2,000 ஆண்டுகளுக்கு முந்தைய தொல்மாந்தர்களின் ஈமக்காடு - முக்காலளவு மண்ணில் புதைந்த படிமங்களை தேடி ஆய்வாளர்கள்
தொல்லியல் மற்றும் கல்வெட்டு பயிற்றுனர்களான பவுசியா இக்பால், முத்துக் கண்ணன், வரலாற்று ஆய்வாளர் ராஜசேகர் ஆகியோர் அடங்கிய குழு அப்பகுதிக்கு நேரில் சென்று கள ஆய்வு மேற்கொண்டனர்.
Published : September 25, 2026 at 2:39 PM IST
ஈரோடு: கீழ்பவானி வாய்க்காலில் 2 ஆயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முந்தை தொல்மாந்தர்களின் ஈமக்காடு இருப்பது கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளது.
ஈரோடு மாவட்டம், சத்தியமங்கலம் அருகே உள்ள உக்கரம் கிராமத்தில் இதுவரை கண்டறியப்படாத இரண்டாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முந்தைய பழைமையான தொல்மாந்தர்களின் ஈமக்காடு கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளது. அதே பகுதியைச் சேர்ந்த உடற்கல்வி ஆசிரியர் தேவராஜ் என்பவர், தனது விவசாய தோட்டத்தின் அருகில், கீழ்பவானி வாய்க்காலின் கரையில் குள்ள பாண்டியர்கள் வீடுகள் இருப்பதாக கூறியுள்ளார்.
மேலும், இப்பகுதியில் பானை ஓடுகள் அதிகளவில் கிடப்பதாகவும் அவர் கூறியிருக்கின்றார். இந்த தகவலின் பேரில், தொல்லியல் மற்றும் கல்வெட்டு பயிற்றுனர்களான பவுசியா இக்பால், முத்துக் கண்ணன், வரலாற்று ஆய்வாளர் ராஜசேகர் ஆகியோர் அடங்கிய குழு அப்பகுதிக்கு நேரில் சென்று கள ஆய்வு மேற்கொண்டனர். அப்போது கீழ்பவானி வாய்க்காலில் தொல்மாந்தர்களின் ஈமக்காடு இருந்ததை அவர்கள் கண்டுபிடித்தனர்.
பெரிய கற்களை வைத்து அடையாளப்படுத்தும் வழக்கம்
கற்காலத்தில் வாழ்ந்த தொல்மாந்தர்கள் இறந்தவரின் உடல் அல்லது எலும்புகளை ஈமத்தாழிகளில் வைத்து மண்ணுக்குள் புதைத்து, அவ்விடத்தை பெரிய பெரிய கற்களைக் கொண்டு அடையாளப்படுத்துவது வழக்கம். இந்த அமைப்பிற்கு பெருங்கற்படை என்று பெயர். இப்பெருங்கற்படை அமைப்பு கல்திட்டை, கற்பதுக்கை, கல்வட்டம், கற்குவை, மண்குடுவை, நெடுங்கல், தொப்பிக்கல் என்று பலவகைப்படுகிறது.
இந்த பெருங்கற்கால ஈமச்சின்னங்களில் ஒன்றான கல்திட்டையும், கல்பதுக்கையும் சிறிய வீடு போன்ற அமைப்பில் இருப்பதால் இதனை பொதுமக்கள் குள்ளபாண்டியர் வீடு, குள்ள மனிதர்கள் வாழ்ந்த இடம் என்று கூறுவது வழக்கம். ஆனால் உண்மையில் மாண்டவர் குழிகள் தான் பாண்டவர் குழிகள் என்று மருவி, குள்ளபாண்டியர் வீடு என வழக்கத்திற்கு வந்துள்ளது.
பெரும்பகுதி மண்ணுக்குள் புதைந்தும், மேற்பகுதி மட்டும் தரையின் மேல் தெரியுமாறும் இருக்கும்
இத்தகைய குள்ள பாண்டியர்கள் வீடு அமைந்துள்ளது என கூறப்பட்ட, உக்கரம் கிராமத்திலேயே மண்ணுக்குள் வைத்து புதைக்கப்படும் ஈமத்தாழி கண்டெடுக்கப்பட்டுள்ளது. இதன் பெரும்பகுதி மண்ணுக்குள் புதைந்தும், மேற்பகுதி மட்டும் தரையின் மேல் தெரியுமாறு இருக்கும். இவ்வாறான பத்திற்கும் மேற்பட்ட கல்பதுக்கைகள் அங்கு இருப்பது கண்டறியப்பட்டுள்ளது. மேலும், சிதிலமடைந்த தாழிகளுக்கு அருகில் சொரசொரப்பான மற்றும் வழவழப்பான பானை ஓடுகளும், கருப்பு, சிவப்பு நிறமுடைய ஏராளமான பானை ஓடுகளும் கிடைத்திருக்கின்றன.
இத்துடன், மேற்குத் தொடர்ச்சி மலைக்கு அருகில் அமைந்துள்ள இக்கிராமத்தில் வாழ்ந்த தொல்மாந்தர்கள் வனவிலங்கு வேட்டையாடிகளாக இருந்திருப்பார்கள் என்பதற்கு ஆதாரமாக நுண்கற்காலத்தைச் சேர்ந்த கல் ஆயுதங்களும், உலோக பயன்பாடும் இருந்திருக்கும் என்பதற்கு ஆதாரமாக இரும்பு கசடுகளும் இங்கு அதிக அளவில் கிடைத்துள்ளன.
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இப்பகுதியை சுற்றியுள்ள கடம்பூர், தெங்குமரஹாடா, தாளவாடி போன்ற மலைப்பகுதிகளில் பெருங்கற்கால சின்னங்கள் ஏராளமாக இருப்பதை அறிய முடிகிறது. இதே சத்தியமங்கலம் பகுதியில், எருமையூர் என்று அழைக்கப்பட்ட கர்நாடக மாநிலம் மைசூருக்கு செல்லும் பெருவழிப்பாதை இருந்த ஆதாரங்களும் கிடைத்துள்ளன.
அத்திக்கோசத்தார் கல்வெட்டு
மேலும், சேர மன்னர் இரவிக்கோதை காலத்தைச் சேர்ந்த அத்திக்கோசத்தார் கல்வெட்டும் கிடைத்திருக்கிறது. ஆகையால், இப்பகுதியில் வாழ்ந்த மக்களுக்கு கற்காலம் முதலே தொடர்ச்சியான வரலாறு இருப்பதை அறிந்து கொள்ள முடிகின்றது.
ஈரோடு மாவட்டம் கொடுமணலில் கண்டறியப்பட்ட ஈமக்காட்டில் இதுபோன்ற கல்பதுக்கைகளும், கல்வட்டமும், நெடுங்கல்லும் இருப்பதை ஆய்வுசெய்து, அப்பகுதியில் தொல்மாந்தர்கள் கிமு 300 க்கும் முற்பட்ட காலத்தில் வாழ்ந்தனர் என்ற உண்மையை போதிய ஆதாரத்துடன் நிரூபித்து இருப்பது போல, இப்பகுதியையும் தொல்லியல் துறை கவனத்தில் கொண்டு ஆய்வு மேற்கொண்டால் பல அரிய வரலாற்றுத் தகவல்கள் கிடைக்க வாய்ப்புள்ளது என வரலாற்று ஆய்வாளர்கள் கருத்து தெரிவித்துள்ளனர்.
வாய்க்காலின் கரையோரத்தில் அமைந்திருக்கும் இந்த ஈமக்காடு பற்றிய புரிதலும், போதிய பாதுகாப்பும் இல்லாத காரணத்தால், இந்த அரிய வரலாற்று சின்னம் பாதி சிதிலமடைந்த நிலையில் இருப்பதைக் காண முடிகின்றது. மாநில அரசும், மத்திய அரசின் தொல்லியல் துறையும் இப்பகுதியில் முழுமையான கள ஆய்வு மேற்கொண்டு நீண்ட வரலாற்றைக் கொண்ட இந்த தொல்லியல் களத்தை, மேலும் சிதைவுக்குட்படுத்தாமல் பாதுகாக்க வேண்டும் என்பது வரலாற்று ஆய்வாளர்கள் மற்றும் அப்பகுதி மக்களின் கோரிக்கையாக உள்ளது.