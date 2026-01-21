100 நாள் பணியின் போது தென்பட்ட மர்ம பொருள்: பீரங்கி குண்டா? - பொதுமக்கள் பீதி
அரக்கோணம் அருகே கிடைத்த மர்ம பொருள் பீரங்கி குண்டாக இருந்தால் அது வெடிக்கும் அபாயம் உள்ளதால், அப்பகுதி முழுவதும் போலீஸ் கட்டுப்பாட்டுக்குள் கொண்டு வரப்பட்டுள்ளது.
Published : January 21, 2026 at 2:06 PM IST
ராணிப்பேட்டை: 100 நாள் பணியின் போது மண்ணுக்கு அடியில் ‘பீரங்கி குண்டு’ போன்ற மர்ம பொருள் கிடைத்த சம்பவம் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
ராணிப்பேட்டை மாவட்டம் அரக்கோணத்தை அடுத்த மேல்பாக்கம் பகுதியில் மகாத்மா காந்தி தேசிய ஊரக வேலை உறுதித் திட்டத்தின் கீழ், 100 நாள் வேலை நடந்து வருகிறது. வழக்கம் போல், இன்றும் (ஜனவரி 21) பணியாளர்கள் வேலையில் ஈடுபட்டுக் கொண்டிருந்தனர். அப்போது மேல்பாக்கம் பகுதியில் உள்ள நீர் நிலையை தூர்வாரும் போது, மண்ணுக்குள் இருந்து மர்ம பொருள் ஒன்று தென்பட்டுள்ளது.
அதனைக் கண்டு பதறிய பணியாளர்கள், உடனடியாக பணித்தள பொறுப்பாளருக்கு தகவல் அளித்துள்ளனர். அதை பார்வையிட்ட பணித்தள பொறுப்பாளர், சம்பவ இடத்திற்கு அருகே ரயில்வே நிர்வாகத்திற்கு சொந்தமான இடம் உள்ளதால், அவர்களுக்கு தொடர்புடைய பொருளாக இருக்கலாம் என்று கூறி, மீண்டும் தூர்வாரும் பணியை தொடர அனுமதி அளித்ததாக கூறப்படுகிறது.
ஆனால், சிறிது நேரத்திலேயே அந்த மர்ம பொருளிலிருந்து சிறிய ரக இரும்பு பந்துகள் போன்று வெளிப்பட்டுள்ளது. அதனால் பீதியடைந்த பணியாளர்கள் உடனடியாக பணியை நிறுத்தி விட்டு, இது குறித்து சம்பந்தப்பட்ட அதிகாரிகளுக்கு தகவல் தெரிவித்தனர். அதன்பேரில் சம்பவ இடத்திற்கு வந்த அதிகாரிகள் ஆய்வு நடத்தினர். அப்போது, அந்த பொருள் பீரங்கியில் பயன்படுத்தப்படும் குண்டாக இருக்கலாம் என சந்தேகமாக தெரிவித்துள்ளனர்.
ஒருவேளை அது பீரங்கி குண்டாக இருந்தால், விளைவுகள் விபரீதமாக இருக்கும் என்பதால், அப்பகுதி முழுவதும் காவல் துறை கட்டுப்பாட்டுக்குள் கொண்டு வரப்பட்டது. மேலும், இது குறித்து ராணுவ அதிகாரிகளுக்கும் தகவல் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. அவர்கள் விரைந்து வந்து, பூமியிலிருந்து கிடைத்த மர்ம பொருளை பாதுகாப்பாக எடுத்து செல்ல உள்ளனர். இந்த சம்பவம் மேல்பாக்கம் மற்றும் அதன் சுற்று வட்டாரப் பகுதிகளில் பேசு பொருளாக மாறியுள்ளது.
இது குறித்து ரயில்வே அதிகாரிகள் கூறுகையில், "நூறு நாள் பணியின் போது தென்பட்ட பொருள் குறித்து தகவல் கிடைத்ததும், சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்து வந்து ஆய்வு மேற்கொள்ளப்பட்டது. முதற்கட்ட ஆய்வில், அது போர் நடந்த போது பீரங்கியில் பயன்படுத்திய பழமையான குண்டாக இருக்கலாம் என்ற சந்தேகம் எழுந்துள்ளது.
பொதுமக்கள் யாரும் அப்பகுதிக்கு செல்ல வேண்டாம் என அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது. மேலும், ராணுவ வெடிகுண்டு நிபுணர்களுக்கும் தகவல் அளித்துள்ளோம். அவர்கள் நேரில் வந்து ஆய்வு செய்த பின்னர், உரிய பாதுகாப்புடன் அந்த பொருள் அகற்றப்படும். இதனால், பொதுமக்கள் யாரும் அச்சப்படத் தேவையில்லை" என தெரிவித்தனர்.