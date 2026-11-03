நில மோசடி புகாரை திரும்பப் பெறுமாறு மிரட்டல் - காவல் ஆய்வாளர்கள் மீது துறைரீதியான நடவடிக்கைக்கு உத்தரவு
காவல் ஆய்வாளர்கள் இருவருக்கு எதிரான புகார் குறித்து விசாரணை நடத்தி டிசம்பர் 4 ஆம் தேதிக்குள் அறிக்கை தாக்கல் செய்யவும் காவல் ஆணையருக்கு நீதிபதி உத்தரவிட்டுள்ளார்.
Published : November 3, 2026 at 3:50 PM IST
சென்னை: போலி ஆவணம் தயாரித்து நிலத்தை அபகரிக்க முயன்றதாக அளிக்கப்பட்ட புகாரை திரும்ப பெறக்கோரி மிரட்டல் விடுத்ததாக கூறப்பட்ட புகாரில், விருகம்பாக்கம் காவல் ஆய்வாளர்கள் இருவர் மீது துறைரீதியான நடவடிக்கை எடுக்க சென்னை உயர் நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.
சென்னை வடபழனி, குமரன் காலனியில் 1,800 சதுர அடி நிலத்துக்கு போலியான ஆவணங்கள் தயாரித்ததாக எஸ். சூர்யா என்பவர் அளித்த புகாரின் பேரில் வடபழனியை சேர்ந்த பால்துரை உட்பட 3 பேர் மீது காவல்துறையினர் வழக்குப்பதிவு செய்தனர்.
இந்த வழக்கில் பால்துரை முன்ஜாமீன் கேட்டு சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் மனு தாக்கல் செய்தார். மனுவை விசாரித்த நீதிபதி என். ரமேஷ், பால்துரை மீதான புகாரை விசாரித்து, அறிக்கை தாக்கல் செய்ய விருகம்பாக்கம் காவல் ஆய்வாளருக்கு உத்தரவிட்டார். இந்நிலையில் இந்த முன்ஜாமீன் மனு நீதிபதி என்.ரமேஷ் முன்பு இன்று மீண்டும் விசாரணைக்கு வந்தது.
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அப்போது, பால்துரைக்கு எதிரான புகாரை வாபஸ் பெறும்படி புகார்தாரர் சூர்யாவை இன்ஸ்பெக்டர் மிரட்டியதாகவும், அதை ஏற்காத சூர்யா மீது பால்துரை மனைவி கொடுத்த புகாரின் அடிப்படையில், பெண் வன்கொடுமை தடுப்புச் சட்டத்தின் கீழ் பொய் வழக்கு தொடரப்பட்டது என்றும், அந்த வழக்கில் சூர்யா கைது செய்யப்பட்டதாகவும் தெரிவிக்கப்பட்டது.
இந்நிலையில், முன் ஜாமீன் கோரி பால்துரை தாக்கல் செய்த மனுவை தள்ளுபடி செய்து நீதிபதி உத்தரவிட்டுள்ளார். மேலும், விருகம்பாக்கம் காவல் ஆய்வாளர்களான முனிசேகர், ராஜேஷ் ஆகியோர் மீது ஒழுங்கு நடவடிக்கை எடுக்க சென்னை மாநகர காவல் ஆணையருக்கு உத்தரவிட்டுள்ளார்.
கோயம்பேடு காவல் மாவட்ட எல்லையை தவிர்த்து இணை ஆணையர் அந்தஸ்தில் உள்ள அதிகாரி மூலம் காவல் ஆய்வாளர்கள் இருவருக்கு எதிரான புகார் குறித்து விசாரணை நடத்தி டிசம்பர் 4 ஆம் தேதிக்குள் அறிக்கை தாக்கல் செய்யவும் காவல் ஆணையருக்கு நீதிபதி உத்தரவிட்டுள்ளார்.