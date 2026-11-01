வீட்டில் தூங்கிக்கொண்டிருந்த மாற்றுத்திறனாளி பெண் தீயில் கருகி உயிரிழப்பு – கணவர், மகனுக்கு தீக்காயம்
உடல்நலம் பாதிக்கப்பட்டு படுக்கையறையில் உறங்கிக் கொண்டிருந்த அகிலாவால் உடனடியாக வெளியேற முடியவில்லை. இதனால் அவர் தீயில் சிக்கி சம்பவ இடத்திலேயே பரிதாபமாக உயிரிழந்தார்.
Published : November 1, 2026 at 10:37 AM IST
சென்னை: கொரட்டூரில் உள்ள அடுக்குமாடி குடியிருப்பில் அதிகாலை ஏற்பட்ட தீ விபத்தில், மாற்றுத்திறனாளி பெண் ஒருவர் தீயில் சிக்கி பரிதாபமாக உயிரிழந்தார்.
சென்னை, கொரட்டூரில் உள்ள கணேஷ் பிருந்தாவனம் அடுக்குமாடி குடியிருப்பின் கீழ்தளத்தில் ரமணி (55) என்பவர் தனது மனைவி அகிலா (48), மகன் கார்த்திக் (23) ஆகியோருடன் வசித்து வந்தார். மாற்றுத்திறனாளியான அகிலா, உடல்நலம் பாதிக்கப்பட்டிருந்ததாகக் கூறப்படுகிறது.
இந்நிலையில், இன்று அதிகாலை 3 மணியளவில் குடும்பத்தினர் வீட்டில் தூங்கிக் கொண்டிருந்தபோது திடீரென தீப்பற்றியதாக தங்களுக்கு தகவல் வந்ததாக தீயணைப்புத் துறையினர் தெரிவித்தனர். தீ மளமளவென வீடு முழுவதும் பரவியதால் அதிர்ச்சியடைந்த ரமணியும், அவரது மகன் கார்த்திக்கும் தீக்காயங்களுடன் வீட்டிலிருந்து வெளியேறினர்.
ஆனால், உடல்நலம் பாதிக்கப்பட்டு படுக்கையறையில் உறங்கிக் கொண்டிருந்த அகிலாவால் உடனடியாக வெளியேற முடியவில்லை. இதனால் அவர் தீயில் சிக்கி சம்பவ இடத்திலேயே பரிதாபமாக உயிரிழந்தார்.
இதுகுறித்து தகவலறிந்து சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்து வந்த கொரட்டூர் போலீசார், தீக்காயமடைந்த ரமணி மற்றும் கார்த்திக் ஆகிய இருவரையும் 108 ஆம்புலன்ஸ் மூலம் மீட்டு, சிகிச்சைக்காக கீழ்ப்பாக்கம் அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர்.
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இதற்கிடையே, கொளத்தூர் தீயணைப்பு நிலையத்திற்குத் தகவல் தெரிவிக்கப்பட்டது. தீயணைப்பு நிலைய அலுவலர் சீனிவாசன் தலைமையிலான தீயணைப்பு வீரர்கள் விரைந்து வந்து தீயை முழுமையாக அணைத்தனர். தொடர்ந்து, உயிரிழந்த அகிலாவின் உடலைக் கைப்பற்றிய போலீசார், பிரேதப் பரிசோதனைக்காக கீழ்ப்பாக்கம் அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர்.
அதிகாலையில் குடும்பத்தினர் ஆழ்ந்த உறக்கத்தில் இருந்தபோது ஏற்பட்ட இந்தத் தீ விபத்தில், மாற்றுத்திறனாளி பெண் உயிரிழந்த சம்பவம் அப்பகுதி மக்களிடையே பெரும் சோகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது. மின்கசிவு காரணமாகத் தீ விபத்து ஏற்பட்டதா? அல்லது வேறு ஏதேனும் காரணமா? என்பது குறித்து கொரட்டூர் போலீசார் தொடர்ந்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.