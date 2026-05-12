ஜனநாயகன் படம் லீக் விவகாரம்: கைது செய்யப்பட்ட ஸ்ரீநாத்தின் ஜாமின் மனு தள்ளுபடி

தமிழக முதல்வர் விஜய் நடித்துள்ள ஜனநாயகன் படம் கடந்த ஜனவரி 9-ஆம் தேதி வெளியாகும் என அறிவிக்கப்பட்டிருந்தது.

சென்னை அமர்வு நீதிமன்றம்
Published : May 12, 2026 at 10:41 PM IST

சென்னை: ஜனநாயகன் திரைப்படத்தை இணையதளத்தில் சட்ட விரோதமாக வெளியிட்டதாக கைது செய்யப்பட்ட ஸ்ரீநாத்தின் ஜாமின் மனுவை மீண்டும் தள்ளுபடி செய்து சென்னை அமர்வு நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.

தமிழக முதல்வர் விஜய் நடித்துள்ள ஜனநாயகன் படம் கடந்த ஜனவரி 9-ஆம் தேதி வெளியாகும் என அறிவிக்கப்பட்டிருந்தது. ஆனால், தணிக்கை வாரியம் அனுமதி சான்றிதழ் வழங்காததால் படம் வெளியாவதில் சிக்கல் ஏற்பட்டது. இந்நிலையில், தற்போது இந்த திரைப்படம் தணிக்கை வாரியத்தின் மறு ஆய்வு குழு முன் ஆய்வில் உள்ள நிலையில், ஏப்ரல் 3-ஆம் தேதி சட்ட விரோதாமாக இணையதளத்தில் வெளியானது.

பட தயாரிப்பு நிறுவனமான கே.வி.என். புரொடக்‌ஷன்ஸ் அளித்த புகாரின் அடிப்படையில், 21 பேர் மீது சைபர் கிரைம் போலீசார் வழக்குப்பதிவு செய்து, விசாரித்து வருகின்றனர். இந்த வழக்கில் கைது செய்யப்பட்டு உள்ள ஸ்ரீநாத், ஜாமீன் மனு ஏற்கனவே தள்ளுபடி செய்யப்பட்ட நிலையில் இரண்டாவது முறையாக ஜாமீன் கேட்டு சென்னை முதன்மை அமர்வு நீதிமன்றத்தில் மனு தாக்கல் செய்திருந்தனர்.

இந்த மனு, 22 ஆவது கூடுதல் அமர்வு நீதிபதி எஸ். ரம்யா முன்பு விசாரணைக்கு வந்தது. அப்போது மனுதார் தரப்பில், "இந்த படத்தை ஆன்லைன், சமூக வலைதளங்களில் வெளியிட்டதில், தங்களுக்கு எந்த பங்கும் இல்லை. கடந்த 25 நாட்களாக சிறையில் இருந்து வருவதால் ஜாமின் வழங்க வேண்டும்" என வாதிடப்பட்டது.

காவல்துறை தரப்பில் ஆஜரான மாநகர அரசு குற்றவியல் வழக்கறிஞர் ஜி.தேவராஜன், "பல கோடி ரூபாய் முதலீட்டில் தயாரிக்கப்பட்ட படம் இணையதளத்தில் வெளியிடப்பட்டதால், பலர் பாதிக்கப்பட்டு உள்ளனர். சட்ட விரோதமாக வெளியிடப்பட்டதால், பெரும் தொகையை ஈட்டி உள்ளனர். புலன் விசாரணை ஆரம்ப கட்டத்தில் உள்ளது. இந்த சதித்திட்டத்தின் மற்ற தொடர்புகள் குறித்தும் கண்டறியப்பட வேண்டும் என்பதால், ஜாமின் வழங்கக்கூடாது" என வாதிட்டார்.

பட தயாரிப்பு நிறுவனமான கே.வி.என். புரொடக்ஷன்ஸ் தரப்பில் ஆஜரான வழக்கறிஞர், "படத்தை சட்ட விரோதமாக இணையதளத்தில் வெளியிட்டதால், பல கோடி ரூபாய் இழப்பு ஏற்பட்டது. இன்னும் பலருக்கு இதில் தொடர்பு உள்ளது. விசாரணை முடிவடையவில்லை. எனவே, தற்போதைய நிலையில் ஜாமின் வழங்கக்கூடாது என ஆட்சேபம் தெரிவித்தார்.

அனைத்து தரப்பு வாதங்களையும் கேட்ட நீதிபதி, குற்றச்சாட்டுகளின் தீவிரம், தற்போதைய புலன் விசாரணை நிலை ஆகியவற்றை கருத்தில் கொண்டு, ஸ்ரீநாத் ஜாமின் மனுவை தள்ளுபடி செய்து உத்தரவிட்டார்.

