பேரறிவாளன் வழக்கறிஞராக பதிவு செய்தது குறித்து சிபிஐ விசாரணை கோரிய மனு தள்ளுபடி
ஒரு வழக்கில் இருந்து விடுவிக்கப்பட்டு 2 ஆண்டுகளுக்கு பின் வழக்கறிஞராக பதிவு செய்ய அனைவருக்கும் உரிமை உள்ளது என்று நீதிபதிகள் தெரிவித்தனர்.
Published : June 9, 2026 at 5:47 PM IST
சென்னை: முன்னாள் பிரதமர் ராஜீவ் காந்தி கொலை வழக்கில் தண்டனை விதிக்கப்பட்ட பேரறிவாளன் வழக்கறிஞராக பதிவு செய்ததை ரத்து செய்து, சிபிஐ விசாரணைக்கு உத்தரவிட வேண்டும் என்ற இடைக்கால கோரிக்கையை சென்னை உயர் நீதிமன்றம் தள்ளுபடி செய்து உத்தரவிட்டுள்ளது.
முன்னாள் பிரதமர் ராஜீவ்காந்தி கொலை வழக்கில் ஆயுள் தண்டனை கைதியாக 30 ஆண்டுகளுக்கு மேலாக சிறைத் தண்டனை அனுபவித்த பேரறிவாளன், உச்ச நீதிமன்றத்தால் கருணை அடிப்படையில் 2022-ம் ஆண்டு விடுவிக்கப்பட்டார். கடந்த ஏப்ரல் 24-ம் தேதி, அவர் தமிழ்நாடு மற்றும் புதுச்சேரி பார் கவுன்சிலில் வழக்கறிஞராக தம்மை பதிவு செய்தார்.
இதையடுத்து பேரறிவாளன் வழக்கறிஞராக பதிவு செய்ததை சட்டவிரோதம் என்று அறிவிக்கக் கோரி காங்கிரஸ் எம்.பி. ஆர்.சுதா, சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தாக்கல் செய்துள்ளார். அதில், "கருணை மனுவை பரிசீலிக்க தாமதம் ஆனதால் மட்டுமே பேரறிவாளன் விடுதலை செய்யப்பட்டுள்ளாரே தவிர, குற்றவாளி இல்லை என விடுதலை செய்யப்படவில்லை.
தமிழ்நாடு மற்றும் புதுச்சேரி பார் கவுன்சிலுக்கு தேர்தல் நடத்தப்பட்டு, ஏப்ரல் 4-ஆம் தேதி வாக்கு எண்ணிக்கை துவங்கிய நிலையில், அவசர அவசரமாக ஏப்ரல் 24-ம் தேதி பார் கவுன்சிலில் எப்படி வழக்கறிஞர்கள் பதிவு நடத்தப்பட்டது என தெரியவில்லை.
பேரறிவாளன், உணர்ச்சி வசப்பட்டு நடந்த குற்றத்தில் சம்பந்தபபட்டவர் அல்ல. முன்னாள் பிரதமர் ராஜீவ் காந்தி படுகொலை செய்யப்பட்ட வழக்கில் நேரடியாக சம்பந்தப்பட்டவர். இந்த கொலை வழக்கில் தொடர்புடைய விடுதலைப் புலிகள் அமைப்பு இன்றும் தடை செய்யப்பட்ட அமைப்பாகவே இந்தியாவில் உள்ளது.
அதனால், வழக்கறிஞராக பேரறிவாளன் பதிவு செய்தது சட்டவிரோதம் என அறிவிக்க வேண்டும். மரண தண்டனை மற்றும் ஆயுள் தண்டனை விதிக்கப்பட்டு விடுதலையான இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு பிறகு வழக்கறிஞராக பதிவு செய்ய அனுமதிக்கும் வழக்கறிஞர் சட்டப் பிரிவை சட்டவிரோதமானது என அறிவிக்க வேண்டும். பேரறிவாளன் வழக்கறிஞராக பதிவு செய்த முறை குறித்து சிபிஐ விசாரணைக்கு உத்தரவிட வேண்டும்" என்று கோரிக்கை விடுத்திருந்தார்.
இந்த வழக்கு உயர் நீதிமன்ற தலைமை நீதிபதி எஸ்.ஏ.தர்மாதிகாரி, நீதிபதி அருள் முருகன் ஆகியோரைக் கொண்ட அமர்வில் இன்று விசாரணைக்கு வந்தது. வழக்கை விசாரித்த நீதிபதிகள், "பேரறிவாளன் வழக்கறிஞராக பதிவு செய்தது குறித்து
சிபிஐ விசாரணை செய்ய போதுமான காரணங்களை குறிப்பிடப்படவில்லை. எந்த அடிப்படையிலும் சிபிஐ விசாரணைக்கு உத்தரவிடுவதற்கான ஆதாரங்கள் இல்லை.
சட்டப்பிரிவு 24 (a)-ன் படி ஒரு வழக்கில் இருந்து விடுவிக்கப்பட்டு 2 ஆண்டுகளுக்கு பின் வழக்கறிஞராக பதிவு செய்ய அனைவருக்கும் உரிமை உள்ளது. இந்த விவகாரம் குறித்து தமிழ்நாடு புதுச்சேரி பார் கவுன்சில் மட்டுமே விசாரணை நடத்த உரிமை உள்ளது.
எனவே, வழக்கறிஞர் பதிவு தொடர்பாக சிபிஐ விசாரணை நடத்த வேண்டும் என்ற இடைக்கால கோரிக்கை தள்ளுபடி செய்யப்படுகிறது" என்று தீர்ப்பளித்தனர். மேலும், இது தொடர்பாக, தமிழ்நாடு பார் கவுன்சில் 4 வாரங்களில் பதிலளிக்க உத்தரவிட்டு வழக்கு விசாரணையை நீதிபதிகள் ஒத்திவைத்தனர்.