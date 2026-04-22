தேர்தல் நடத்தை விதிகளை மீறியதாக முதல்வரின் தனிச்செயலருக்கு எதிராக தாக்கல் செய்த மனு தள்ளுபடி

முதல்வரின் தனிச்செயலர் உமாநாத், தேர்தல் நடத்தை விதிகளை மீறி செயல்பட்டார் என்பதற்கான எந்த ஆதாரத்தையும் மனுதாரர் தாக்கல் செய்யவில்லை என்று உயர்நீதிமன்றத்தில் தேர்தல் ஆணையம் தெரிவித்தது.

சென்னை உயர்நீதிமன்றம் - கோப்புப்படம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
Published : April 22, 2026 at 4:00 PM IST

சென்னை: தேர்தல் நடத்தை விதிகளை மீறியதாக முதல்வரின் தனிச்செயலர் உமாநாத்திற்கு எதிராக நடவடிக்கை எடுக்க கோரி தாக்கல் செய்யப்பட்ட மனுவை சென்னை உயர்நீதிமன்றம் தள்ளுபடி செய்துள்ளது.

தேர்தல் நடத்தை விதிகளை மீறி செயல்படுவதாக உமாநாத் மீது நடவடிக்கை எடுக்க எந்த ஆதாரமும் இல்லை என தேர்தல் ஆணையம் தெரிவித்ததை அடுத்து சென்னை உயர்நீதிமன்றம், மனுவை தள்ளுபடி செய்துள்ளது.

தமிழகத்தில் சட்டப்பேரவைத் தேர்தலை முன்னிட்டு, மார்ச் மாதம் 15-ஆம் தேதியில் இருந்து தேர்தல் நடத்தை விதிகள் அமலில் உள்ளன. தேர்தல் அறிவிப்பு வெளியான பிறகு நிர்வாக வசதிக்காக, சில மாவட்டங்களின் ஆட்சியர்கள், மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர்கள் மற்றும் தலைமைச் செயலரை தேர்தல் ஆணையம் இடமாற்றம் செய்துள்ளது.

இதற்கிடையே, முதலமைச்சரின் தனிச் செயலாளர் உமாநாத், தேர்தல் நடத்தை விதிகளை மீறும் வகையில் செயல்பட்டு வருவதாக குற்றம்சாட்டி, பாஜகவை சேர்ந்த வழக்கறிஞர் ஏற்காடு மோகன்தாஸ், சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் மனு தாக்கல் செய்திருந்தார்.

அந்த மனுவில், 'முதலமைச்சரின் தனிச் செயலாளர் உமாநாத் மாவட்ட ஆட்சியர்களுக்கும், காவல் துறை அதிகாரிகளுக்கும் தன்னிச்சையாக உத்தரவு பிறப்பித்து வருவதாகவும், அவருக்கு எதிராக நடவடிக்கை எடுக்குமாறு தேர்தல் ஆணையத்துக்கு உத்தரவிட வேண்டும்' எனவும் மோகன்தாஸ் குறிப்பிட்டிருந்தார்.

இந்த வழக்கு தலைமை நீதிபதி எஸ்.ஏ.தர்மாதிகாரி, நீதிபதி ஜி.அருள் முருகன் ஆகியோரைக் கொண்ட அமர்வில் இன்று விசாரணைக்கு வந்தது. அப்போது, தேர்தல் ஆணையம் தரப்பில், உமாநாத்துக்கு எதிராக எந்த குற்றச்சாட்டையும் மனுதாரர் முன்வைக்கவில்லை என்றும், தேர்தல் நடத்தை விதிகளை மீறி அவர் செயல்பட்டார் என்பதற்கான எந்த ஆதாரங்களையும் தாக்கல் செய்யவில்லை எனவும் தெரிவிக்கப்பட்டது.

இதையடுத்து, உமாநாத் மீது நடவடிக்கை எடுக்கக் கோரி மோகன்தாஸ் தாக்கல் செய்த மனுவை தள்ளுபடி செய்து நீதிபதிகள் உத்தரவிட்டனர்.

