தமிழக வெற்றிக் கழக நிர்வாகியுமான சி. விஜயபாஸ்கருக்கு உத்தரவிட்டிருந்தது.
Published : November 18, 2026 at 5:05 PM IST
சென்னை: வருமானத்திற்கும் அதிகமாக சொத்து சேர்த்ததாகப் பதிவு செய்யப்பட்ட வழக்கில் சட்டவிரோத பணப்பரிமாற்றம் தொடர்பாக முன்னாள் அமைச்சர் சி. விஜயபாஸ்கர், அமலாக்கத்துறை அலுவலகத்தில் இன்று விசாரணைக்கு ஆஜரானார்.
கடந்த 2016 முதல் 2021 ஆம் ஆண்டு வரையிலான அதிமுக ஆட்சிக் காலத்தில் மக்கள் நல்வாழ்வுத் துறை அமைச்சராகப் பதவி வகித்தவர் சி.விஜயபாஸ்கர். இவர் அந்தக் காலகட்டத்தில் தனது வருமானத்திற்கும் அதிகமாக சொத்துகள் சேர்த்ததாக அவர் மீது குற்றச்சாட்டு எழுந்தது. இதுதொடர்பாக தமிழக லஞ்ச ஒழிப்புத் துறை கடந்த 2021 ஆம் ஆண்டு வழக்குப்பதிவு செய்து விசாரணை மேற்கொண்டது.
இந்த வழக்கில் விஜயபாஸ்கர் வருமானத்திற்கு அதிகமாக சுமார் ரூ.35 கோடி மதிப்பிலான சொத்துகளை சேர்த்திருப்பதாக லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை தாக்கல் செய்த குற்றப்பத்திரிகையில் தெரிவிக்கப்பட்டிருந்தது. இதன் தொடர்ச்சியாக முறைகேடாகச் சேர்க்கப்பட்டதாகக் கூறப்படும் சொத்துகளின் பின்னணியில் சட்டவிரோத பணப்பரிமாற்றம் நடைபெற்றுள்ளதா? என்பது குறித்து அமலாக்கத் துறையும் விசாரணையை தொடங்கியது.
லஞ்ச ஒழிப்புத் துறை பதிவு செய்த வழக்கின் அடிப்படையில் சட்டவிரோத பணப்பரிமாற்றத் தடுப்புச் சட்டத்தின் கீழ் அமலாக்கத்துறை தனியாக வழக்குப்பதிவு செய்து விசாரணை நடத்தி வருகிறது. இதன் ஒரு பகுதியாக ஏற்கெனவே முன்னாள் அமைச்சர் சி. விஜயபாஸ்கருக்கு சொந்தமான இடங்களில் அமலாக்கத் துறை அதிகாரிகள் சோதனை மேற்கொண்டனர். அப்போது வழக்குக்குத் தொடர்புடையதாகக் கருதப்படும் பல்வேறு முக்கிய ஆவணங்களையும் அதிகாரிகள் பறிமுதல் செய்தனர்.
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இந்த ஆவணங்கள் மற்றும் லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை விசாரணையில் கிடைத்த தகவல்களின் அடிப்படையில் விஜயபாஸ்கரிடம் நேரடியாக விசாரணை நடத்த அமலாக்கத் துறை முடிவு செய்தது. இதற்காக அவருக்கு முதற்கட்டமாக சம்மன் அனுப்பப்பட்டது. ஆனால் அந்தச் சம்மனின் அடிப்படையில் அவர் விசாரணைக்கு ஆஜராகவில்லை.
இதையடுத்து இரண்டாவது முறையாக சம்மன் அனுப்பிய அமலாக்கத் துறை இன்று விசாரணைக்கு ஆஜராகுமாறு அறிவுறுத்தியிருந்தது. அதன்படி முன்னாள் அமைச்சரும் தற்போதைய தமிழக வெற்றிக் கழக நிர்வாகியுமான சி. விஜயபாஸ்கர் சென்னை நுங்கம்பாக்கத்தில் உள்ள அமலாக்கத் துறை அலுவலகத்தில் இன்று காலை ஆஜரானார்.
அவரிடம் அமலாக்கத்துறை அதிகாரிகள் விசாரணை மேற்கொண்டனர். குறிப்பாக ஏற்கெனவே நடத்தப்பட்ட சோதனைகளில் பறிமுதல் செய்யப்பட்ட ஆவணங்களில் இடம் பெற்றுள்ள விவரங்கள் குறித்து கேள்விகள் எழுப்பியதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.
மேலும் கடந்த 5 ஆண்டுகளில் அவரது வங்கிக் கணக்குகளில் நடைபெற்ற பணப்பரிவர்த்தனைகள், வரவு செலவு விவரங்கள், பணம் வந்த வழிகள், சொத்துகள் வாங்குவதற்கு பயன்படுத்தப்பட்ட நிதி ஆதாரங்கள் உள்ளிட்ட பல்வேறு விவரங்கள் குறித்தும் அதிகாரிகள் விசாரித்ததாகவும் கூறப்படுகிறது.
வருமானத்திற்கு அதிகமாக சொத்து சேர்த்ததாக லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை பதிவு செய்த வழக்கின் தொடர்ச்சியாக சட்டவிரோத பணப்பரிமாற்றம் தொடர்பாக நடைபெற்று வரும் இந்த விசாரணையில் முன்னாள் அமைச்சர் சி. விஜயபாஸ்கரிடம் பெறப்படும் விளக்கங்கள் அடிப்படையில் இந்த வழக்கின் அடுத்த கட்ட நகர்வுகள் இருக்கும் என்று அமலாக்கத் துறை தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.