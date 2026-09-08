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பெருந்துறை தொகுதி தேர்தல் வழக்கு - உயர் நீதிமன்றம் முக்கிய உத்தரவு

பெருந்துறை தொகுதி எம்எல்ஏ பதவியை ஜெயக்குமார் ராஜிநாமா செய்திருந்த நிலையில், தேர்தல் வழக்கு நிலுவையில் உள்ளதால், தொகுதிக்கு இடைத்தேர்தல் அறிவிக்கக் கூடாது என ஏற்கெனவே ஒரு வழக்கு தொடரப்பட்டிருந்தது.

சென்னை உயர் நீதிமன்றம் - கோப்புப்படம்
சென்னை உயர் நீதிமன்றம் - கோப்புப்படம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 8, 2026 at 7:27 PM IST

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சென்னை: பெருந்துறை தொகுதி அதிமுக எம்எல்ஏ-வாக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட ஜெயக்குமாரின் வெற்றியை எதிர்த்து தாக்கல் செய்யப்பட்ட தேர்தல் வழக்கை நிராகரித்து சென்னை உயர் நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.

நடைபெற்று முடிந்த சட்டப்பேரவை தேர்தலில் பெருந்துறை தொகுதியில் அதிமுக சார்பில் போட்டியிட்ட ஜெயக்குமார், 9 ஆயிரத்து 693 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்றதாக அறிவிக்கப்பட்டார். அதன் பின்னர், தவெக அரசுக்கு ஆதரவாக வாக்களித்த ஜெயக்குமார், தனது எம்எல்ஏ பதவியை ராஜிநாமா செய்துவிட்டு, தவெகவில் இணைந்தார்.

இதனிடையே, பெருந்துறை தொகுதியில் திமுக சார்பில் போட்டியிட்ட தோப்பு வெங்கடாசலம், ஜெயக்குமாரின் வெற்றியை எதிர்த்து சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் தேர்தல் வழக்கு தாக்கல் செய்திருந்தார். இந்த வழக்கை நிராகரிக்கக் கோரி ஜெயக்குமார் தரப்பில் மனு தாக்கல் செய்யப்பட்டிருந்தது.

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இந்நிலையில் இந்த மனு சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் இன்று நீதிபதி டி. பரதசக்கரவர்த்தி முன் விசாரணைக்கு வந்தது. அப்போது, தோப்பு வெங்கடாசலம் தாக்கல் செய்த தேர்தல் வழக்கில் சட்டப்படி அனுமதிக்கப்பட்ட எந்த காரணங்களும் இல்லை எனக் கூறிய நீதிபதி, வெற்றி பெற்ற ஜெயக்குமாரின் மனுவை ஏற்று, தோப்பு வெங்கடாசலத்தின் தேர்தல் வழக்கை நிராகரித்து உத்தரவிட்டார்.

பெருந்துறை தொகுதி எம்எல்ஏ பதவியை ஜெயக்குமார் ராஜிநாமா செய்திருந்த நிலையில், தேர்தல் வழக்கு நிலுவையில் உள்ளதால், தொகுதிக்கு இடைத்தேர்தல் அறிவிக்கக் கூடாது என ஏற்கெனவே ஒரு வழக்கு தொடரப்பட்டிருந்தது. இதனை விசாரித்த சென்னை உயர் நீதிமன்றம் பெருந்துறை தொகுதியில் இடைத்தேர்தலை அறிவிக்க இடைக்காலத் தடை விதித்திருந்தது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. மேலும், இந்த தொகுதியில் திமுக சார்பில் போட்டியிட்டு தோல்வி அடைந்த தோப்பு வெங்கடாசலம் அக்கட்சியில் இருந்து அண்மையில் விலகினார் என்பதும் குறிப்பிடத்தக்கது.

TAGGED:

PERUNDURAI CASE
சென்னை உயர்நீதிமன்றம்
பெருந்துறை
MADRAS HIGH COURT

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