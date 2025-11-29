’கை’ இழந்தும் நம்பிக்'கை' இழக்காத மாற்றுத்திறனாளி இளைஞர் - சர்வதேச தடகள போட்டிகளில் வென்று அசத்தல்
2028 பாரா ஒலிம்பிக் போட்டியில் தங்கப்பதக்கம் வெல்வதே தனது ஆசை என மாற்றுத்திறனாளி இளைஞர் தெரிவித்துள்ளார்.
Published : November 29, 2025 at 7:32 PM IST
கோயம்புத்தூர்: சாலை விபத்தில் ஒரு கை இழந்தும் தனது விடாமுயற்சி மற்றும் நம்பிக்கையுடன் மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கான சர்வதேச தடகளப் போட்டியில் சாதித்த இளைஞர் சந்தனகுமார் குறித்து இந்த செய்தித் தொகுப்பில் காணலாம்.
இளைஞரின் வாழ்க்கை பாதையை மாற்றிய விபத்து
கோயம்புத்தூர் மாவட்டம் மேட்டுப்பாளையத்தை சேர்ந்தவர் சந்தனகுமார். இவர் கடந்த 2016ஆம் ஆண்டு கல்லூரிக்கு தனது நண்பருடன் இருசக்கர வாகனத்தில் சென்று கொண்டிருந்த போது தனியார் பேருந்து மோதியதில் உடன் வந்த நண்பர் உயிரிழந்த நிலையில், சந்தனகுமார் படுகாயம் அடைந்தார். அவரது வலது கை செயலிழந்தது.
எனினும் அவர் ஐடி துறையை தேர்வு செய்து பணியாற்றி வந்தபோதும், அதில் அவருக்கு திருப்தி இல்லாததால் அத்துறையில் இருந்து வெளியேறினார். விபத்தின் காயங்கள் குணமாகி விட்டாலும், உடல் ஊனத்தால் பாதிக்கப்பட்ட சந்தனகுமார், வீட்டுக்குள் முடங்கி கிடப்பதை விட வெளி உலகத்திற்கு சென்று ஏதாவது சாதிக்க வேண்டும் என்று முயற்சி செய்தார். அப்போது தான் தனக்கு பிடித்த 400 மீட்டர் ஓட்டப்பந்தயத்திற்கு பயிற்சி மேற்கொண்டார்.
மாவட்டம் முதல் தேசிய அளவிலான போட்டிகளில் கலந்து கொண்டு பதக்கங்களை வென்றார். இதனால் உத்வேகம் அடைந்த சந்தனகுமார், உடல் ஊனமுற்றோருக்கான 400 மீட்டர் ஓட்டப்பந்தயத்தில் சர்வதேச அளவில் சாதிக்க வேண்டும் என் பயிற்சிகளை மேற்கொண்டார். தீவிர பயிற்சிக்குப் பிறகு அவருக்கு தாய்லாந்தில் நடைபெறும் மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கான உலக திறன் விளையாட்டு போட்டியில் கலந்து கொள்ள வாய்ப்பு கிடைத்தது. இதற்காக நிதி உதவி இல்லாமல் தடுமாறிய சந்தனகுமாருக்கு தமிழ்நாடு அரசு விளையாட்டு வீரர்களுக்கு வழங்கும் சாம்பியன்ஸ் நிதி உதவி மூலம் ஒரு லட்சத்து 65 ஆயிரம் ரூபாய் நிதி உதவி பெற்று தாய்லாந்து சென்றார்.
அங்கு 20 நாடுகளைச் சேர்ந்த வீரர்கள் கலந்து கொண்ட 400 மீட்டர் ஓட்டப்பந்தயத்தில் இந்தியா சார்பில் இரண்டாம் இடம் பிடித்து வெள்ளிப் பதக்கம் வென்று, சாதனை படைத்தார். அவருக்கு பல்வேறு தரப்பினர் வாழ்த்துகள் தெரிவித்து வரும் நிலையில் சந்தனகுமார் அடுத்த கட்டத்தை நோக்கி பயணத்தை துவக்கி உள்ளார். அவரை சந்திக்க நமது ஈடிவி பாரத் செய்தியாளர் குழு கோயம்புத்தூர் மாவட்டம் மேட்டுப்பாளையம் விரைந்தது. அங்கு தீவிர பயிற்சியில் ஈடுபட்டிருந்த சந்தனகுமார் நமது குழுவினரிடம் சகஜமாக பேசத் தொடங்கினார்.
”தாய் சின்னத்தாய், அப்பா பெருமாள், இரண்டு அண்ணன், ஒரு அக்கா என என்னுடைய குடும்பம், சாதரண நடுத்தர குடும்பம். நான் சிறுவயதில் இருக்கும் போதே என்னுடைய தாய் தவறிவிட்டார். நான் கடந்த 2016ஆம் ஆண்டு கோயம்புத்தூரில் பிஎஸ்சி ஐடி இறுதியாண்டு படித்து வந்தேன். அப்போது ஒரு நாள் வழக்கம் போல் என்னுடைய நண்பருடன் வீட்டிலிருந்து கல்லூரிக்கு இரு சக்கர வாகனத்தில் சென்று கொண்டிருந்த போது அதிவேகமாக வந்த தனியார் பேருந்து மோதியது. அப்போது என்னுடன் வந்த நண்பன் உயிரிழந்த நிலையில், நான் படுகாயம் அடைந்தேன். இந்த விபத்தில் எனது வலது கை செயலிழந்தது.
கோயம்புத்தூரில் உள்ள தனியார் மருத்துவமனையில் 10 லட்சம் ரூபாய்க்கு மேல் செலவு செய்து சிகிச்சை பெற்றும், எனது கை 90 சதவீதம் செயலிழந்தது. தொடர்ந்து கல்லூரி முடித்த பின்னர், ஐடி துறையில் இரண்டு வருடங்கள் பணியாற்றினேன். எனக்கு அந்த வேலை பிடிக்காமல் வெளியில் சென்று ஏதாவது சாதிக்க வேண்டும் என்ற எண்ணம் என் மனதிற்குள் ஓடிக்கொண்டே இருந்தது. கை செயலிழந்ததால் வீட்டிலேயே முடங்கி இருக்கக் கூடாது, என நினைத்த போது மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு பல்வேறு சலுகைகள் கொடுத்து விளையாட்டுத்துறையில் சாதிக்க வாய்ப்புகள் இருப்பது தெரிய வந்தது.
இதனைத்தொடர்ந்து எனக்கு பிடித்தமான ஓட்டப்பந்தயத்தை தேர்வு செய்து பயிற்சி மேற்கொண்டு, முதலில் மாவட்ட அளவில் பின்னர் மாநில அளவிலும் சாதித்தேன். பிறகு இந்தியாவிற்கு பெருமை சேர்க்க வேண்டும் என தீவிர பயிற்சியில் ஈடுபட்டிருந்த போது, தமிழ்நாடு அரசு தாய்லாந்தில் நடைபெறும் சர்வதேச அளவிலான மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கான விளையாட்டு போட்டி பங்கேற்க வாய்ப்பை ஏற்படுத்திக் கொடுத்தது. இதனையடுத்து கடந்த வாரம் அரசு செலவில் தாய்லாந்து சென்றோம்.
பாரா ஒலிம்பிக் போட்டியில் வெல்வதே குறிக்கோள்
அங்கு 20 நாடுகள் கலந்து கொண்ட மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கான ஓட்டப்பந்தய போட்டியில் 400 மீட்டர் தூரத்தை 54 நொடிகளில் கடந்து இரண்டாவது இடத்தை பிடித்து வெள்ளிப் பதக்கம் பெற்றேன். இது எனக்கு மிகுந்த மகிழ்ச்சியை அளிக்கிறது. வரக்கூடிய 2028ஆம் ஆண்டு நடைபெறும் மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கான பாரா ஒலிம்பிக் போட்டியில் இந்தியா சார்பில் கலந்து கொண்டு தங்கப்பதக்கம் வெல்வதே என்னுடைய ஆசை.
என்னை போன்ற மாற்றுத்திறனாளிகள் வீட்டிலேயே முடங்கி விடாமல் அடுத்த கட்டத்தை நோக்கி பயணிக்க வேண்டும். மாற்று திறனாளிகளுக்கு தற்போது தமிழ்நாடு அரசு ஏராளமான சலுகைகளையும், விளையாட்டுத்துறையில் ஆர்வம் உள்ளவர்களை ஊக்குவிக்க பல்வேறு வாய்ப்புகளையும் வழங்கி வருகிறது. மனதில் உறுதிகொண்டால் எந்த நிலையிலும் சாதிக்கலாம்” என்றார்.