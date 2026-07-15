நமோ செயலி மூலம் நன்கொடை பெற்று மோசடி என தொடர்ந்த புகார் முடித்து வைப்பு- உயர்நீதிமன்றத்தில் சிபிஐ தகவல்
"நமோ செயலி மூலம் வசூலான தொகை குறித்த கணக்கை மத்திய அரசு வெளிப்படையாகத் தெரிவிக்கவில்லை. இது, மோசடி மற்றும் நம்பிக்கை மோசடிக்கு சமமான குற்றம்" என்று மனுதாரர் குற்றம்சாட்டிருந்தார்.
Published : July 15, 2026 at 9:04 PM IST
சென்னை: நமோ செயலி மூலம் பொதுமக்களிடம் நன்கொடை பெற்று மோசடி செய்ததாக பாஜக முன்னாள் தேசிய தலைவர் ஜே.பி.நட்டா உள்ளிட்டோருக்கு எதிராக தொடரப்பட்ட புகாரை முடித்து வைத்துவிட்டதாக சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் சிபிஐ தெரிவித்துள்ளது.
சென்னை ராயபுரத்தைச் சேர்ந்த பத்திரிகையாளர் பி.ஆர்.அரவிந்தாக்ஷன், சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் மனு ஒன்றை தாக்கல் செய்திருந்தார். அந்த மனுவில், "கடந்த 2021-ஆம் ஆண்டு டிசம்பர் மாத இறுதியில் 'நமோ ஆப்' என்ற செயலி மூலம் மத்திய அரசின் திட்டங்களுக்கு சிறிய அளவிலான நன்கொடை அளிக்கும் திட்டம் அறிவிக்கப்பட்டது. அந்த செயலி மூலம் நன்கொடை வழங்குமாறு பிரதமர் நரேந்திர மோடி மற்றும் பாஜக தேசியத் தலைவராக இருந்த ஜே.பி.நட்டா ஆகியோர் பொதுமக்களிடம் வேண்டுகோள் வைத்தனர்.
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இந்த வேண்டுகோளை ஏற்று ஏராளமான பொதுமக்கள் நன்கொடை அளித்தனர். நானும் 300 ரூபாய் நன்கொடை கொடுத்தேன். நமோ செயலி மூலம் பெறப்படும் நன்கொடை மத்திய அரசின் திட்டங்களான தூய்மை இந்தியா, பெண் குழந்தைகளை காப்போம், விவசாயிகள் பாதுகாப்பு போன்ற திட்டங்களுக்கு பங்களிப்புகளை வழங்கும் வகையில் வடிவமைக்கப்பட்டதாக கூறப்பட்டது.
ஆனால், இந்த பங்களிப்புகள் குறித்த எந்த கணக்கையும் மத்திய அரசு வெளிப்படையாகத் தெரிவிக்கவில்லை. இது, மோசடி மற்றும் நம்பிக்கை மோசடிக்கு சமமாகும்" என்று குற்றம்சாட்டி இருந்தார்.
மேலும், நமோ ஆப் செயலி மூலம் இதுவரை வசூலிக்கப்பட்ட நிதியின் முழு கணக்கையும் சமர்ப்பிக்குமாறு பாஜக மற்றும் அதன் நிர்வாகிகளுக்கு உத்தரவிட வேண்டும். அவர்கள் மீதும், நமோ செயலியின் தலைமை புகார் அதிகாரி அமித் மாளவியா மீதும் விசாரணை நடத்தப்பட வேண்டும் என அளித்த புகார் மனு மீது நடவடிக்கை எடுக்க சிபிஐக்கு உத்தரவிட வேண்டும் என்றும் அவர் கோரிக்கை வைத்திருந்தார்.
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இந்த வழக்கு நீதிபதி ஜி.கே.இளந்திரையன் முன்பு விசாரணைக்கு வந்தது. சிபிஐ மற்றும் காவல் துறை தரப்பில், மனுதாரரின் புகாரை ஆய்வு செய்ததில், அது தங்கள் விசாரணை வரம்புக்குள் வராது என கண்டறியப்பட்டு, கடந்த 2026 பிப்ரவரி மாதமே புகார் முடித்து வைக்கப்பட்டுவிட்டது என்று தெரிவிக்கப்பட்டது.
இதை பதிவுசெய்து கொண்ட நீதிபதி, வழக்கை முடித்துவைத்து உத்தரவிட்டார்.