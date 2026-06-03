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எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு எதிரான தேர்தல் வழக்கு: உயர் நீதிமன்றம் தள்ளுபடி

2026 சட்டமன்ற தேர்தலில் எடப்பாடி தொகுதியில் போட்டியிட்ட இபிஎஸ், தமிழகத்திலேயே அதிக வாக்கு வித்தியாசத்தில் (98,110) வெற்றி பெற்றிருந்தது குறிப்பிடத்தக்கது.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : June 3, 2026 at 4:01 PM IST

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சென்னை: அதிமுக பொதுச் செயலாளரும், முன்னாள் முதலமைச்சருமான எடப்பாடி பழனிசாமி தனது வேட்பு மனுவில் சொத்து விவரங்களை மறைத்ததாக கூறி வருமான வரித்துறை விசாரணைக்கு உத்தரவிடக் கோரிய மனுவை தள்ளுபடி செய்து சென்னை உயர் நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.

நடைபெற்று முடிந்த 17-வது சட்டமன்ற தேர்தலில் எடப்பாடி தொகுதியில் போட்டியிட்ட அதிமுக பொதுச் செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி வெற்றி பெற்று, எம்.எல்.ஏ.வாக பதவியேற்றுள்ளார். இந்நிலையில் வேட்புமனுவில் சொத்து, வருமான விவரங்களை எடப்பாடி பழனிசாமி மறைத்துள்ளதாகக் கூறி எடப்பாடி தொகுதியை சேர்ந்த வாக்காளர் சக்திவேல் பெருமாள் சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் மனு தாக்கல் செய்திருந்தார்.

அந்த மனுவில், "எடப்பாடி பழனிசாமி தனது வேட்புமனுவில் சொத்துக்கள் குறித்து முழுமையான விவரங்களை தெரிவிக்கவில்லை. 2021, 2026-ஆம் ஆண்டுகளில் எடப்பாடி பழனிசாமி தாக்கல் செய்த வேட்புமனுக்களை ஒப்பீட்டால், ஏராளமான வேறுபாடுகள் உள்ளன. உண்மை தகவல்கள் மறைக்கப்பட்டுள்ளன. இது குறித்து விசாரணை நடத்த வருமான வரித்துறைக்கு உத்தரவிட வேண்டும்" என அந்த மனுவில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

இந்த வழக்கு சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் தலைமை நீதிபதி தர்மாதிகாரி மற்றும் நீதிபதி அருள்முருகன் அமர்வு முன்பு இன்று விசாரணைக்கு வந்தது. அப்போது வருமான வரித் துறை சார்பில் ஆஜரான வழக்கறிஞர், "ஏற்கனவே இதே போல வழக்குகளில் விரிவான உத்தரவு பிறப்பிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த வழக்கு விசாரணைக்கு உகந்தது அல்ல. தேர்தல் வழக்கு தான் தொடர முடியும்" என தெரிவித்தார்.

இதை பதிவு செய்து கொண்ட நீதிபதிகள், எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு எதிரான வழக்கை தள்ளுபடி செய்து உத்தரவிட்டனர்.

2026 சட்டமன்ற தேர்தலில் எடப்பாடி தொகுதியில் போட்டியிட்ட இபிஎஸ், தமிழகத்திலேயே அதிக வாக்கு வித்தியாசத்தில் (98,110) வெற்றி பெற்றிருந்தது குறிப்பிடத்தக்கது.

TAGGED:

EPS DISMISSED
INCOME TAX CASE
உயர் நீதிமன்றம்
எடப்பாடி பழனிசாமி
MHC

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