ஜெயக்குமார், சி.வி.சண்முகத்திற்கு எதிரான வழக்குகள் தள்ளுபடி
Published : April 27, 2026 at 1:50 PM IST
சென்னை: அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர்கள் டி.ஜெயக்குமார் மற்றும் சி.வி.சண்முகத்திற்கு எதிராக வருமான வரித் துறை விசாரணை நடத்தக் கோரி தொடரப்பட்ட வழக்குகளை தள்ளுபடி செய்து சென்னை உயர் நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.
அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் டி.ஜெயக்குமார் 2021 ஆம் ஆண்டு நடைபெற்ற சட்டமன்ற தேர்தல் வேட்பு மனுவில் அசையும் சொத்தாக 39 லட்சத்து 14 ஆயிரத்து 577 ரூபாய் இருந்ததாக குறிப்பிட்டிருந்தார். ஆனால் 2026 ஆம் ஆண்டு தாக்கல் செய்த வேட்புமனுவில் 70 லட்சத்து 73 ஆயிரத்து 303 ரூபாய் சொத்து இருப்பதாக குறிப்பிட்டுள்ளார். சுமார் 30 லட்சம் ரூபாய் வரை தனது வருமானம் எந்த வகையில் உயர்ந்தது? அதற்கான ஆதாரங்கள் என்ன? என்பதை முன்னாள் அமைச்சர் டி. ஜெயக்குமார் வேட்புமனுவில் தெளிவாக தெரிவிக்கவில்லை.
அதனால், திட்டமிட்டு வருமானத்தை மறைத்த ஜெயக்குமாரின் வருமானம் குறித்து வருமான வரித் துறை விரிவான விசாரணை நடத்த உத்தரவிட வேண்டும் என ராயபுரத்தை சேர்ந்த பிரவீன் குமார் என்பவர் சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் மனு தாக்கல் செய்தார்.
இதேபோல், முன்னாள் சட்டத்துறை அமைச்சரும், தற்போது மாநிலங்களவை அதிமுக எம்பியும், மயிலம் தொகுதி அதிமுக வேட்பாளருமான சி.வி.சண்முகம், 2021 ஆம் ஆண்டு தாக்கல் செய்த வேட்புமனுவில் அசையும் சொத்துக்கள் 12 லட்சத்து 8 ஆயிரத்து 409 ரூபாய் என குறிப்பிட்டிருந்தார்.
ஆனால் 2026 சட்டமன்ற தேர்தலில் தாக்கல் செய்த வேட்புமனுவில் 60 லட்சத்து 62 ஆயிரத்து 152 ரூபாய் சொத்துக்கள் இருப்பதாக குறிப்பிட்டுள்ளார். மேலும், பண பரிமாற்றம் மற்றும் வைப்பாக 65 லட்சம் ரூபாய் நடைபெற்றதாக குறிப்பிட்டுள்ளார். ஆனால், அதற்கான ஆவணங்களை தாக்கல் செய்யவில்லை. இது குறித்து வருமான வரித்துறை விரிவான விசாரணை நடத்த உத்தரவிட வேண்டும் என திண்டிவனத்தை சேர்ந்த செந்தில்குமார் என்பவர் சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் மனு தாக்கல் செய்துள்ளார்.
இந்த இரு வழக்குகளும் சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் தலைமை நீதிபதி எஸ்.ஏ.தர்மாதிகாரி, நீதிபதி அருள் முருகன் அமர்வில் இன்று விசாரணைக்கு வந்தது.
அப்போது, வருமான வரித் துறை சார்பில் ஆஜரான வழக்கறிஞர், தேர்தல் முடிந்து விட்டது. மேலும், ஏற்கனவே இதே கோரிக்கையுடன் தொடரப்பட்ட வழக்குகள் தள்ளுபடி செய்யப்பட்டுள்ளன என தெரிவித்தார். இதையடுத்து, இரு வழக்குகளையும் நீதிபதிகள் தள்ளுபடி செய்து உத்தரவிட்டனர்.