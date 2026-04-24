ETV Bharat / state

உதயநிதி சொத்து விவரம் முரண்பாடு பற்றி தேர்தல் முடிவுகளுக்கு பிறகு விசாரணை - வருமான வரித்துறை

உதயநிதி ஸ்டாலினின் சொத்து விபரங்கள் குறித்த ஆவணங்கள் தற்போது வருமான வரித்துறை வசம் இல்லை. எனவே, தற்போது எந்தவொரு இறுதியான முடிவுக்கும் வர முடியாது.

சென்னை உயர் நீதிமன்றம் (கோப்புப்படம்) (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : April 24, 2026 at 5:24 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

சென்னை: தேர்தல் முடிவுகள் வெளியான பிறகு வேட்பாளர்கள் வேட்புமனுவில் குறிப்பட்டுள்ள சொத்து விவரங்களை தாமாக முன்வந்து சரி பார்க்கும் நடைமுறை துவங்கப்படும் என வருமான வரித்துறை சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் பதில் அளித்துள்ளது.

தமிழக துணை முதலமைச்சர் உதயநிதி ஸ்டாலின், 2026 தமிழ்நாடு சட்டமன்ற தேர்தலை முன்னிட்டு தாக்கல் செய்த வேட்பு மனுவில் குறிப்பிட்டுள்ள சொத்து விவரங்களுக்கும், கடந்த 2021 ஆம் ஆண்டு சட்டமன்றத் தேர்தலின் போது தாக்கல் செய்த சொத்து விவரங்களுக்கும் இடையே முரண்பாடுகள் இருப்பதாகக் கூறி, அது குறித்து வருமான வரித் துறை விசாரணைக்கு உத்தரவிடக் கோரி சென்னை சேப்பாக்கம்-திருவல்லிக்கேணி தொகுதியைச் சேர்ந்த வாக்காளர் குமாரவேல் சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் மனு ஒன்றை தாக்கல் செய்திருந்தார்.

இந்த மனுவுக்கு பதிலளித்து, வருமான வரித்துறை தரப்பில் இன்று பதில் மனு தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ளது. அதில், "நாடாளுமன்றம் மற்றும் சட்டமன்ற தேர்தல்களின் போது வேட்பாளர்கள் தாக்கல் செய்த வேட்புமனுக்களில் கூறியுள்ள சொத்து விவரங்களைச் சரிபார்க்க, நிலையான வழிகாட்டு நெறிமுறைகளை நேரடி வரிகள் வாரியம் கடந்த 2019 ஆம் ஆண்டு வெளியிட்டது.

இதன்படி, தேர்தல் முடிவுகள் வெளியான பிறகு, வேட்பாளர்கள் அவர்களின் வேட்புமனுவில் கூறப்பட்டுள்ள சொத்து விவரங்களை, வருமான வரித்துறை, தாமாக முன் வந்து சரிபார்க்கும் நடைமுறையை துவங்க வேண்டும். 150 நாட்களுக்குள் (5 மாதங்கள்) இந்த சாரிபார்ப்பு பணிகள் முடிக்கப்பட வேண்டும் என்று காலக்கெடு விதிக்கப்பட்டுள்ளது.

ஆகையால், உதயநிதி ஸ்டாலினின் சொத்து விவரங்களை பொறுத்த வரை, விரிவான ஆய்வு மேற்கொள்ளாமல் 2021 மற்றும் 2026 ஆம் ஆண்டுகளில் அவரது சொத்து மதிப்பு தொடர்பான ஒப்பீட்டை தற்போது மேற்கொள்ள முடியாது" என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

மேலும், "உதயநிதி ஸ்டாலினின் சொத்து விவரங்கள் குறித்த ஆவணங்கள் தற்போது வருமான வரித்துறை வசம் இல்லை. எனவே, தற்போது எந்தவொரு இறுதியான முடிவுக்கும் வர முடியாது. ஆகையால், ஆவணங்களை ஆய்வு செய்ய மேலும் கால அவகாசம் வழங்க வேண்டும்" என அந்த மனுவில் கோரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது.

இந்த வழக்கின் விசாரணை ஏற்கனவே ஜூன் மாதத்துக்கு ஒத்தி வைக்கப்பட்டுள்ள நிலையில், வருமான வரித்துறை இந்த மனுவை தாக்கல் செய்தது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

TAGGED:

உதயநிதி வேட்புமனு முரண்பாடு
UDHAYANITHI ASSETS
IT DEPARTMENT
TN ELECTION
UDHAYANIDHI NOMINATION

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.