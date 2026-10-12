சீர்காழி எம்எல்ஏ செந்தில் செல்வனுக்கு எதிரான தேர்தல் வழக்கு தள்ளுபடி
செந்தில்செல்வன் வெற்றிக்கு எதிராக ஆட்சபனையோ? தேர்தல் வழக்கோ? தொடர யாரும் முன்வராததால், இந்த வழக்கு தள்ளுபடி செய்யப்பட்டுள்ளது
Published : October 12, 2026 at 5:59 PM IST
சென்னை: சீர்காழி தொகுதியில் மதிமுக சார்பில் திமுக சின்னத்தில் போட்டியிட்டு வெற்றி பெற்ற செந்தில் செல்வனுக்கு எதிரான தேர்தல் வழக்கை திரும்பப் பெற அனுமதித்து, வழக்கை தள்ளுபடி செய்து சென்னை உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டது.
நடந்து முடிந்த சட்டப் பேரவைத் தேர்தலில், சீர்காழி (தனி) தொகுதியில் திமுக கூட்டணி சார்பில், மதிமுக வேட்பாளர் செந்தில் செல்வன், உதயசூரியன் சின்னத்தில் போட்டியிட்டார். அவர் 11,417 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்றதாக அறிவிக்கப்பட்டார்.
|இதையும் படிங்க.. அன்பில் மகேஸ் விவகாரத்தில் ஆளுநரின் ஒப்புதலை கோருவது ஏன்? சென்னை உயர்நீதிமன்றம் கேள்வி
இவரது வெற்றியை எதிர்த்து வாசு என்ற வாக்காளர், சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் தேர்தல் வழக்கு தாக்கல் செய்திருந்தார். இதையடுத்து, தனக்கு எதிரான தேர்தல் வழக்கை நிராகரிக்கக் கோரி, செந்தில் செல்வன் எம்எல்ஏ மனு தாக்கல் செய்திருந்தார். இந்த வழக்கை திரும்பப் பெறுவதாக வாக்காளர் தரப்பில் ஏற்கெனவே தெரிவிக்கப்பட்டிருந்தது.
இந்த நிலையில், இந்த வழக்கு நீதிபதி டி.பரதசக்கரவர்த்தி முன் இன்று விசாரணைக்கு வந்தபோது, செந்தில் செல்வனுக்கு எதிரான தேர்தல் வழக்கை திரும்பப் பெற அனுமதித்து, வழக்கை தள்ளுபடி செய்து நீதிபதி உத்தரவிட்டார்.
|இதையும் படிங்க.. அமைச்சர் மரிய வில்சனுக்கு எதிராக லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை வழக்குப்பதிவு செய்யக்கோரிய மனு தள்ளுபடி
தேர்தல் வழக்கு தொடர்ந்த மனுதாரர், மனுவைத் திரும்பப் பெற முன்வந்ததால், ஆட்சேபனைகள் தெரிவிக்கவும், வேறு யாரேனும் வழக்கு தொடரவோ? உயர்நீதிமன்றம் 15 நாட்கள் அவகாசம் வழங்குவது வழக்கம். ஆனால், செந்தில்செல்வன் வெற்றிக்கு எதிராக ஆட்சபனையோ? தேர்தல் வழக்கோ? தொடர யாரும் முன்வராததால், இந்த வழக்கு தள்ளுபடி செய்யப்பட்டுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.