'தாய்மாமன் தங்க மோதிரம்' திட்ட டெண்டர் ஜாய் ஆலுக்காஸுக்கு வழங்கப்பட்டதை எதிர்த்த மனு தள்ளுபடி
"மோதிரத்தை குறைந்த விலைக்கு வழங்குவதா, வேண்டாமா? என்பது சம்மந்தப்பட்ட நிறுவனத்தின் தனிப்பட்ட விருப்பம். அதை ஏன் என்று நிறுவனத்திடம் கேட்க முடியாது" என்று நீதிபதிகள் தெரிவித்தனர்.
Published : September 10, 2026 at 5:43 PM IST
சென்னை: 'தாய்மாமன் தங்க மோதிரம்' திட்டத்திற்கான டெண்டர் ஜாய் ஆலுக்காஸ் நிறுவனத்துக்கு வழங்கப்பட்டதை எதிர்த்து தொடரப்பட்ட வழக்கை தள்ளுபடி செய்து சென்னை உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.
அரசு மருத்துவமனைகளில் பிறக்கும் குழந்தைகளுக்கு தமிழக அரசின் 'தாய்மாமன் தங்க மோதிரம்' திட்டத்தின் கீழ் சுமார் 4 லட்சத்து 41 ஆயிரத்து 667 மோதிரங்களை தயாரித்து வழங்கும் வகையில் தமிழ்நாடு மருத்துவ சேவைகள் கழகம் டெண்டர் அறிவிப்பு வெளியிட்டது.
அதில், 'டெண்டரை எடுக்கும் நிறுவனங்கள், 38 மாவட்டங்களில் உள்ள 107 மருத்துவமனைகளுக்கு தங்களது தயாரிப்பை அனுப்ப வேண்டும்' என்று கூறப்பட்டுள்ளது. கடந்த ஆகஸ்ட் 19-ஆம் தேதி டெண்டர் திறக்கப்பட்ட போது, விண்ணப்பித்த 11 நிறுவனங்களில் 10 நிறுவனங்கள் ஒரு மோதிரத்துக்கு 410.97 ரூபாய் முதல் 15,356 ரூபாய் வரை விலை குறிப்பிட்டிருந்தன.
ஆனால், அனைத்து நிறுவனங்களின் டெண்டரையும் கருத்தில் கொள்ளாமல், ஜாய் ஆலுக்காஸ் நிறுவனம் குறிப்பிட்ட 1 பைசா விலையை ஏற்று, அந்த நிறுவனத்திற்கு டெண்டர் வழங்கப்பட்டுள்ளது.
இதையடுத்து, ஜாய் ஆலுக்காஸ் நிறுவனத்துக்கு டெண்டர் வழங்கப்பட்டதை எதிர்த்து, சென்னையை சேர்ந்த ராஜ் என்பவர், சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தாக்கல் செய்தார்.
இந்த வழக்கு, தலைமை நீதிபதி எஸ்.ஏ.தர்மாதிகாரி, நீதிபதி ஜி.அருள்முருகன் அமர்வில் விசாரணைக்கு வந்தது. அப்போது, மனுதாரர் தரப்பில் ஆஜரான மூத்த வழக்கறிஞர், "யாரும் 1 பைசா விலைக்கு டெண்டர் எடுக்க முன் வரவில்லை. ஜாய் ஆலுக்காஸ் நிறுவனத்தின் 1 பைசா என்ற விலையை ஏற்று 21-ஆம் தேதி ஒப்பந்தம் இறுதி செய்யப்பட்டது.
ஹால்மார்க் முத்திரை பெறுவதற்கு ஒரு நகைக்கு 45 ரூபாய் கட்டணம் செலுத்த வேண்டியுள்ள சூழலில், 4 லட்சத்து 41 ஆயிரத்து 667 தங்க மோதிரங்களை 4 ஆயிரத்து 416 ரூபாய்க்கு தயாரித்து வழங்குவதாக ஜாய் ஆலுக்காஸ் நிறுவனம் கூறியிருப்பது, வணிக ரீதியாக சாத்தியமற்றது.
ஹால்மார்க் பெற 2 கோடி ரூபாய் வரை செலவாகும் நிலையில், டெண்டரை தொடர அனுமதித்தால் அந்த நகைகள் தரமானதாக இருக்காது. மேலும், தமிழ்நாடு மருத்துவ சேவைக் கழகம், மருந்துப் பொருட்கள் கொள்முதல் செய்வதில் தான் நிபுணத்துவம் பெற்றது, அந்த கழகத்துக்கு தங்கத்தைப் பற்றி என்ன தெரியும்?" என்று வாதிட்டார்.
இதை கேட்ட நீதிபதிகள், "சம்மந்தப்பட்ட நிறுவனத்திடம் ஏற்கெனவே தங்கம் அதிகமாக இருந்திருக்கலாம். அதனால் குறைந்த விலைக்கு மோதிரம் செய்து தர முடியும் என அந்த நிறுவனம் டெண்டர் எடுத்திருக்கலாம்.
அதில் எந்த தவறும் இல்லையே? குறைந்த விலைக்கு வழங்குவதா? வேண்டாமா? என்பது சம்மந்தப்பட்ட நிறுவனத்தின் தனிப்பட்ட விருப்பம். அதை ஏன் என்று நிறுவனத்திடம் கேட்க முடியாது. மோதிரம் தரமற்றதாக இருந்தால் டெண்டரை ரத்து செய்வது குறித்து அதிகாரிகள் முடிவு செய்வார்கள்" என்று தெரிவித்தனர்.
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அத்துடன், தமிழகம் முழுவதும் கிளையை வைத்திருக்கும் பிரபல நிறுவனம், குறைந்த விலைக்கு தங்க மோதிரம் வழங்குவதில் எந்த முரண்பாடுகளும் இல்லையே என தெரிவித்த நீதிபதிகள், வழக்கு விசாரணைக்கு உகந்தது இல்லை என தெரிவித்து வழக்கை தள்ளுபடி செய்து உத்தரவிட்டனர்.