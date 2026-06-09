குட்கா முறைகேடு வழக்கு - வணிக வரித்துறை முன்னாள் இணை ஆணையரை விடுவிக்க நீதிமன்றம் மறுப்பு
மனுவை சிறப்பு நீதிமன்றம் தள்ளுபடி செய்து கடந்த ஜனவரி 30 ஆம் தேதி உத்தரவிட்டது. இந்த உத்தரவை எதிர்த்து குறிஞ்சிச்செல்வன் சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் மறு ஆய்வு மனுவை தாக்கல் செய்தார்.
Published : June 9, 2026 at 8:27 PM IST
சென்னை: குட்கா முறைகேடு வழக்கில் வணிக வரித் துறை முன்னாள் இணை ஆணையர் லஞ்சம் பெற்றதற்கு முகாந்திரம் இருப்பதால் அவரை வழக்கில் இருந்து விடுவிக்க முடியாது என சென்னை உயர்நீதிமன்றம் தெரிவித்துள்ளது.
தடையை மீறி குட்கா தயாரித்ததாக மாதவராவ், சீனிவாச ராவ், உமாசங்கர் குப்தா ஆகியோருக்கு சொந்தமான செங்குன்றத்தில் செயல்பட்டு வந்த ஜெயம் நிறுவனத்தில் வணிகவரித்துறை இணை ஆணையர் குறிஞ்சிச்செல்வன் தலைமையிலான அதிகாரிகள் 2013-ல் அதிரடி சோதனை நடத்தி ஆலைக்கு சீல் வைத்தனர்.
இந்த விவகாரத்தில் முறைகேடு நடைபெற்றதாக சேப்பாக்கம் தொகுதி சட்டமன்ற உறுப்பினராக இருந்த அன்பழகன் சிபிஐ விசாரணை கோரி 2017 ஆம் ஆண்டு உயர்நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடர்ந்தார். இதனை விசாரித்த உயர்நீதிமன்றம் வழக்கை சிபிஐ விசாரணைக்கு மாற்றி 2018-ல் உத்தரவிட்டது.
உயர் நீதிமன்ற உத்தரவின்படி, சுகாதாரத் துறை முன்னாள் அமைச்சர் சி. விஜயபாஸ்கர், வணிகவரித் துறை முன்னாள் அமைச்சர் பி.வி ரமணா, முன்னாள் டிஜிபி ஏ.கே ராஜேந்திரன், சென்னை காவல் ஆணையராக இருந்த ஜார்ஜ் உள்பட 26 பேர் மீது சிபிஐ வழக்குப்பதிவு செய்தது.
தொடர்ந்து சிபிஐ தாக்கல் செய்த கூடுதல் குற்றப்பத்திரிக்கையில், "ஆலைக்கு வைக்கப்பட்ட சீலை அகற்ற வணிகவரித்துறை அமைச்சராக இருந்த ரமணாவுக்கு 5 கோடி ரூபாய் லஞ்சமாக கொடுப்பதாக பேசப்பட்டது. அதன்படி, மாதம் 7 லட்சம் ரூபாயும் வழங்கப்பட்டது. பின்னர், அது 10 லட்சம் ரூபாயாக உயர்த்தி கொடுக்கப்பட்டது. இந்த விவகாரத்தில், வணிக வரித்துறை இணை ஆணையராக இருந்த குறிஞ்சிச்செல்வனுக்கு மாதம் 50 ஆயிரம் ரூபாய் லஞ்சமாக கொடுக்கப்பட்டுள்ளது" என குறிப்பிட்டுள்ளது.
இந்த வழக்கு சென்னை மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலக வளாகத்தில் உள்ள எம்.பி - எம்.எல்.ஏ.க்கள் மீதான வழக்குகளை விசாரிக்கும் சிறப்பு நீதிமன்றத்தில் விசாரணையில் உள்ள இந்த வழக்கில் இருந்து தன்னை விடுவிக்க கோரி, வணிக வரித்துறை இணை ஆணையராக பதவி வகித்த வி.எஸ்.குறிஞ்சிச்செல்வன் மனு தாக்கல் செய்திருந்தார்.
இந்த மனுவை சிறப்பு நீதிமன்றம் தள்ளுபடி செய்து கடந்த ஜனவரி 30 ஆம் தேதி உத்தரவிட்டது. இந்த உத்தரவை எதிர்த்து குறிஞ்சிச்செல்வன் சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் மறு ஆய்வு மனுவை தாக்கல் செய்தார்.
இந்த மனுவை விசாரித்த நீதிபதி ஏ.டி.ஜெகதீஷ் சந்திரா, "வழக்கு தொடர்பான சாட்சிகளின் வாக்குமூலங்களில் இருந்து, மனுதாரருக்கு எதிராக குற்றச்சாட்டுக்கள் பதிவு செய்ய போதுமான ஆதாரங்கள் உள்ளதால், விடுவிக்க மறுத்து சிறப்பு நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது. சிறப்பு நீதிமன்றம் பிறப்பித்த அந்த உத்தரவில் எந்த தவறும் இல்லை" எனக் கூறி, குறிஞ்சிச்செல்வனின் மனுவை தள்ளுபடி செய்து உத்தரவிட்டார்.