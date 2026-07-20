அதிமுக முன்னாள் எம்.எல்.ஏ. சொத்துக்குவிப்பு வழக்கு: சிறப்பு நீதிமன்றத்திற்கு உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவு
இந்த உத்தரவை எதிர்த்து, அதிமுக முன்னாள் எம்.எல்.ஏ. சத்தியநாராயணன் மற்றும் அவரது மனைவி ஜெயச்சித்ரா சார்பில் சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் மேல்முறையீட்டு மனு தாக்கல் செய்யப்பட்டது.
Published : July 20, 2026 at 11:11 PM IST
சென்னை: அதிமுக முன்னாள் எம்.எல்.ஏ. சத்தியநாராயணனுக்கு எதிரான வழக்கின் விசாரணையை சென்னை எம்.பி. - எம்.எல்.ஏ.க்கள் வழக்குகளை விசாரிக்கும் சிறப்பு நீதிமன்றத்திற்கு, சென்னை உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.
அதிமுக முன்னாள் எம்.எல்.ஏ. சத்தியநாராயணனுக்கு எதிரான சொத்துக்குவிப்பு வழக்கை விசாரணைக்கு எடுத்தது தொடர்பாக விளக்கமளிக்கும்படி சென்னை எம்.பி. - எம்.எல்.ஏ.க்கள் வழக்குகளை விசாரிக்கும் சிறப்பு நீதிமன்றத்திற்கு சென்னை உயர்நீதிமன்றம் இன்று (ஜூலை 20) உத்தரவிட்டுள்ளது.
கடந்த 2016-2021ஆம் ஆண்டுகளில் தியாகராய நகர் தொகுதியின் அதிமுக எம்.எல்.ஏ.வாக இருந்த சத்தியநாராயணன் வருமானத்திற்கு அதிகமாக 9.44 கோடி வரை சொத்துகளை சேர்த்ததாக வழக்குப்பதிவு செய்யப்பட்டது. மேலும், சத்தியநாராயணின் மனைவி ஜெயச்சித்ரா மீதும் குற்றஞ்சாட்டப்பட்டது.
இந்த வழக்கு தொடர்பாக, சென்னை எம்.பி. - எம்.எல்.ஏ.க்கள் வழக்குகளை விசாரிக்கும் சிறப்பு நீதிமன்றத்தில், லஞ்ச ஒழிப்புத்துறையினர் குற்றப்பத்திரிகை தாக்கல் செய்தனர். வழக்கை விசாரித்த சிறப்பு நீதிமன்றம் கடந்த பிப்ரவரி மாதம் தீர்ப்பு வழங்கி உத்தரவிட்டது.
இந்த உத்தரவை எதிர்த்து, அதிமுக முன்னாள் எம்.எல்.ஏ. சத்தியநாராயணன் மற்றும் அவரது மனைவி ஜெயச்சித்ரா சார்பில் சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் மேல்முறையீட்டு மனு தாக்கல் செய்யப்பட்டது.
இந்த மேல்முறையீட்டு மனுவை சென்னை உயர்நீதிமன்ற நீதிபதி ஜி.கே.இளந்திரையன் இன்று (ஜூலை 20) விசாரித்தார். விசாரணையின் போது, சென்னை எம்.பி. - எம்.எல்.ஏ.க்கள் வழக்குகளை விசாரிக்கும் சிறப்பு நீதிமன்றத்தில் தங்களது தரப்பு வாதங்களை முன்வைக்க அவகாசம் கொடுக்கப்படாமல் உத்தரவு பிறப்பிக்கப்பட்டதாக அதிமுக முன்னாள் எம்.எல்.ஏ. சத்தியநாராயணன் தரப்பில் வாதிடப்பட்டது.
இந்த வாதத்தை ஏற்றுக்கொண்ட உயர்நீதிமன்ற நீதிபதி இளந்திரையன், கடந்த பிப்ரவரி மாதம் சிறப்பு நீதிமன்றம் பிறப்பித்த உத்தரவை ரத்து செய்து உத்தரவிட்டார்.
மேலும், அதிமுக முன்னாள் எம்.எல்.ஏ. சத்தியநாராயணனுக்கு எதிரான சொத்துக்குவிப்பு வழக்கை விசாரணைக்கு எடுத்துக் கொண்டதற்கான காரணங்களை விளக்கி, ஒரு வாரத்திற்குள் புதிய உத்தரவை பிறப்பிக்கும்படி சென்னை எம்.பி. - எம்.எல்.ஏ.க்கள் வழக்குகளை விசாரிக்கும் சிறப்பு நீதிமன்றத்திற்கு சென்னை உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.