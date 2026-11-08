6 மாதம் குடும்பம் நடத்திவிட்டு கைவிட்ட கணவர் - காவல் நிலையம் முன் மாற்றுத் திறனாளி பெண் தர்ணா
லட்சுமணனுக்கு ஏற்கெனவே திருமணமாகி மனைவி மற்றும் இரண்டு குழந்தைகள் இருப்பது விசாரணையில் தெரியவந்துள்ளது.
Published : November 8, 2026 at 3:41 PM IST
திருப்பத்தூர்: ஆம்பூர் அருகே 6 மாதம் குடும்பம் நடத்தி விட்டு கணவர் கைவிட்டு விட்டதாக கூறி, கிராமிய காவல் நிலைய வாசலில் மாற்றுத் திறனாளி பெண் தர்ணா போராட்டத்தில் ஈடுபட்டதால் பரபரப்பு ஏற்பட்டது.
திருப்பத்தூர் மாவட்டம், ஆம்பூரை அடுத்த மேல்மலையம்பட்டு பகுதியைச் சேர்ந்தவர் லட்சுமணன். இவர் பொள்ளாச்சி பகுதியை சேர்ந்த பவித்ராவுடன் இன்ஸ்டாகிராம் மூலம் பழகியுள்ளார். பவித்ரா, இரண்டு கால்களும் செயலிழந்தவர். பவித்ரா உடனான பழக்கம், பின்னர் காதலாக மலர்ந்த நிலையில், லட்சுமணன் பொள்ளாச்சிக்கு சென்று பவித்ராவை சென்னைக்கு அழைத்துச் சென்றுள்ளார். சென்னையில் ஒரு கோயிலில் வைத்து பவித்ராவுக்கு தாலி கட்டி, அங்குள்ள தனது நண்பரின் வீட்டுக்கு அழைத்துச் சென்று குடும்பம் நடத்தியதாக தெரிகிறது.
ஆண்களுக்கு மட்டுமே வாடகைக்கு விடப்பட்டுள்ள அந்த வீட்டில், வீட்டின் உரிமையாளருக்கு தெரியாமல் பவித்ராவை மறைத்து வைத்து லட்சுமணன் குடும்பம் நடத்தி வந்துள்ளார். இந்த விஷயம் வீட்டின் உரிமையாளருக்கு தெரிய வந்ததை அடுத்து, அவர்களை வீட்டை காலி செய்யுமாறு கூறியுள்ளார். இதையடுத்து, பவித்ரா- லட்சுமணன் தம்பதி, அங்கிருந்து வெளியேறி, திருப்பூர், திருநெல்வேலி உள்ளிட்ட பல ஊர்களுக்கு சென்று, சுற்றித் திரிந்ததாக தெரிகிறது.
வேறு எங்கும் வீடு கிடைக்காத நிலையில், பவித்ரா தனது சொந்த ஊரான பொள்ளாச்சிக்கு சென்று, தான் திருமணம் செய்து கொண்டதை தனது பாட்டி மற்றும் உறவினரிடம் தெரிவித்து விட்டு, பாட்டி வீட்டிலேயே வசித்து வந்துள்ளார். அங்கு ஆறு மாதமாக குடும்பம் நடத்திய நிலையில், பவித்ராவை விட்டு விட்டு லட்சுமணன் தனது சொந்த ஊரான ஆம்பூருக்கு திரும்பி வந்துள்ளார்.
இந்நிலையில், கடந்த சில நாட்களாக பவித்ராவின் செல்போன் அழைப்புகளை லட்சுமணன் ஏற்காமல் தவிர்த்து வந்ததால் சந்தேகமடைந்த பவித்ரா, லட்சுமணனின் சொந்த ஊரான ஆம்பூரை அடுத்த மேல்மலையம்பட்டுக்கு சென்று கணவரை தன்னுடன் வருமாறு அழைத்துள்ளார்.
அப்போது லட்சுமணனுக்கு ஏற்கெனவே திருமணமாகி மனைவி மற்றும் இரண்டு குழந்தைகள் இருப்பது தெரியவந்தது. மேலும் பவித்ராவை லட்சுமணனின் தாயார் தாக்கியதாகவும் கூறப்படுகிறது.
இதையடுத்து கணவருடன் சேர்த்து வைக்க கோரி, ஆம்பூர் காவல் நிலையத்தில் பவித்ரா தஞ்சம் அடைந்து, காவல் நிலைய வாசலில் தர்ணா போராட்டத்தில் ஈடுபட்டார்.
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இதுதொடர்பாக ஆம்பூர் அனைத்து மகளிர் காவல் துறையினர், லட்சுமணன் மற்றும் அவருடைய குடும்பத்தினரை வரவழைத்து பவித்ராவை அழைத்து செல்லுமாறு அறிவுறுத்தினர். அதை ஏற்றுக் கொண்டு லட்சுமணன், அந்த பெண்ணை அழைத்துச் சென்றதாக காவல் துறையினர் தெரிவித்துள்ளனர்.