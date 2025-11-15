தமிழ்நாட்டில் கனமழை எச்சரிக்கை - தயார் நிலையில் இருக்க 10 மாவட்ட ஆட்சியர்களுக்கு உத்தரவு!
வானிலை ஆய்வு மையத்தின் எச்சரிக்கையை அடுத்து தயார் நிலையில் இருக்க 10 மாவட்ட ஆட்சியர்களுக்கு பேரிடர் மேலாண்மை துறை அறிவுறுத்தல் வழங்கியுள்ளது.
Published : November 15, 2025 at 7:51 PM IST
சென்னை: தமிழ்நாட்டில் 2 நாட்களுக்கு கனமழை எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ள நிலையில், முன்னெச்சரிக்கை பணிகள் தொடர்பாக 10 மாவட்ட ஆட்சியர்களுக்கு பேரிடர் மேலாண்மை துறை அறிவுறுத்தல்களை வழங்கியுள்ளது.
இது தொடர்பாக சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் வெளியிட்ட அறிவிப்பில், ''இலங்கை கடலோர பகுதிகளுக்கு அப்பால் உள்ள தென்மேற்கு வங்கக்கடல் பகுதிகளில் ஒரு காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி உருவாகியுள்ளது. இது மேற்கு - வடமேற்கு திசையில் மெதுவாக நகர்ந்து செல்லக்கூடும். இதன் காரணமாக நாளை 16 ஆம் தேதி கடலோர தமிழகத்தில் ஒரு சில இடங்களிலும், உள் தமிழகத்தில் ஓரிரு இடங்களிலும், புதுவை மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளிலும், இடி, மின்னலுடன் கூடிய லேசானது முதல் மிதமான மழை பெய்யக்கூடும்.
கடலூர், மயிலாடுதுறை, திருவாரூர், நாகப்பட்டினம் மற்றும் காரைக்கால் மாவட்டங்களில் ஓரிரு இடங்களில் கன முதல் மிக கனமழையும், தஞ்சாவூர், புதுக்கோட்டை, சிவகங்கை, ராமநாதபுரம், விழுப்புரம் மாவட்டங்களில் ஓரிரு இடங்களிலும், புதுவையிலும் கனமழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளது.
இதே போல் நாளை மறுநாள் 17 ஆம் தேதி கடலோர தமிழகத்தில் அநேக இடங்களிலும், உள் தமிழகத்தில் ஓரிரு இடங்களிலும், புதுவை மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளிலும், இடி, மின்னலுடன் கூடிய லேசானது முதல் மிதமான மழை பெய்யக்கூடும்.
காஞ்சிபுரம், விழுப்புரம், செங்கல்பட்டு, கன்னியாகுமரி, திருநெல்வேலி, தூத்துக்குடி மாவட்டங்களில் ஓரிரு இடங்களிலும், புதுவையிலும் கன முதல் மிக கனமழையும், சென்னை, திருவள்ளூர், கடலூர், மயிலாடுதுறை, நாகப்பட்டினம், திருவாரூர், தஞ்சாவூர், இராமநாதபுரம், புதுக்கோட்டை மாவட்டங்களில் ஓரிரு இடங்களிலும், காரைக்கால் பகுதிகளிலும் கனமழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளது'' என்று வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது.
இதன் காரணமாக தமிழக கடலோரப்பகுதிகளில் 17 ஆம் தேதி வரை, மன்னார் வளைகுடா மற்றும் குமரிக்கடல் பகுதிகளில் சூறாவளிக்காற்று மணிக்கு 35 முதல் 45 கிலோ மீட்டர் வேகத்திலும், இடையிடையே 55 கிலோ மீட்டர் வேகத்திலும் வீசக்கூடும் என்று வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது.
வானிலை ஆய்வு மையத்தின் எச்சரிக்கையை அடுத்து தயார் நிலையில் இருக்க 10 மாவட்ட ஆட்சியர்களுக்கு பேரிடர் மேலாண்மை துறை அறிவுறுத்தல் வழங்கியுள்ளது.
கடலூர், மயிலாடுதுறை, நாகப்பட்டினம், திருவாரூர், செங்கல்பட்டு, காஞ்சிபுரம், விழுப்புரம், தூத்துக்குடி, திருநெல்வேலி, கன்னியாகுமரி ஆகிய மாவட்டங்களில் கனமழை முதல் மிக கனமழை ஏற்படும் வாய்ப்புள்ளதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில், மாவட்ட ஆட்சியர்கள் மாவட்டங்கள் முழுவதும் நிலையான வழிகாட்டு நெறிமுறைகளின் படி பேரிடர்களை எதிர்கொள்ள அனைத்து துறைகளையும் தயார் நிலையில் வைத்திருக்க வேண்டும் என்று பேரிடர் மேலாண்மை துறை உத்தரவிட்டுள்ளது.
|இதையும் படிங்க: பாசிச பாஜகவிற்கு பதற்றத்தை உருவாக்கும் சக்தியாக திமுக திகழ்கிறது - உதயநிதி ஸ்டாலின் பேச்சு!
தமிழக கடலோரப்பகுதிகள், மன்னார் வளைகுடா மற்றும் குமரிக்கடல் பகுதிகளுக்கு நாளையும், நாளை மறுதினமும் மீனவர்கள் செல்லாமல் இருப்பதை உறுதிப்படுத்த வேண்டும் என்று மீனவர் நலத்துறைக்கும் பேரிடர் மேலாண்மை துறை அறிவுறுத்தல் வழங்கியுள்ளது.