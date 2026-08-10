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பொள்ளாச்சி அருகே 'ஐஸ்கிரீம் மலை': வன விலங்குகள் உயிரிழக்கும் அபாயம் என விவசாயிகள் வேதனை

இந்த கெட்டுப்போன பொருட்களை வாசனை பிடித்து வரும் வன விலங்குகள் இவற்றை உட்கொண்டால் அவை உயிரிழக்கும் நிலை ஏற்படும் என விவசாயிகள் கவலையுடன் தெரிவிக்கின்றனர்.

போல் குவிக்கப்பட்டுள்ள கெட்டுப்போன ஐஸ்கீரிம்
மலைப் போல் குவிக்கப்பட்டுள்ள கெட்டுப்போன ஐஸ்கீரிம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 10, 2026 at 9:00 PM IST

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பொள்ளாச்சி: பொள்ளாச்சி அருகே கெட்டுப்போன ஐஸ்கிரீம் டன் கணக்கில் கொட்டப்பட்டு மலை போல குவிக்கப்பட்டுள்ளதால் அப்பகுதி முழுவதும் கடும் துர்நாற்றம் வீசி வருவதாக விவசாயிகள் வேதனை தெரிவித்துள்ளனர்.

கோவை, கேரளம் உள்ளிட்ட இடங்களில் இருந்து கெட்டுப்போன இறைச்சிகள், குப்பைகள், மருத்துவக் கழிவுகள் ஆகியவை பொள்ளாச்சி மற்றும் சுற்றுவட்டார பகுதிகளில் இரவு நேரங்களில் கொட்டப்பட்டு வருகின்றன.

இதனால் பொள்ளாச்சியை ஒட்டியுள்ள கேரள எல்லைப் பகுதிகளில் போலீசார் தீவிர கண்காணிப்பில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர். இந்நிலையில், பொள்ளாச்சியை அடுத்த ஆலாங்கண்டி பகுதியில் இருந்து கோபால்சாமி மலை செல்லும் வழியில் கெட்டுப்போன ஐஸ்கிரீம்கள், பாலாடைகள், பால்கோவா உள்ளிட்டவை டன் கணக்கில் கொட்டப்பட்டு மலை போல குவிக்கப்பட்டுள்ளன.

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இரவு நேரத்தில் சரக்கு வாகனத்தில் இவை கொண்டு வரப்பட்டு இப்பகுதியில் கொட்டப்பட்டுள்ளன. இதனால் அப்பகுதியை முழுவதும் கடுமையான துர்நாற்றம் வீசி வருகிறது. அத்துடன், நோய் பரவும் அபாயமும் ஏற்பட்டுள்ளது.

இதுகுறித்து விவசாயிகள் கூறுகையில், "எங்கிருந்தோ கெட்டுப்போன அதிக துர்நாற்றம் வீசக்கூடிய ஐஸ்கிரீம் மற்றும் பால் பொருட்களை இந்த பகுதியில் சிலர் கொட்டியுள்ளனர். நாங்கள் வளர்க்கப்படும் கால்நடைகள், இதனை உட்கொண்டால் கடுமையான நோய்வாய்ப்பட்டு இறந்து போகக்கூடிய வாய்ப்பு உள்ளது.

மேலும் வனப்பகுதி அருகே கொட்டப்பட்டுள்ளதால், இவற்றை வாசனை பிடித்து யானைகளும், காட்டுப்பன்றிகளும் வருகின்றன. இதனால் விவசாயிகளும், பொதுமக்களும் அதிக அளவில் பாதிக்கப்படுகின்றனர்.

அதுமட்டுமின்றி, இந்த கெட்டுப்போன பொருட்களை வன விலங்குகள் உட்கொண்டால் அவையும் உயிரிழக்கும் நிலை ஏற்படும். எனவே, இந்த கழிவுகளை உடனே அகற்றுவதோடு, அவற்றை கொட்டிச்சென்ற நபர்களை கண்டறிந்து அவர்கள் மீது கடுமையான நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்" எனத் தெரிவித்தனர்.

TAGGED:

பொள்ளாச்சி
ஐஸ்கிரீம்
ஐஸ்கிரீம் மலை
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