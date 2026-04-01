வாக்காளர்களுக்கு பரிசு பொருள் விநியோகம் செய்வதை தடுக்க கோரிய வழக்கு தள்ளுபடி
2016-ம் ஆண்டு சட்டப்பரேவை தேர்தலில் வாக்காளர்களுக்கு பணம் மற்றும் பரிசு பொருட்கள் கொடுக்கப்படுவதாக எழுந்த புகாரின் அடிப்படையில், தஞ்சை மற்றும் அரவக்குறிச்சி தேர்தல் ஒத்திவைக்கப்பட்டது.
Published : April 1, 2026 at 4:56 PM IST
சென்னை: தமிழக சட்டமன்ற தேர்தலில் வாக்காளர்களுக்கு பணம் மற்றும் பரிசுகள் விநியோகிப்பதை தடுக்கக் கோரி தாக்கல் செய்யப்பட்ட மனுவை சென்னை தள்ளுபடி செய்து உத்தரவிட்டுள்ளது.
கடந்த 2021 ஆம் ஆண்டு நடந்த சட்டமன்ற தேர்தலில் பணப்பட்டுவாடா காரணமாக தஞ்சாவூர், அரவக்குறிச்சி தொகுதிகளில் தேர்தல் தள்ளி வைக்கப்பட்டது. அதை சுட்டிக்காட்டி தற்போதைய தேர்தலில் வாக்குக்கு பணம் கொடுப்பதை தடுக்க தேர்தல் ஆணையத்துக்கு உத்தரவிடக் கோரி மதுரையை சேர்ந்த கே.கே.ரமேஷ் என்பவர் பொது நல வழக்கு தாக்கல் செய்திருந்தார்.
அந்த மனுவில், "வாக்குக்கு பணம் பெறுவதும், கொடுப்பதும் குற்றம் என விளம்பரம் வெளியிட வேண்டும். பணப்பட்டுவாடாவை தடுக்க கூடுதல் பறக்கும் படைகளை நியமிக்க வேண்டும். பொதுமக்கள் புகார் அளிக்கும் வகையில் தொடர்பு எண்களை வெளியிட வேண்டும். பணப்பட்டுவாடா காரணமாக தேர்தல் தள்ளி வைக்கப்பட்டாலோ? ரத்து செய்யப்பட்டாலோ? அதுவரை தேர்தல் ஆணையம் செய்த செலவை சம்பந்தப்பட்ட வேட்பாளர் அல்லது கட்சியின் தலைவரிடமிருந்து வசூலிக்க உத்தரவிட வேண்டும். கருப்பு பண நடமாட்டத்தை தடுக்க உத்தரவிட வேண்டும்" என வலியுறுத்தப்பட்டிருந்தது.
இந்த வழக்கு தலைமை நீதிபதி தர்மாதிகாரி மற்றும் நீதிபதி அருள்முருகன் அடங்கிய அமர்வில் இன்று விசாரணைக்கு வந்த போது, தமிழக அரசு தரப்பில் ஆஜரான அரசு தலைமை வழக்கறிஞர் பி.எஸ்.ராமன், "முதலமைச்சரின் வாகனத்தையே பறக்கும் படையினர் சோதித்துள்ளனர். பணப்பட்டுவாடாவை தடுக்க தேர்தல் ஆணையத்துக்கு தேவையான அனைத்து உதவிகளையும் மாநில அரசு வழங்கி வருகிறது" என்றார்.
தேர்தல் ஆணையம் தரப்பில் ஆஜரான வழக்கறிஞர் நிரஞ்சன் ராஜகோபாலன், "பணப்பட்டுவாடாவை தடுக்க தேர்தல் ஆணையம் அனைத்து நடவடிக்கைகளையும் எடுத்து வருகிறது, 2,169 பறக்கும் படைகளும், 2,166 கண்காணிப்பு குழுக்களும் பணியமர்த்தப்பட்டுள்ளனர்" என்றார். இரு தரப்பு வாதங்களை கேட்ட நீதிபதிகள் வழக்கை தள்ளுபடி செய்து உத்தரவிட்டனர்.
தஞ்சை, அரவக்குறிச்சியில் நடந்தது என்ன?
கடந்த 2016-ஆம் ஆண்டு சட்டப்பேரவை தேர்தலில் வாக்காளர்களுக்கு பணம் மற்றும் பரிசு பொருட்கள் கொடுக்கப்படுவதாக எழுந்த புகாரின் அடிப்படையில், இந்த இரண்டு தொகுதிகளுக்குமான வாக்குப்பதிவை தேர்தல் ஆணையம் ஒத்திவைத்தது.
சில வாரங்களுக்கு பிறகு இந்த இரண்டு தொகுதிகளுக்கு தேர்தல் நடைபெற்ற நிலையில், இரு தொகுதிகளிலும் அதிமுகவை சேர்ந்த வேட்பாளர்கள் வெற்றி பெற்றனர். குறிப்பாக, செந்தில் பாலாஜி (அரவக்குறிச்சி தொகுதி) மற்றும் ரெங்கசாமி (தஞ்சை தொகுதி) உள்ளிட்டோர் திமுக வேட்பாளர்களை பெருவாரியான வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் வீழ்த்தினர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.