உதவித் தொகையை உயர்த்த வேண்டும் - போராடிய மாற்றுத்திறனாளிகள் கைது

ஆந்திராவில் மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு உதவித்தொகை ரூ.6 ஆயிரம் வழங்கப்படுவதாக போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட மாற்றுத்திறனாளிகள் தெரிவித்துள்ளனர்.

மாற்றுத்திறனாளிகள் போராட்டம்
மாற்றுத்திறனாளிகள் போராட்டம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
Published : February 10, 2026 at 10:37 PM IST

சென்னை: மாற்றுத்திறனாளி உதவித்தொகையை ரூ.6 ஆயிரமாக உயர்த்தி தர வேண்டும் என போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட அனைத்து வகை மாற்றுத்திறனாளிகள் மற்றும் பாதுகாப்பு உரிமைகளுக்கான சங்கத்தினர் கைது செய்யப்பட்டனர்

காமராஜர் சாலையில் உள்ள மாற்றுத்திறனாளி ஆணையர் அலுவலகத்தை, தமிழ்நாடு அனைத்து வகை மாற்றுத்திறனாளிகள் மற்றும் பாதுகாப்பு உரிமைகளுக்கான சங்கத்தினர் முற்றுகையிட்டு போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர். இந்தப் போராட்டத்தில் பல்வேறு மாவட்டங்களில் இருந்து 100க்கும் மேற்பட்ட மாற்றத்தினாளிகள் பங்கேற்று உதவித் தொகைகளை உயர்த்தி தரக்கோரி கோஷங்களை எழுப்பினர்.

இதனையடுத்து போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட 100க்கும் மேற்பட்ட மாற்றுத்தினாளிகளை காவல் துறையினர் கைது செய்தனர். இதுகுறித்து செய்தியாளர்களிடம் பேசிய தமிழ்நாடு அனைத்து வகை மாற்றுத்திறனாளிகள் மற்றும் பாதுகாப்பு உரிமைகளுக்கான சங்கத்தின் மாநில பொதுச்செயலாளர் ஜான்சி ராணி, ”மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு மாதாந்திர உதவித்தொகையாக 1500 ரூபாய் வழங்கி வரும் நிலையில், ரூ.6 ஆயிரமாக உயர்த்தி தர வேண்டும்.

கடும் மாற்றுத்திறனாளிகள் மாதந்திரம் உதவித் தொகையாக ரூ.2000 ரூபாய் வழங்கி வரக்கூடிய நிலையில், அதை ரூ.10,000 ஆக உயர்த்தி தர வேண்டும். அதேபோல் படுத்த படுக்கையாக உள்ள மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு மாதாந்திர உதவித்தொகையாக ரூ.15 ஆயிரமாக வழங்க வேண்டும்.

தமிழ்நாடு முழுவதும் வருவாய்த்துறை மற்றும் மாற்றுத்திறனாளிகள் நலத்துறையில் உதவித்தொகை வழங்கக்கோரி, மனு கொடுத்து காத்திருப்போர் பட்டியலில் உள்ள ஆயிரக்கணக்கான மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு உதவித்தொகை உடனடியாக வழங்க வேண்டும்.

ஆந்திராவில் மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு உதவித்தொகை ரூ.6 ஆயிரம் வழங்கப்படுகிறது. அதே உதவித்தொகையை தமிழ்நாடு அரசும் தர வேண்டும் என்று வலியுறுத்தி இந்த மறியல் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டுள்ளோம்.

எங்களின் துறையில் அதிகாரம் முதலமைச்சரிடம் இருக்கிறது. அவர் தான் முடிவெடுக்க வேண்டும். நாங்கள் ஏற்கனவே அதிகாரிகளிடம் பேசிவிட்டோம், அவர்கள் முதலமைச்சரிடம் தெரிவித்து நல்ல செய்தியை சொல்கிறோம் என்று பல நாட்களாக தெரிவித்து வருகிறார்கள். ஆனால் இப்போது வரை எங்களுக்கான கோரிக்கைகளை நிறைவேற்றுவதாக எந்த அறிவிப்புகளையும் அரசு வெளியிடவில்லை. மாற்றுத்திறனாளிகள் கோரிக்கையை நிறைவேற்ற உடனடியாக முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். இல்லையென்றால், போராட்டம் தொடர்ந்து அனைத்து மாவட்டங்களில் நடைபெறும்” என்றார்

