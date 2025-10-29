97 ஏக்கர் பஞ்சமி நிலத்தை மீட்கக் கோரிய மனு: தமிழக அரசுக்கு உயர் நீதிமன்றம் அதிரடி உத்தரவு!
பஞ்சமி நிலத்தை கிரையம் செய்து அவற்றை வாடிக்கையாளர்களுக்கு விற்றது உள்ளிட்ட பத்திரப்பதிவுகளை ரத்து செய்ய வேண்டும் என சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ள மனுவில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.
Published : October 29, 2025 at 5:40 PM IST
சென்னை: 97 ஏக்கர் பஞ்சமி நிலத்தை மீட்கக் கோரிய மனு மீது உரிய நடவடிக்கை எடுக்க தமிழ்நாடு அரசுக்கு சென்னை உயர் நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.
விழுப்புரம் மாவட்டம் வளவனூர் பகுதியை சேர்ந்த வழக்கறிஞர் தமிழ்மாறன் சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் பொதுநல மனு ஒன்றை தாக்கல் செய்துள்ளார்.
அந்த மனுவில், 'பட்டியலின மக்களின் வாழ்வாதார மேம்பாட்டுக்காக செங்கல்பட்டு மாவட்டம் திருப்போரூர் வட்டம் செம்பாக்கம் வருவாய் கிராமத்தில் 97 ஏக்கர் 78 சென்ட் நிலம் பஞ்சமி நிலமாக பிரிட்டிஷ் ஆட்சி காலத்தில் ஒதுக்கப்பட்டது. இவற்றில் 3 கிரைய ஆவணங்கள் மூலம் 49 ஏக்கர் நிலத்தை சுமார் ரூ. 38.22 கோடிக்கு சென்னை அடையாறில் இருக்கும் அக்சயா பிரைவேட் லிமிடெட் என்ற ரியல் எஸ்டேட் நிறுவனம் சட்டத்திற்கு புறம்பாக பத்திர பதிவு செய்துள்ளது. அந்த இடத்தில் 'எர்த்' என்ற பெயரில் வீட்டுமனைகளாகவும், 'வான்மேகம்' என்ற பெயரில் அடுக்குமாடி குடியிருப்புகளாகவும், 500க்கும் மேற்பட்டோரிடம் 150 கோடி ரூபாய்க்கு மேல் விற்பனை செய்துள்ளது.
மேலும், சுமார் 17 கிரவுண்ட் நிலத்தை அடமானம் வைத்து 165 கோடி ரூபாய்க்கு மேல் கடன் பெற்று உள்ளதும் தெரியவந்துள்ளது. இதேபோல 97 ஏக்கர் நிலமும் பலரால் ஆக்கிரமிக்கப்பட்டுள்ளது. பஞ்சமி நிலத்தை கிரையம் செய்தது, அவற்றை வாடிக்கையாளர்களுக்கு விற்றது உள்ளிட்ட பத்திரப்பதிவுகளை ரத்து செய்யவும், மீண்டும் பஞ்சமி நிலமாக மாற்றி, பட்டியல் இனத்தை சேர்ந்த பயனாளிகளிடம் ஒப்படைக்க நடவடிக்கை எடுக்கும்படியும் கடந்த ஆகஸ்ட் 1 8ஆம் தேதி தமிழ்நாடு அரசு, மாவட்ட நிர்வாகம், வருவாய் துறை ஆகியோரிடம் மனு அளிக்கப்பட்டுள்ளது. அதன் மீது எந்த நடவடிக்கையும் எடுக்கப்படாத நிலையில், உரிய விசாரணை மேற்கொள்ளவும், பஞ்சமி நிலங்கள் விற்பனை செய்யப்பட்டதை ரத்து செய்யவும் அரசுக்கு உத்தரவிட வேண்டும்" என்று கோரிக்கை வைத்திருந்தார்.
இந்த வழக்கு சென்னை உயர் நீதிமன்ற தலைமை நீதிபதி எம்.எம்.ஸ்ரீவஸ்தவா, நீதிபதி ஜி.அருள்முருகன் அமர்வில் விசாரணைக்கு வந்தது. வழக்கை விசாரித்த நீதிபதிகள், "மனுதாரரின் கோரிக்கை மனு மீது உரிய அதிகாரி விசாரணை நடத்தவும், சமந்தப்பட்ட நிறுவனத்தின் கருத்தையும் கேட்ட பின்னர், 4 வாரத்தில் உரிய உத்தரவுகளை தமிழக அரசு பிறப்பிக்க வேண்டும்" என்று உத்தரவிட்டு வழக்கை முடித்து வைத்தனர்.