அரசியல் கட்சி கூட்டங்களுக்கான வழிகாட்டு விதிமுறைகள்: தமிழக அரசுக்கு 10 நாட்கள் கெடு விதித்த உயர் நீதிமன்றம்!
அக்டோபர் 3ம் தேதிக்குள் வழிகாட்டு விதிமுறைகள் கொண்டு வரப்படும் என தமிழக அரசு தெரிவித்திருந்த நிலையில், இன்னும் எத்தனை நாட்கள் அதற்கு தேவைப்படும்? என கேள்வி நீீதிபதிகள் கேள்வி எழுப்பினர்.
Published : October 27, 2025 at 2:47 PM IST
சென்னை: அரசியல் கட்சி கூட்டங்கள், பேரணிகள், ஊர்வலங்களுக்கான வழிகாட்டுதல் நெறிமுறைகளை தமிழக அரசு, அடுத்த 10 நாட்களில் வெளியிட வேண்டும் என சென்னை உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.
அரசியல் கட்சி கூட்டங்களுக்கான வழிகாட்டுதல்களை வகுக்கக் கோரியும், குழந்தைகள், பெண்கள் ஆகியோர் அரசியல் கூட்டங்களில் கலந்துகொள்வதை கட்டுப்படுத்தவும் தமிழக அரசுக்கு உத்தரவிட வேண்டும் என தொடரப்பட்ட மனு, சென்னை உயர்நீதிமன்ற தலைமை நீதிபதி எம்.எம். ஶ்ரீவஸ்தா மற்றும் நீதிபதி அருள்முருகன் அமர்வில் இன்று விசாரணைக்கு வந்தது.
அப்போது, தமிழக அரசு சார்பில் ஆஜரான கூடுதல் அரசு தலைமை வழக்கறிஞர் ரவீந்திரன், "கட்சி கூட்டங்களுக்கான வழிகாட்டுதல்கள் வகுக்கப்பட்டு வருகிறது. பிற கட்சிகள் தரப்பில் வழிகாட்டுதல்களுக்கு ஒத்துழைப்பு வழங்கவில்லை. மாவட்டங்களில் இருந்து கருத்துகள் பெறப்பட்டு வருகின்றன. ஆளுங்கட்சி முதல் மற்ற கட்சிகளுக்கு இனிமேல் குறிப்பிட்ட இடத்தில் மட்டுமே அனுமதி வழங்கப்படும்.
பொதுமக்கள் மற்றும் போக்குவரத்து பாதிக்கப்படாத வகையில் மாவட்ட நிர்வாகம் கூட்டங்களுக்கு அனுமதி வழங்கும். கூட்டம் ஏற்பாடு செய்யும் கட்சியினர் குடிநீர், கழிவறை மற்றும் போதுமான வசதிகளை செய்தால் மட்டுமே இனிமேல் அனுமதி வழங்கப்படும். தேசிய நெடுஞ்சாலைகளில் எந்த கட்சியினர் கூட்டத்திற்கும் அனுமதி வழங்கப்படமாட்டாது. குறிப்பிட்ட இடத்தில் மட்டுமே அனுமதி வழங்கப்படும். வழிகாட்டுதல்கள் அமல்படுத்தப்படும் வரை இந்த உத்தரவு அமலில் இருக்கும்" என தெரிவிக்கப்பட்டது.
தவெக மற்றும் அதிமுக சார்பில் ஆஜரான மூத்த வழக்கறிஞர்கள், "வழிகாட்டுதல்கள் கொண்டு வருவதுடன், உரிய நேரத்தில் கட்சி கூட்டத்திற்கு காவல்துறை அனுமதி வழங்க வேண்டும். காலதாமதமாக அனுமதி வழங்க கூடாது. கூட்டத்திற்கு 3 நாட்களுக்கு முன் அனுமதி வழங்கினால், கட்சியினரால் எந்த முன்னேற்பாடுகளையும் செய்ய முடியவில்லை. உரிய நேரத்தில் அனுமதி வழங்க வழிகாட்டுதல்கள் சேர்க்க வேண்டும். காவல்துறை ஒருதலைபட்சமாக பிற கட்சி கூட்டங்களுக்கு கட்டுப்பாடுகளை விதிக்கிறது என தெரிவித்தனர்.
அதற்கு அரசு சார்பில், கூட்டத்திற்கு அனுமதி கேட்டு விண்ணப்பித்தால், அதன் மீது குறிப்பிட்ட காலத்திற்குள் அனுமதி வழங்க வேண்டும் என்ற கட்டாயம் இல்லை. இனி வரக்கூடிய காலங்களில் அனுமதி வழங்குவதில் காலத்தாமதம் ஏற்பட கூடாது என்பதற்காக வழகாட்டுதல்கள் வகுக்கப்பட்டு வருகிறது என தெரிவித்தார்.
இதையடுத்து, வழக்கை விசாரித்த நீதிபதிகள், அக்டோபர் 3ம் தேதிக்குள் வழிகாட்டு விதிமுறைகள் கொண்டு வரப்படும் என தமிழக அரசு தெரிவித்திருந்த நிலையில், இன்னும் எத்தனை நாட்கள் அதற்கு தேவைப்படும்? என கேள்வி எழுப்பினர்.
மேலும், அரசியல் கட்சிகள் மற்றும் பொதுக் கூட்டங்களை நடத்துவதற்கான விதிமுறைகளை 10 நாட்களுக்குள் தமிழக அரசு வெளியிட வேண்டும். அரசு கொண்டுவர தவறினால் நீதிமன்றமே தகுந்த உத்தரவு பிறப்பிக்கும் என தெரிவித்த நீதிபதிகள் விசாரணையை நவம்பர் 11ஆம் தேதி ஒத்திவைத்தனர்.